Listos, aspir@ntes a la Cdmx

A pesar de que aún falta tiempo para el cambio de gobierno mucho se ha escuchado de los presidenciables para el 2024 quienes sólo están a la espera de los tiempos electorales para arrancar de lleno con la carrera a la sucesión de Andrés Manuel López Obrador.

Pero en el caso de la Ciudad de México, los aspirantes van lentos, pero sin pausa y pocos han levantado la mano. Y aunque López Obrador ya destapó a sus “corcholatas” ellos todavía se mantienen “enfocados” en sus tareas gubernamentales.

Recordemos que hace unos días el Presidente mencionó a sus “gallos” para suceder a Claudia Sheinbaum en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ellos son: el jefe de Gobierno de la Capital, Martí Batres; la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez; la secretaria del Bienestar, Adriana Montiel e incluso el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas.

Otros que se mencionan tanto en medios de comunicación como en el ámbito político, son, en el caso de Morena: Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa; el presidente nacional de Morena, Mario Delgado y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, aunque este último declaró que su interés político está en seguir apoyando a la Jefa de Gobierno, cuando llegue a la presidencia, es decir en la Secretaria de Seguridad.

Sin embargo, todos y cada uno de estos militantes del oficialismo, están más que aptos para continuar el proyecto de la “Cuarta Transformación” en la capital.

Mientras que del lado de la oposición también han empezado a surgir nombres y los que de plano han manifestado abiertamente sus intenciones son: la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) y exdelegada de la alcaldía Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, que hizo público su interés por ser la próxima jefa de Gobierno de la Ciudad de México en junio pasado.

También del PAN está Margarita Zavala, quien el pasado 15 de agosto declaró: “Yo por supuesto, no me descarto, pero me parece importante ponernos de acuerdo qué es lo mejor para la ciudad y cómo podemos ganar. A mí no me parece una meta menor decir, si le queremos ganar a Morena por el daño que han hecho y por la destrucción de este país”, señaló.

De igual forma, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, ha dado a conocer sus intenciones por gobernar la capital del país y del lado priista está Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, quien ha ganado tres elecciones para ser el titular de la demarcación.

Además de Salomón Chertorivski, diputado federal de Movimiento Ciudadano (MC) quien también en junio afirmó que aspira a ser jefe de Gobierno de la CDMX para 2024. ‘’Me he preparado con toda certeza, con toda claridad para poder gobernar esta ciudad, sé lo que se tiene que hacer y cómo hacerlo’', dijo.

Por supuesto que las encuestas ya hacen sus mediciones y pronósticos en torno a estos personajes políticos. Veamos.

Llama la atención la más reciente, publicada por el Financiero pues arroja que el 10 por ciento de los capitalinos dijo en agosto que votaría por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) rumbo a las elecciones para Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México en 2024.

Esta cifra es menor a la registrada en julio cuando este partido recibió el 16 por ciento de apoyo y sigue cayendo, ya que el Revolucionario Institucional tenía en abril pasado, un 20 por ciento de la intención del voto y en este mes sólo tiene la mitad.

El Financiero destacó que, con esta caída del PRI en las preferencias del electorado de la ciudad, la posible alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha cedido terreno ante Morena y sus aliados, ya que la alianza izquierdista captó el 46 por ciento de la intención de voto, mientras que Va por México, el 39 por ciento, es decir, tres puntos menos que en julio y ocho puntos menos que en abril.

Al medir a los posibles candidatos a la Jefatura de la capital mexicana, la encuesta también reveló que el secretario de Gobierno, Martí Batres, lidera en la opinión favorable con un 25 por ciento, superando a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien registró en agosto 22 por ciento, ocho puntos menos que en julio.

El Financiero señaló que la popularidad del secretario de Seguridad capitalino, Omar García Harfuch, bajó 10 puntos, al pasar de 29 a 19 por ciento en el último mes.

Por otra parte, Jesús Ramírez suma 12 por ciento de opinión positiva, aunque el 58 por ciento de los entrevistados dijo no conocerlo.

Al preguntar a quién prefieren como candidato de Morena para jefe de Gobierno en 2024, 21 por ciento mencionó a Martí Batres, 16 por ciento a García Harfuch, 12 por ciento a Rosa Icela Rodríguez, nueve por ciento a Santiago Nieto y tres por ciento a Jesús Ramírez.

Del lado de la oposición, los mejor posicionados son Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada, con 25 por ciento de opinión favorable cada uno. La también panista Lía Limón obtuvo 20 por ciento, y el priista Adrián Ruvalcaba, 18 por ciento.

Así que los nombres ya están en la mesa, los escenarios también y hasta lo que tendría que corregir la oposición para arrebatarle su bastión a la izquierda: hacer de lado a Alejandro Moreno. Pero ya veremos qué deciden.