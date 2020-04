Lobos con piel de oveja

Por: Gabriela Salido

La sociedad civil se ha organizado cuando México más lo ha necesitado, en momentos de crisis o desastres, como lo fue el sismo del 1985 o de 2017, las organizaciones sociales ayudaron a quienes más lo necesitaban.

Estas organizaciones realizaban actividades de asistencia social en áreas donde el Gobierno se veía rebasado o por producto de una necesidad de sectores de la población que no contaban con el reconocimiento gubernamental y eran excluidos de la ayuda.

El impacto de la crisis en materia de salud que hoy vivimos producto del Covid-19 será de tal magnitud que sus efectos podrán sentirse durante los próximos meses y sus consecuencias económicas serán proporcionales o de una magnitud mayor a lo que nos sucedió como ciudad en los sismos del 19S.

Esta pandemia transformará nuestra forma de convivir por un periodo de tiempo e inevitablemente dejará secuelas en la economía familiar.

También se verá reflejado en un sinfín de grupos o sectores de población vulnerable que no son vistos ni sentidos por ninguno de los niveles de gobierno, ya sea por que se encuentran en el comercio informal, por que no cuentan con seguridad social, por que nunca han sido cubiertos por un programa social, por que no cuenta con una red familiar o social que los visibilice, etc.

Es un gran error creer que todo lo que se encuentra en el “sistema” es la población a atender. Esto debería de cambiar el paradigma respecto a los objetivos de la Secretaría del Bienestar o el trabajo que llevan a cabo las alcaldías en materia de desarrollo social.

Por desgracia en la mayoría de los casos se ve un oportunismo desmedido por diversos actores de la vida política nacional y local, mismos que hasta la desgracia y la necesidad de la población, tratan siempre de aprovechar solo para su beneficio político.

Y así tenemos a servidores públicos del gobierno federal, personal de las alcaldías y del gobierno de la ciudad de México, esforzándose todos los días por capitalizar de manera política las acciones que llevan a cabo, mostrándose siempre dadivosos y pensando que esta situación de crisis consiste en quien entrega más despensas con el logotipo más grande, como si en el dar se encontrará la permanencia en sus puestos, situación que indudablemente les quedó como anillo al dedo

Hoy los mexicanos necesitamos mucho más que despensas o vales, necesitamos un Gobierno que analice información y que establezca estrategias concretas, viables y de largo alcance, necesitamos que rompan paradigmas, que lleguen a donde no se ha llegado antes, pero es triste que este Gobierno, está 4T no lo logrará por qué jamás ha visto más allá de las clientelas políticas heredadas del PRD y que ahora pretende ampliar en la Ciudad con la cobertura de un programa histórico como lo es LICONSA.

No entienden que hoy se trata de salir adelante todos, no solo su base social, porque el equilibro del sistema se ha roto. Así de pequeño es hoy nuestro Gobierno y precisamente por eso surgen las Organizaciones no gubernamentales para hacer el trabajo de quienes no lo hacen.

Desde hace mucho tiempo estas organizaciones recibieron ayuda del gobierno o de diferentes empresas con un fin común. Sin embargo desde el 2019 se planteó que para este año 2020 no serían contempladas estas organizaciones en el presupuesto de egresos de la federación, logrando con esto la extinción de la mayoría de estas ONG´S, aún aquellas que no recibían algún subsidio por el endurecimiento de las políticas fiscales y administrativas.

Para que tengamos una idea en el 2016 se calcula que había 12 mil 700 organizaciones en el país, para el 2019 se calculan que en la Ciudad de México había más de 5 mil de estas.

La importancia que juegan las ONG´S en la construcción de un buen gobierno es indiscutible ya que constituye el ejercicio mismo de la democracia y atienden los vacíos del gobierno. Hoy con la disminución de la participación de estas organizaciones lo que estamos viendo es precisamente los abusos proselitistas a partir de la crisis y la desgracia.

Así de triste el escenario y así de importante la participación de todas y todos para desenmascarar a esos lobos con piel de oveja y no permitir que sigan con sus abusos.