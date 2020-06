Lo que dejará la pandemia

Por: Alexandra Zenzes

Desde que tengo uso de razón he escuchado la tan trillada frase: “En México hay muchos Méxicos¨, refiriéndose a las diferencias tan notorias que existen entre las entidades federativas del norte y sur del país, o bien entre los estados del Bajío y los del sur de la República. Hoy, por trillado que se escuche nuevamente, podemos constatar que al interior de las grandes ciudades mexicanas, también hay dos mundos diametralmente distintos que conviven, los ricos y los pobres.

La pandemia ha impactado más a los centros urbanos que a los rurales; si a esto le aunamos los efectos que traerán consigo el aumento del desempleo y la caída del PIB, sin duda alguna tendremos mayor inequidad; la brecha entre los ricos y los pobres será mucho más notoria. Hoy presenciamos exclusión en las estructuras sociales, una amplia informalidad laboral, desigualdad en los patrones de movilidad , servicios básicos que no cubren a la población en su totalidad, la brecha digital que se suma a este escenario, al igual que la falta de un sistema de seguridad social para todos.

No podemos seguir en la misma lógica de desarrollo sin planeación después del COVID. Es urgente que se convoque a un proceso de redefinición de prioridades, donde el tema ambiental deberá de ser central y convertirse en un eje transversal en toda la nueva lógica de funcionamiento urbano. Si bien debemos darle prioridad a la creación de empleos y a la generación de infraestructura que ayude a fortalecer la resiliencia ciudadana, no podemos dejar de reconocer la relación directa entre medio ambiente y calidad de vida.

En las ciudades debemos garantizar que sí existan áreas verdes suficientes para mejorar la calidad de vida. Después del confinamiento y del quedarse en casa, con la “nueva normalidad” constatamos la insuficiencia de áreas verdes en las grandes y medianas ciudades. Los espacios de esparcimiento son muy necesarios para que la gente pueda salir a caminar, a tener un rato de tranquilidad mental, la oportunidad de respirar un mejor aire o bien encontrarse con los amigos a platicar con sana distancia y con menos posibilidades de contagio al estar en un lugar abierto. Hoy, los parques o las plazas públicas están descuidados y en muchos casos son lugares propicios para que se den actos de delincuencia. Debemos hacer un llamado exigente para la mejora de espacios públicos y la creación de nuevos, en donde haya cabida también para la biodiversidad urbana.

Se debe realizar un proceso de planeación presupuestal en el que la inversión esté dirigida a mejorar el crecimiento económico, pero centrado en sectores bajos en generación de carbono; dicho de otra forma, en el tema de movilidad debemos considerar la electromobilidad. La meta en este rubro para el 2050 en que las economías deberán ser de cero emisiones, lo que significa que los vehículos eléctricos sean de uso masivo. Así mismo, el tema de conexión digital debe de ser una prioridad. No podemos permitir que también en ese tema haya exclusión. Debemos favorecer el uso de energías renovables y de líneas de corriente de transmisión para garantizar para todos el servicio de energía eléctrica sin intermitencias, a menor costo y sin emisiones de carbono.

Es momento de pensar en cómo generar un cambio en el modo de convivir al interior de los hogares; parecería que éstos son espacios de supervivencia a medias. No es justo que el total de la población de las grandes ciudades no tengan garantizados los servicios básicos. La pandemia nos ha dejado ver que el agua es vital para prevenir las enfermedades; en el caso del COVID 19, lavarse las manos con agua y jabón es determinante para prevenir la propagación del virus. Sin embargo, no todos los habitantes pueden hacer esto, ya que no cuentan con servicios de agua potable. Los hogares mexicanos deben ser espacios de convivencia familiar y no lugares de hacinamiento carentes de servicios.

Todo esto nos ayudará a crear capital social sostenible. Debemos dejar de lado la desigualdad y la segregación socio-espacial. En vez de tener dos mundos que convivan disfuncionalmente en la misma alcaldía o municipio, debemos pensar en la integración social en las colonias que habitamos. El sistema de ordenamiento territorial debe enfocarse en desarrollar una estrategia integral urbana, social y económica.

Es urgente que toda la población cuente con los servicios básicos, que los espacios públicos sean de calidad y que haya más áreas verdes; la resiliencia ciudadana depende de ello. Esa debe de ser la gran apuesta POST-COVID. Desde hoy tenemos que hacer esa planeación ordenada, no hay mejor medicina para las enfermedades que adelantarnos a ellas y prevenirlas.

Los científicos dicen que COVID es la antesala de una serie de crisis sanitarias que viviremos en el corto y mediano plazo; adicionalmente señalan que éstas se verán agravadas por el problema mundial del cambio climático y la falta de agua. Por esta razón debemos apostarle a la transición a la nueva ruta de crecimiento sostenido con baja emisión de carbono, a sistemas de energía limpia, a sistema de tecnología, a una movilidad limpia, lo cual nos llevarán a orientarnos hacia un sistema de desarrollo urbano más inteligente.

Debemos exigirnos y garantizar los beneficios que tienen las ciudades compactas y ordenadas. Aprovechemos la ventana de oportunidad que nos ha abierto la crisis. Aunque al principio los ciudadanos sin beneficios sean escépticos, ellos deben ser el motor del cambio para alcanzar un desarrollo urbano que sea resiliente, verde y ordenado. La consciencia generada por la pandemia deja claro que la organización de estos ciudadanos será fundamental para exigir a las autoridades los cambios que tanto se necesitan.