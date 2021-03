Lo mejor de lo mejor

Que al paso de la marcha feminista, que no le den en la ‘m’ a todo lo que se les atraviese





Otro

Brasil es la segunda nación del mundo con más muertes a causa del Covid-19. Sin embargo, el presidenteJair Bolsonaro, declaró que, sus compatriotas deben dejar de "lloriquear" y seguir adelante.

Como quien dice, recurrió al ‘ya chole…’

Paren oreja

La escasez de vacunas en algunos países y la alta demanda de éstas en otras naciones, ha llevado a una "guerra" por estos fármacos.

El gobierno italiano bloqueó la exportación a Australia de un cargamento de vacunas AstraZeneca, por considerar "la escasez de vacunas en la Unión Europea (UE) e Italia, y los retrasos en los suministros" por parte de la farmacéutica.

Se trataba de 250 mil dosis de la vacuna producidas en una planta de AstraZeneca en Italia.

¡Qué barbaridad, che piccola ma..! ¡Aquí las palabras de Jonas Salk (quien descubrió la vacuna contra la polio), cuando le sugirieron que patentara tal vacuna!: ‘’No hay patente. ¿Podría usted patentar el sol..?’’

Increíble pero cierto

Pero siguen las mezquindades: "con el objeto de tener un pasaporte sanitario regular, se nos ofreció la posibilidad de vacunarnos, a lo que accedimos. De no ser por esto, habríamos accedido al turno de vacunación en España cuando nos hubiera correspondido", aclaró la hermana mayor del rey Felipe VI. Además de las infantas de España, también se vacunó en Emiratos Árabes Unidos el rey emérito Juan Carlos, quien vive en este país desde agosto, debido a sus presuntos negocios ocultos en el extranjero.

Increíble que en pleno siglo XXI, sigan creyendo que son de sangre azul…, igual de roja y transa y corrupta que muchos plebeyos…

Parafaseando al Flaco de Oro

Por cierto, para prevenir contagios por Covid-19, Madrid prohibió este jueves to-das las manifestaciones para el domingo 7 y el lunes 8, con motivo del Día Internacional de la Mujer (8M). En un principio dijeron que sólo dejarían marchar a 500. Después nadie. Es que puede colarse una persona ‘asintomática en fase contagiante ¡y van a saber lo que es canela fina y se armaría la tremolina con ese nuevo brote en Madrid, ¡Qué sí!

8M somos todas

Ojalá que la ‘legítima’ marcha del 8M no esté manchada por políticos y machistas. Comportémonos como lo que somos, no como lo que han querido que seamos: chorreadas, viejerío (El Jefe Diego dix it), Lavadoras de 2 patas, scorts….