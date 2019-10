Lo esencial, visible a la mirada

Los expertos describen la importancia de la Mirada, inclusive en el psicoanálisis. Dicen que es esencial para la vida humana una mirada que sea cordial e influya en la sana convivencia ¿Cómo contribuir por una ciudad libre de violencia?

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó la campaña “Paremos la violencia contra las mujeres”. Su objetivo: Erradicar la violencia de género en el hogar, entre las parejas, en el ambiente de trabajo y los medios de transporte. También, la iniciativa de ley para crear un Banco de ADN, para evitar la impunidad en delitos como feminicidios y violaciones sexuales. Bienvenido, acotemos los detonantes de violencia.

Como punto de partida y desde la “trinchera” en el día a día, ejerzamos la corresponsabilidad, afinando la “mirada”:

1) En el andar se percibe y establece un cruce de miradas que nos genera un curiosear “Qué dicen tus ojos”, ¿Qué es lo que quieren de mí?, ¿Por qué no me miran?, etc.

- Se reflexiona que un pertinente inicio de prevención, más allá del “saber” interpretar el catálogo de códigos corporales del emisor y sus miradas extremas: desde la seductora, petrificante, lasciva, del escaneo, hasta la agresiva que dependen de emociones, estados mentales e intenciones… mejor limitemos la comunicación con no conocidos y construyamos protocolos para la protección y ayuda mutua segura.

2) “Amar y querer” vs “Vamos a darnos un tiempo”, “[…] hemos perdido la frescura del amor, el respeto por los dos, discutiendo a cada instante sin razón […]”. Lo anterior y en ambos sentidos, convengamos que explican del tema las dos canciones en la voz de un símbolo nacional que falleció el sábado pasado.

- En el contexto del amor y desamor entre las parejas, recuerdo experiencias personales más sentidas de más de 20 años en el ámbito laboral del sistema penitenciario… cientos de rostros y miradas sin destino de mujeres y hombres que ingresaron a la cárcel por violencia en su relación.

- Se medita en su extremo, del cerrar la puerta en tiempo y forma sin violencia. De la reparación del daño: debe ser integral, adecuada, eficaz, efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y la afectación sufrida […]. ¿Qué valor tiene en una relación de pareja?

3) Hablando de las cárceles, motivemos las ventajas de vivir en libertad y alejarse de conductas de violencia contra las mujeres y demás del entorno. Atestigüemos, en las cárceles se viven toda la gama de miradas, imaginemos cada una:

- Ejemplos: “los primeros días de encierro; el cruce de mirada con otros internos; al llegar y despedir la visita familiar; los días 24 y 31 de diciembre; al enterarse de la defunción del ser querido o despedirlo físicamente desde las aduanas; conocer de la sentencia por largos años; el veredicto a favor; ver en el calendario transcurrir del tiempo y ganar días mediante el trabajo penitenciario; la mirada serena de quienes “les ha caído el veinte” y optan por la reinserción social, etc. Cada caso tiene su propia mirada, la carcelaria en general es triste”. (colaboración publicada el 28 de marzo del 2014).

Para finalizar, con base en las estadísticas como evidencias que las mujeres representan la prevalencia de las víctimas, es preferible en esos momentos de la vida: entre las parejas, la familia, en el ambiente de trabajo, los medios de transporte, siempre tener en el “chip” … “ A una mujer, no se le daña ni con el pétalo de una rosa”; recuerda, de tus personas más queridas, destacan las mujeres. Vive sin violencia.

hazael.ruiz@hotmail.com