En un enfrentamiento de puntos de vista y de formas de entender lo que nos sucede, se habla mucho del peso de la ciudadanía y de la importancia de que los “ciudadanos” impulsen una u otra visión.

Sin embargo, ese no es el sentido auténtico de llamarse ciudadano, porque serlo significa comprender que se tienen derechos que defender y obligaciones que cumplir, por encima de preferencias o de fobias.

La idea central de una sociedad exitosa es buscar siempre el bien común, no de un grupo, menos de individuos, sino de la mayoría con oportunidades y con la menor desigualdad posible.

Cuando convocamos a los ciudadanos solo para engrosar las filas de una forma particular de ver las cosas, generamos división, y si ésta es para recuperar privilegios o derechos de picaporte por encima de los demás, es un llamado al enfrentamiento, no a la conciliación.

Apelar al nombre “ciudadano” lleva una responsabilidad importante para aquellos que invocan a una mayoría social que piensan apática o lejana a lo que ocurre en el país. Las últimas mediciones públicas demuestran que la participación política de la sociedad mexicana está en un nivel récord y uno de cada dos mexicanos se identifican con alguna opción electoral.

Eso quiere decir que nuestra tarea es fomentar el diálogo civil, respetuoso de las diferencias y promotor de los acuerdos básicos para superar los rezagos nacionales y fortalecer el papel de esos ciudadanos a los que tanto se cita para continuar con las transformaciones que son necesarias.

Lo que no creo que se pueda regatear es la apertura que se tiene hoy para expresar casi lo que sea, en cualquier tono y desde la óptica que se tenga, esté bien sustentada o no. Comparto un ejemplo que me atañe en lo personal; durante varios años, cuando estuve al frente de una organización civil de atención a víctimas, establecimos una línea telefónica directa para asistir adultos mayores en la Ciudad de México, la mayor parte de ellas y de ellos, beneficiarios de la pensión universal que ahora se otorga a nivel nacional. Para difundir el servicio y dar atención psicológica y legal gratuita acudíamos a las entregas de las tarjetas. Ahí se podía conocer de primera mano la situación de muchos segmentos sociales que superan los 60 años y pueden presentar abandono o pobreza sin importar la alcaldía a la que pertenecían. Una viuda o un pensionado que en algún momento pudo llegar a una colonia que se percibe como acomodada, años después no contaba con los ingresos mínimos para sostener su casa o su propia vida. Para todos, de ahí la importancia de la universalidad, ese dinero mensual (bimestral) era la diferencia entre una condición digna y batallar en la última etapa de la existencia.

Ni los acérrimos críticos del gobierno local -ahora del Gobierno de México- en el sector de la población rechazaba, ni rechaza, la pensión; un derecho que hoy es ley y justifica una política pública que no existía para muchos de los que ahora llaman a los ciudadanos a apoyarlos en sus protestas. Es curioso que a la par de prejuicios y estigmas provocados por la infodemia, la pensión de adultos mayores sea un denominador común en nuestra sociedad.

Pero así se establecen los derechos y se conquistan las condiciones sociales para que, independiente de preferencias, todos podamos gozar de beneficios que nos ayuden a cubrir las necesidades básicas. Esa es una visión de gobierno a la que no se le da mucho crédito, aunque nació en la capital del país y ahora se reproduce en el Gobierno Federal.

Ocurre lo mismo, poco a poco, con la aceptación de otros beneficios de la política nacional de apoyo social a las comunidades más necesitadas y a los segmentos olvidados por décadas, como lo fueron las y los jóvenes, al igual que los adultos por encima de los 40 años que se quedan marginados del mercado laboral mexicano.

Ese es el inicio de un Estado de Bienestar verdadero, que apoye una ciudadanía consciente de que la disminución de la desigualdad es la única vía para que una sociedad mejore sus condiciones de vida y cree las oportunidades que permiten la movilidad social con base en méritos, capacidades y preparación.

Esa es una ciudadanía diferente a la que solo se presenta a emitir su posición cada seis o tres años o que decide manifestarse legítimamente en las calles para defender sus argumentos, sean ciertos o no. Ser ciudadano es estar activo en todo lo que signifique la colectividad y por el llamado más efectivo es el que surge desde, con y para la misma ciudadanía. Evitemos que traten de confundirnos y tengamos clara la diferencia.