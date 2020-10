Lo que se avecina

Por: Luisa Castillo Gavito

La pandemia del COVID-19 llegó durante la era de la post verdad, que según Roy (2020), es cuando los hechos parecen menos importantes que las creencias y emociones. Este periodo se ha caracterizado por la incertidumbre, la confusión y la falta de entendimiento y comunicación entre los pueblos y los gobiernos tanto en México como en el mundo.

Según el INSS, las razones de esto son: 1. La falta de conocimiento sobre el virus, donde no se pudo dar una respuesta correcta desde el inicio. 2. La falta de confianza en instituciones, las cuales no han sido claras cuando exponen un hecho o una opinión. 3. La democratización y la educación han generado que cada individuo se considere capaz de decidir qué es verdad y que no por medio de escuchar diferentes argumentos. Esto último ha polarizado a la sociedad, siendo un disruptor de paz al vulnerar la cohesión social.

Las principales instituciones afectadas (Roy, 2020) fueron: 1. La comunidad científica por la presión de dar una respuesta rápida, lo que generó hallazgos contradictorios y en ocasiones investigaciones de dudosa calidad que llegaron al público y tomadores de decisiones. 2. Los medios de comunicación presentaron dificultades de transmitir información veraz. 3. Las redes sociales se volvieron más activas, ya que las personas daban a conocer sus propias verdades, no obstante, las redes optaron por políticas restrictivas para que se distribuyera la información de fuentes oficiales. Por lo que, surge una necesidad de recuperar la confianza popular.

Por otro lado, la pandemia también afectó las protestas, ya que por las medidas de sanidad se restringieron la libertad de movimiento. Sin embargo, el Global Protest Tracker revela que, las manifestaciones masivas han comenzado a regresar en los últimos meses, por ejemplo el movimiento de George Floyd en EUA. Así como otras con distintos motivos: 1. La forma en cómo el gobierno ha respondido ante la pandemia; 2. Repercusiones económicas del COVID-19 (e.g. pobreza, desempleo); y 3. Problemas no resueltos desde antes de la pandemia (e.g. corrupción).

En México se percibe desconfianza en las instituciones, lo que ha provocado más incertidumbre y la polarización en la sociedad. Además, ya han comenzado las protestas en contra del gobierno por su mal manejo durante la pandemia, cuestiones no resueltas como el bajo crecimiento económico, y las consecuencias de la pandemia como más desempleo, pobreza y mayor desigualdad. Urge que se recupere la confianza popular en las instituciones mencionadas, así como un cambio de estrategia para que México pueda enfrentar lo que se avecina.