Lo coherente de lo incoherente

Después de leer las declaraciones que nuestro sr. presidente electo vertió y en las que primero dice que está recibiendo un país en condiciones estables y con finanzas sanas para, un día después desdecirse y asegurar a los medios que lo que recibe es un país en bancarrota. Mi primera reacción fue, después de recuperarme de la confusión que me causó, pensar que existe una total incoherencia –o incongruencia si así se prefiere – en su forma de pensar, decir, hablar y actuar.

Para tener mayor claridad y no pecar de falta de cultura general, me di a la tarea de consultar el Diccionario de la Lengua Española y encontré: “Coherencia: 1. f. Conexión, relación o unión de unas cosas con otras. 2. f.

Actitud lógica y consecuente con los principios que se profesan”. Podría parecer que este posicionamiento del sr. presidente electo –al cual no llamaré doble discurso para no generar reacciones encontrada- es solo una obra de la casualidad y que no existe nada o con un trasfondo en ello, pero; después de pensarlo un poco y de leer diversas opiniones en facebook, twitter y demás redes sociales; de ver cartones en las cuales se presenta a Amlo como el personaje de dos caras en conocido comic de un justiciero vestido de murciélago, incluso de verlo a él esperando cinco horas para el despegue de un avión comercial retrasado por el clima en el que viaja como cualquier otro ciudadano, después de verlo de esta forma me pregunto si no hay dentro de esto una “Coherencia en la misma Incoherencia”.

Pregunto: ¿No hace nuestro señor Presidente esto como un mecanismo para mantenerse “omnipresente” en el ánimo y memoria del pueblo? Creo que detrás de la imagen del Sr. Presidente Electo hay un trabajo mucho más profundo y pensado y del que, podría afirmar que de incongruente no tiene nada.