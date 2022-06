Lo que nos dejó el domingo

@ebuendiaz





El domingo pasado hubo elecciones en 6 entidades el país. La ciudadanía de Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, Durango, y Quintana Roo eligieron a quien desempeñará por los próximos 6 años la Gubernatura. En las últimas dos entidades se eligieron también, respectivamente, integrantes del Congreso y Ayuntamientos. En total hubo 436 cargos en contienda. A partir de lo ocurrido el 5 de junio, es posible obtener conclusiones positivas en por lo menos 3 aspectos: organizativos, confianza ciudadana y certeza en la información.

En el aspecto organizativo, de las 20,993 casillas aprobadas para el domingo pasado solamente no se instalaron 22. Dicha situación ocurrió solamente en Oaxaca y por conflictividad social en algunos municipios, esto es, cuestiones ajenas a la autoridad electoral.

Una de las muchas actividades que realiza la autoridad electoral en los meses previos a la jornada electoral es ubicar y seleccionar los lugares donde serán instaladas las casillas para garantizar condiciones de accesibilidad. También hay una gran operación logística para que los paquetes electorales sean entregados con la debida anticipación a quienes se desempeñarán como presidentes de casilla y con ello, todo pueda estar listo para recibir la votación en el horario que establece la ley.

El hecho que solo el .10% de las casillas no se instalara, refleja la eficiencia que tiene el INE en la implementación y ejecución de sus procesos para garantizar las condiciones necesarias para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto. Es importante mencionar que dicha eficiencia no es novedosa. En los procesos electorales de 2018 y de 2021, el porcentaje de casillas no instaladas fue del 0.01% (16 casillas) y .02% (32 casillas).

Ese binomio con la ciudadanía es muy importante para la recreación de la democracia en nuestro país y siempre ha sido un elemento fundamental para inyectar confianza a los procesos electorales. En México, el INE realiza la selección de las y los mexicanos que podrán participar como funcionariado de mesa directiva de casilla. En tan solo 4 años (para las elecciones de 2018, 2021, revocación de mandato y elecciones 2022) el INE ha requerido la participación de más de 3.2 millones de ciudadanas y ciudadanas y ha logrado que más del 214% manifieste su interés de participar.

Dichas personas son debidamente capacitadas por el INE de acuerdo con los distintos roles la ley establece para el día de la jornada electoral. Es tan grande el compromiso democrático de la ciudadana y del apoyo que le brindan a la autoridad electoral que, por citar un ejemplo, el pasado domingo desempeñaron sus funciones más del 91% de las personas que fueron capacitadas.

Otro aspecto positivo de lo ocurrido el domingo es que una vez más se demostró que la ciencia, específicamente la estadística, es una herramienta que abona a la certeza y a la transparencia en la información. Por más llamados previos por parte de las autoridades electorales a los actores políticos de mostrar madurez y prudencia para no proclamarse vencedores, bastó que cerraran las casillas y a los minutos estaban en conferencia de prensa los partidos políticos y candidaturas celebrando la victoria.

Afortunadamente los Conteos Rápidos (CR) realizados por el INE, juntos a los programas de resultados electorales preliminares (PREP) que realizaron las autoridades locales, de nueva cuenta demostraron ser herramientas que abonan a la certeza en la población a través de la difusión de tendencias de votación y de resultados de las actas de la jornada electoral que eliminan especulaciones a tan solo unas horas de haber cerrado las casillas. Sobre todo si consideramos que, una vez más, dichos mecanismos de información de resultados, tuvieron coincidencia. En otras palabras, los resultados del PREP se encuentran, todos, entre los rangos de votación señalados por los CR.

La debida ejecución de atribuciones concurrentes entre el INE y los institutos electorales locales permiten concluir que no es necesario hacer cambios radicales al modelo electoral que opera desde 2014. Aunque a algunos legisladores les urja modificarlo, hay que decir que ya son 330 elecciones exitosas (incluyendo elecciones partidistas y ejercicios de participación ciudadana) en un sistema electoral donde las autoridades electorales ejercen sus atribuciones organizativas y de arbitraje sin filias ni fobias.

También es un sistema electoral en el que las autoridades implementan acciones para fortalecer la participación de las mujeres en condiciones libres de violencia y para asegurar la representación de grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad. Es un sistema diseñado y operado por autoridades electorales para que la ciudadanía vote en condiciones de libertad. El domingo sirvió para demostrar que éste funciona y lo hace bien.





*Jefe de oficina de la Presidencia del Consejo General del INE.