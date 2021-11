López Obrador alista maletas, el jueves estará en Washington

El presidente Andrés Manuel López Obrador ultima los detalles para viajar el miércoles a Estados Unidos a fin de participar en la cumbre trilateral con ese país y Canadá que se llevará a cabo en Washington. Eso sí el primer mandatario ya aclaró que este encuentro es para tomar decisiones y no para el análisis, porque ninguno de los mandatarios participantes “están para perder el tiempo, ni nosotros”. El mandatario reiteró que la integración económica, la migración y la salud son los temas principales que llevará al encuentro del próximo jueves, aunque otros aseguran que Joe Biden aprovechará para hablar de sus “preocupaciones” por la Reforma eléctrica, iniciativa que en ese país se considera violatoria a los acuerdos del T-MEC. López Obrador detalló que la comitiva que lo acompañará a Washington estará integrada por el canciller Marcelo Ebrard; el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Y en Estados Unidos lo esperará Esteban Moctezuma, embajador de México en ese país quien desde hace meses ha estado realizando, junto con el canciller, “el tejido fino” con las autoridades norteamericanas que ahora derivan en este encuentro. Recordemos que el jueves 18 López Obrador sostendrá encuentros bilaterales y por separado con Joe Biden y Justin Trudeau para finalmente tener una reunión entre los tres líderes. Se prevé que los presidentes analicen el tema de sustentabilidad en materia de energías verdes y todo lo relacionado con el medio ambiente, además se evaluará el acuerdo comercial existente, la integración económica regional, temas migratorios y el trabajo en materia de salud relacionado al covid-19.

Senador Ricardo Monreal: presupuesto dota de estabilidad

Otro más que aplaudió la aprobación del Presupuesto para el 2022 fue el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal. Y es que el legislador consideró que el paquete económico otorgará estabilidad al país y certeza a los mercados financieros. “Ahora, corresponde la aplicación transparente y honesta de estos recursos, además de que continuarán la austeridad y la política de bienestar”, destacó. Monreal también respaldó a los diputados de Morena y sus aliados a quienes reconoció su desempeño, esfuerzo y voluntad para dotar al Ejecutivo Federal de los instrumentos y recursos para continuar con la Cuarta Transformación.

Esteban Moctezuma ultima detalles rumbo a la cumbre trilateral





Quien está con mucho trabajo estos días es el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma pues está encargado de ultimar los detalles con los funcionarios de ese país rumbo a la cumbre trilateral para allanar el camino a Andrés Manuel López Obrador y su comitiva que estarán en Washington el próximo jueves. Cabe destacar que gracias a los buenos oficios del diplomático mexicano en mucho han contribuido a que esta cumbre sea una realidad pues su trabajo constante con las autoridades de ese país ha rendido frutos desde hace meses. Por lo pronto el diplomático destacó que la siempre compleja relación México-EUA transita por su parte más constructiva al generar una visión conjunta de una gran Norteamérica, incorporando a Canadá. Este espíritu, dijo, reflejará el Presidente López Obrador en la Cumbre de Líderes de América del Norte el 18 de noviembre. Estaremos atentos.

Senador Víctor Fuentes encabeza acciones en beneficio de la salud en Nuevo León

Sin estridencias quien siempre está activo y trabajando en beneficio de sus representados es el senador panista Víctor Fuentes. Y es que el legislador aprovechó el Día Mundial de la Diabetes y en Monterrey, Nuevo León, ofreció exámenes de glucosa y entrega de glucómetros gratuitos a la población diagnosticada con este padecimiento. Importante, pues el mismo senador explicó que, según datos de la Organización Mundial de la Salud y de la Federación Internacional de la Diabetes, esta afecta a más de 422 millones de personas en el mundo. Y tan sólo en el 2020, Nuevo León registró 4 mil 199 muertes a causa de la enfermedad. Enhorabuena.

