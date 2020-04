López Obrador: Esta semana llegan 200 ventiladores de Estados Unidos

Por: JESÚS HÉCTOR MUÑOZ ESCOBAR

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que Estados Unidos enviará esta semana 200 de los mil ventiladores mecánicos que México adquirió para hacer frente a la epidemia. "Nos van a entregar mil, 200 aproximado por semana y ya en esta semana entran los primeros 200. Afirmó que el gobierno de su homólogo estadunidense, Donald Trump, enviará semanalmente la misma cantidad hasta completar las mil unidades acordadas en días recientes. Señaló que México no tiene ninguna restricción para comprar en ese país, porque aunque EU cerró su mercado de equipos médicos hizo una excepción en los casos de México y Canadá. No cabe duda que ambas naciones pasan por buenos momentos en su relación diplomática, e incluso el Primer Mandatario habló de la reciente llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, en la que le planteó la posibilidad de sostener un encuentro personal una vez superada esta etapa. Con el que también dialogó vía telefónica fue con presidente de China, Xi Jinping, quien lo invitó a visitar su país.





MARIO DELGADO: REVISAR PACTO FISCAL, POSTURA POLÍTICA

Revisar el Pacto Fiscal en estos momentos de apremio económico es más un posicionamiento político, más que una reflexión formal, sobre el ´rocedimiento en que se cobran los impuestos en nuestro país, consideró el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, ante la insistencia de los gobernadores del Noroeste para revisar este acuerdo con la Federación. Agregó que no hay presupuesto que alcance si no se tienen prácticas serias de austeridad y de combate a la corrupción, controlar el endeudamiento y no sobreendeudar a la población. Dijo que es imposible que los gobernadores exijan que se les regrese el equivalente al Producto Interno Bruto (PIB) de lo que se genera en sus estados, porque eso es el valor total de la producción de la economía y lo que se distribuye son los impuestos que recauda el gobierno federal. Los mandatarios estatales inconformes ya trabajan en una propuesta, de la que se espera que esta misma semana den a conocer los pormenores.





SE APRUEBA LEY DE AMNISTIA: SENADOR RICARDO MONREAL

En el Senado de la República Monreal Ávila tuvo que salir al quite para calmar los ánimos el día de ayer, lo importante era legislar por la vida y desahogar las cárceles en donde la pandemia podría ser más mortífera que en otros lugares por las condiciones de hacinamiento en que conviven los reos.

El senador Monreal Ávila dijo ; ya lo había señalado con anterioridad: se trata de un acto de humanidad, y nosotros agregamos: lo contrario sería dejarlos que se contagien y que mueran los que tengan que morir. y quién asumiría esa responsabilidad?

la mayoría de los senadores votó y, en lo general aprobaron por 68 votos a favor, 14 en contra y dos abstenciones la Ley de Amnistía.… después se fueron a las reservas, a fin de ser remitido al Ejecutivo Federal para su promulgación.

El dictamen deja en claro que no beneficiará a reincidentes, personas acusadas de homicidio, secuestro, lesiones graves, violencia o utilización de armas de fuego, feminicidas, violadores, tratantes, huachicoleros o delincuentes dedicados al robo de casas habitación, entre otros.

Los supuestos en los que aplicará la amnistía, son por el delito de aborto en cualquiera de sus modalidades, delitos contra la salud que hayan sido cometidos por personas en situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad, por tener una discapacidad permanente, o cuando el delito se haya cometido por indicación de su cónyuge, concubinario o concubina o haya sido obligado por grupos de la delincuencia organizada.

También aplicará para aquellas personas que hayan cometido robo simple y sin violencia, pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y que durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura.





DIPUTADA Y PRESIDENTA DE CAMARA LAURA ROJAS: ESENCIAL LABOR DEL CONGRESO EN TIEMPOS DE CRISIS

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, sigue muy activa y condujo el Conversatorio virtual "La economía en tiempos del COVID-19, diagnóstico y propuestas de los organismos internacionales”, en el que subrayó que la labor que tiene el Congreso en tiempos de crisis es esencial y durante esta pandemia, los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados han mantenido a la institución cumpliendo con su responsabilidad frente el país. “En tiempos de responsabilidades extraordinarias de los gobiernos, el Congreso es el respirador de la democracia, que debe mantener vivas las funciones básicas de representación y supervisión”, expresó. “Los efectos más lamentables de la pandemia son los producidos en la salud de la población; sin embargo, el daño colateral inevitable será la caída de la economía que enfrentarán todas las naciones”, agregó, al lamentar que los países más afectados serán aquellos que están en vías de desarrollo y los menos adelantados, entre ellos México y los demás de nuestra región.

QUIRINO ORDAZ, SE ESCUCHA SU NOMBRE COMO ASPIRANTE A LA CANDIDATURA DEL PRI EN EL 2024

De acuerdo a varias encuestas nacionales, publicadas el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, aparece en los primeros lugares de aceptación, Aunque no son tiempos de hablar de política, muchos lo ven como un aspirante a la candidatura presidencial por el PRI.







