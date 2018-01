Límites y limitaciones

Se sabe que “A toda acción corresponde una reacción”. Esta es una verdad ineludible. Pero también es cierto que alrededor de cada acción, que en sí misma tiene sus naturales alcances o limites, entra en conexión con un complejo terreno de elementos unidos que pueden actuar como fuerzas limitantes o propiciatorias.

Una acción equis puede darse en un momento o contexto favorable o inoportuno. El contexto y las interacciones deben ser incorporadas, generan un impacto directo y decisivo con consecuencias positivas o inclusive fatales.

En este sentido, al definir estrategias de conveniencia o de respuesta al contexto, habrá que sopesar los diferentes límites que experimentamos en la vida cotidiana, con sus mínimos y máximos. Es necesario ubicar, no por la duda o por miedo, en dónde se encuentra esos limites: ¿son positivos? ¿son reales? ¿se encuentran en el entorno? ¿están dentro de uno mismo? ¿requerimientos, restricciones, contingencias?

Momento favorable es el inicio de año para definir acciones o estrategias, pero, ¿qué analizar primero, los límites a superar para el bien personal y común o los de alto riesgo? Hay mucho por considerar, aquí proponemos los siguientes que deberíamos acotar.

a) Los “límites” que habremos de administrar, pensar “dos veces”:

Ejemplo Uno: La importancia de crear conciencia de la pertinente administración del uso del límite de crédito personal. Antecedente: las instituciones bancarias recién anunciaron que sus resultados para el año 2017 serán muy favorables, esto es, comparados con las demás actividades económicas. Sin embargo, del otro lado de la moneda encontramos a los deudores, los cuales, deben agudizar sus sentidos para conservar sus créditos y salir delante de sus compromisos.

Ejemplo Dos: Exceso de velocidad y consumo de alcohol. Con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se conoce que la combinación del exceso de velocidad y consumo de alcohol generan la mayor incidencia de accidentes de tránsito. Acotemos la segunda causa de muerte en México, las estadísticas evidencian que los programas de sensibilización funcionan.

b) Los “límites” que el colectivo pondera que se han de superar:

Para ello, se indagó en lo publicado en las noticias del día (consulta 06/01/2018) acerca de la palabra “limites”. Se observa que destacó el tema del deporte:

El Sol de Tlaxcala (05/01/2018) en una de sus secciones aplaude a una jugadora: “Martha, a sus 61 años de vida, disfruta el softbol con el Deportivo Apizaco; es una triunfadora en el deporte (23 años de practicarlo) y en la vida, venció al cáncer de mama… Esta explica “me gusta este deporte, me siento bien cuando estoy en el campo, soy pitcher y esa adrenalina de pegarle a la pelota me anima cada semana, cuando no juego mi ánimo decae”.

De la Copa del Mundo Rusia 2018, Javier “Chicharito” Hernández, comentó en una entrevista (04/01/2018): la selección mexicana: tendrá “un gran torneo” … “no sólo aspiramos a los cuartos de final” … “No queremos poner un límite a nuestras ambiciones”. Coincidiremos que en México, para este este asunto, es un anhelo esperado y deseado.

Se aprecia que el colectivo otorga valor del superar límites en el tema del deporte y el ejercico (importantísimo para la salud en todas las edades), y en otros ámbitos de la vida como la tecnología, la educación, la superación personal, el leer, la cultura, etc. En el hogar, las mejores prácticas aspiracionales, piden armonía y límites para una infancia sana.

hazael.ruiz@hotmail.com