Claudia Sheinbaum asegura que se lleva bien con Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal

Con la seguridad que le da ser la favorita en las simpatías del Presidente, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no es necesario establecer pactos de no agresión entre los aspirantes de Morena a la Presidencia de la República, o mejor dicho con nombre y apellido: con el senador Ricardo Monreal y el canciller, Marcelo Ebrard. Y es que la Jefa de Gobierno aseguró que se llevan muy bien y todos están de acuerdo en apoyar el proyecto de la denominada cuarta transformación. “Nos llevamos muy bien, no necesitamos establecer pactos; todos estamos de acuerdo en el apoyo a la Cuarta Transformación, y en eso estamos todos y todas. Además de, obviamente, las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos en el área correspondiente". La mandataria de la capital añadió que son compañeros del proyecto "y con todos tenemos relación, tanto en el Senado de la República, como con el secretario de Relaciones Exteriores; y, como lo comenté, para nosotros la continuidad de la Cuarta Transformación es lo fundamental”, aclaró.

Senador Miguel Ángel Mancera presenta iniciativa para que se investiguen de oficio causales de feminicidio en muerte violenta de una mujer





Uno de los legisladores que se distingue por su productividad es el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, pues además de estar presente en los diversos actos que se celebran en el reciento como en el Parlamento Juvenil donde compartió sus experiencias a jóvenes de diversos estados del país, junto a Ricardo Monreal, Eduardo Ramírez y Xóchitl Gálvez, no pierde oportunidad de presentar iniciativas. Hace unos días el legislador presentó una propuesta que tiene como objeto incorporar en el artículo 122 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual prevé que cuando se investigue la muerte violenta de una mujer, además de realizar las diligencias que se hacen en cualquier caso de esta índole, las autoridades investigadoras deben identificar de oficio la posible presencia de motivos o razones de género que hayan originado dicha muerte, en términos del artículo 325 del Código Penal Federal. Como buen jurista el legislador establece claramente en su propuesta las razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida; VIl. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

Rubén Rocha Moya resalta aumento en la partida presupuestal para Sinaloa

Quien sigue al pie de la letra el ejemplo de Andrés Manuel López es el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya pues encabezó su segunda conferencia “semanera”. En esta se le vio muy contento pues la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año le trajo buenas noticias a su estado. Y cómo no iba a estar feliz, feliz como dicen en Palacio Nacional, si se estrena en el gobierno con un incremento del 6.7 por ciento en los recursos. Así Rocha Moya contará en el ejercicio del 2022 con un monto de 50 mil 963 millones de pesos. Rocha Moya dijo que con este presupuesto se tienen recursos etiquetados para continuar con las dos magnas obras hidráulicas emblemáticas como son la construcción de la presa de Santa María, a la que se le aplicarán dos mil 200 millones de pesos y 700 millones de pesos en la edificación de los distritos de riego de la presa de Picachos, entre otras prioridades para la entidad.

Lorenzo Córdova advierte acciones ante la corte por disminución de recursos en el INE

Y mientras en Sinaloa festejan el aumento en sus recursos, en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) no están nada contentos y ya advirtieron que promoverá acciones jurídicas por el recorte presupuestal de 4 mil 913 millones de pesos para el organismo electoral en 2022, El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova. Advirtió que esta reducción impactará en la organización del ejercicio de revocación de mandato, impulsado por la misma mayoría que aprobó el presupuesto en la Cámara de Diputados. “El Consejo General del INE tomará las decisiones institucionales que considere adecuadas y promoverá las acciones jurídicas a las que tiene derecho en el marco de la Constitución y leyes. No será el INE quien limite o conculque el derecho de la ciudadanía a participar en democracia”, dijo.

Joe Biden logra acuerdo histórico de un billón de dólares para infraestructura

Y mientras en México unos aplauden el Presupuesto de Egresos del 2022 y otros lo rechazan, en Estados Unidos los acuerdos sí se notan. Y es que Joe Biden, firmó un proyecto de ley de infraestructura histórico, pues representa una inversión de 1 billón de dólares. La medida está diseñada para crear empleos en todo el país mediante la distribución de miles de millones de dólares a los gobiernos estatales y locales para reparar puentes y carreteras, y expandir el acceso a internet de banda ancha a millones de estadounidenses. Lo más destacado fue sin duda que a pesar de que el Congreso de ese país está dividido, los congresistas lograron dejar de lado sus diferencias partidistas para unirse y celebrar un logro bipartidista.

Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter: @jHectormunoz

Facebook: Hector muñoz

Instagram: jHectormunoz www.hectormunoz.com.mx