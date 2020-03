Lo que no se ha dicho

La Secretaría de Salud Federal dio un mensaje muy claro: “quédate en casa” . Así las cosas, sé que debo mantenerme en mi domicilio y solo salir en casos excepcionales, que la propia Secretaría ya señaló. A la mitad de esta pandemia, no hay espacio para dudar de la orden antes mencionada. Sin embargo, tengo varias dudas…. Supongo, que las mismas, las comparten muchos mexicanos y mexicanas.





En la Ciudad de México, en el Eje 6 sur y División del Norte están un grupo de niños y adolescentes que limpian parabrisas. Esos niños y adolescentes han hecho de dicha esquina su casa. Allí están día y noche, y cada vez son más. Aquí la pregunta es ¿cuál es la política pública que se tomará con niños de la calle a la mitad de una pandemia?. Está muy bien que nos indiquen quedarnos en casa, pero qué sucede cuando no tienes una y, además, eres parte de un grupo vulnerable. Esta pandemia necesita de acciones de gobierno para todos los segmentos de la población, sobretodo, para aquellos que guardan un mayor grado de vulnerabilidad.





En la Ciudad de México y en todas las entidades federativas se abrieron cafeterías, restaurantes, peluquerías, bares, tintorerías, vulcanizadoras y otros negocios en el año 2019. ¿Cómo se rescatarán esos negocios y a la porción de la economía que representan? Ciertos bancos van a diferir el cobro de capital e intereses por un plazo de cuatro meses (no sé cuán eficiente sea esta medida, pero presumo que beneficia a muchos usuarios de la banca). Me pregunto qué hará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con relación a los impuestos de estos negocios, y cómo la federación los ayudará. Me interrogo cuándo la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía anunciarán las medidas que se tomarán respecto del tema





En estas épocas del año siempre falta agua en algunas zonas del país. Estamos en tiempos de estiaje. Nadie se puede lavar las manos sin agua, ni se pueden cocinar los alimentos. Sobre el tema, no se ha escuchado una sola palabra. Estamos atravesando una tragedia. Una pandemia. Un hecho totalmente inédito. Sin embargo, el estiaje es un problema recurrente, de todos los años, el cual debería tener soluciones claras, hoy más que nunca.





El Estado tiene como principal razón de ser: la garantía de un mínimo de certidumbres y la de asegurar los derechos humanos de su población. En efecto, gobernar es un tema arduo que involucra desde salud hasta niños, niñas y adolecentes en situación de calle. La pandemia muestra la fragilidad de la vida humana, de los gobiernos como el de Estados Unidos de América, la brutal tragedia de Italia y la necesidad de que el Estado tenga cómo guía el bienestar de sus gobernados. Dicho en otras palabras: se necesitan medidas integrales. Mientras se escribe la presente columna, nos encontramos en espera de esas soluciones integrales, que…tal vez, se anuncien hoy por la noche.