ENRIQUE ALFARO REFUERZA ACCIONES PARA ENFRENTAR AL COVID-19

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, decidió reforzar desde este lunes las medidas para enfrentar los contagios en la entidad, que se ubica entre las tres primeras en ese tema a nivel nacional. Las acciones son exactamente las mismas que anunció desde el inicio de la contingencia, con la diferencia de que ahora, las autoridades municipales vigilarán que se cumplan sin excepción. El mandatario considera que la pandemia por Covid-19 llegó a un punto crítico, por lo que aplica "cero tolerancia" en el estado; el aislamiento social y el uso de cubrebocas es obligatorio y habrá sanciones para quien incumpla. "El gabinete de Salud y el de Seguridad, en conjunto con las autoridades municipales, hemos tomado la decisión de que a partir de este lunes, las medidas de aislamiento social tendrán carácter obligatorio, quien no las cumpla será sancionado y la fuerza pública tendrá la encomienda de hacerlas cumplir", subrayó. También el mandatario de Michoacán, Silvano Aureoles, declaró periodo de aislamiento obligatorio en la entidad para evitar propagación del coronavirus en la entidad.





DISCUTE EL PLENO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA LA LEY DE AMNISTÍA

Con la asistencia del bloque opositor, el Senado de la República discutió el dictamen de la Ley de Amnistía, con la que se busca beneficiar a la población carcelaria que no está procesada por delitos graves, para que obtengan su libertad como parte de la emergencia sanitaria. Cristóbal Arias, presidente de la Comisión de Gobernación, presentó el documento ante el Pleno, luego de los intentos al inicio de la sesión del PRI, PAN, MC y PRD para solicitar que se modificara el orden del día e incluir una propuesta para convocar a un pacto nacional y un plan de emergencia económico frente al COVID-19, pero que fue rechazado. El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, expuso la petición es simple y no le piden autorización al Presidente de la República para ver qué tema se discute. Le pedimos, dijo, un acuerdo para que la crisis no sea tan grave como la que se avecina, y que no estemos a las ocurrencias, de que vayamos jalando de la misma manera, que apoyemos todos las medidas para evitar que nos abata este virus. La senadora Claudia Ruiz Massieu propuso una moción suspensiva por violaciones al procedimiento legislativo, que también fue rechazada. Con esta Ley propuesta por el Ejecutivo federal se otorgará el perdón a delitos de orden federal relacionados con la interrupción del embarazo, delitos contra la salud y robos simples sin violencia, relacionados con personas pobres, de extrema vulnerabilidad, discapacitados e indígenas, que no hayan llevado un proceso apegado a derecho, entre otros.

ESTEBAN MOCTEZUMA PRESENTARÁ AJUSTE AL CALENDARIO ESCOLAR

Como es de esperar, la Secretaría de Educación Pública prepara ajustar el calendario escolar, que dará a conocer este martes con la finalidad de lograr los objetivos previstos para este ciclo. Ya se llegó al primer mes de que se suspendieron las actividades escolares y de acuerdo a la emergencia sanitaria la normalidad volverá hacia inicios de junio. Esteban Moctezuma, titular de la dependencia, adelantó de manera virtual que habrá adecuaciones, pero que el objetivo será continuar con la enseñanza a distancia a través del programa Aprende en Casa. "El ciclo escolar se va a cumplir y nos vamos a asegurar de lograr los aprendizajes esperados en los contenidos de planes y programas. Aprende en casa se sustenta en los libros de texto y en la televisión porque 9 de cada 10 familias tienen acceso a ella. Es la herramienta más utilizada en el mundo para poder ser equitativos en la impartición de esta señal". Adelantó que a través del programa se rescataron los contenidos de los libros de texto gratuitos para exponerlos a través de programas ágiles en televisión, al finalizar de cada programa se van a preguntar cinco temas relacionados con lo que acaban de ver los niños.





TRUMP Y GOBERNADORES BUSCAN ACUERDO PARA ABRIR ECONOMÍA

Los gobernadores en los estados más afectados por el nuevo coronavirus en Estados Unidos están en desacuerdo con el presidente Donald Trump, quien anunció su intención de reabrir rápidamente sus economías, mientras se planean más protestas por la extensión de las órdenes de confinamiento. Si bien Nueva York continúa observando una baja en las hospitalizaciones a 16 mil desde un máximo de 18 mil, mientras que también disminuyó el número de pacientes que se mantienen con respiradores mecánicos. Se registraron 507 nuevas muertes, por debajo de un máximo de más de 700 por día. "Si los datos se mantienen y esta tendencia se mantiene, hemos superado el punto más alto y todas las indicaciones en este punto son que estamos en un descenso. En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que México y Estados Unidos acordaron extender por 30 días más las restricciones a todo el tránsito terrestre no esencial en su frontera común, tras revisar el desarrollo de la propagación del coronavirus. "Las restricciones continuarán en los mismos términos en que se han desarrollado desde su implementación el 21 de marzo".





