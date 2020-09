López Obrador: La eliminación del fuero al presidente un hecho histórico

El presidente Andrés Manuel López Obrador está satisfecho con la aprobación para quitar el fuero al jefe del Ejecutivo en funciones y que pueda ser juzgado por cualquier delito, no solo por traición a la patria, que ya llevada rato en que había insistido al Congreso para darle el visto bueno. .“Este es un hecho histórico. Es quitar un fuero que existe desde 1857, algo que quedó establecido en la Constitución de 1857 y se mantuvo en la de 1917 aún vigente. Ahora se decide quitar. Esta fue una iniciativa que enviamos al Congreso, fue uno de los compromisos que hicimos a lo largo de mucho tiempo de lucha desde la oposición y nos comprometimos que al llegar al gobierno se iba a terminar con el fuero presidencial”, enfatizó. La iniciativa pasará a la Cámara de Senadores y posteriormente a los congresos locales. También celebró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), rechazó la resolución del INE para dejar de transmitir las mañaneras en Hidalgo y Coahuila, que prácticamente se encuentran en periodo electoral, y donde habrá elecciones el próximo 18 de octubre.





PRESIDENTE DEL SENADO EDUARDO RAMÍREZ: EL MARTES INICIA GLOSA DEL II INFORME CON SESIÓN PRESENCIAL

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez, tendrá intensa actividad la próxima semana y a pesar del semáforo naranja citó a sesión presencial para el próximo martes, para dar inicio al acuerdo de la Jucopo para el Análisis de la Glosa del Segundo Año de Gobierno del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se iniciará con Política Exterior, el próximo 8 de septiembre; Política Económica, 9 de septiembre; Política Social, 14 de septiembre; y Política Interior, 15 de septiembre. Respecto a esta última sesión, mencionó que se llevará a cabo en un horario de 9:00 a 12:00 horas. Se abrirá un espacio para llevar a cabo el análisis del Segundo Informe de Gobierno, donde cada Grupo Parlamentario realizará su posicionamiento sobre el tema por hasta 10 minutos. Ramírez Aguilar subrayó que las sesiones serán presenciales y con estricto apego a los protocolos sanitarios.









MARIO DELGADO: LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA EN LA ECONOMÍA, PRIORIDAD EN EL PRESUPUESTO

El Aspirante a la dirigencia de MORENA y coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, tendrá por delante una apretada agenda legislativa para continuar impulsando las leyes que requiere el proyecto de la cuarta Transformación, y por lo pronto la próxima semana el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, entregará el paquete económico, en el que tendrá que buscar el consenso con todos los grupos parlamentarios para definir los rubros prioritarios, sobre todo para paliar los efectos de la pandemia en la economía nacional. Seguramente va a ser una de las prioridades, eso y el gasto social. Ya adelantó también el Gobierno que no habrá un aumento de impuestos, lo cual quiere decir que vamos a seguir con una austeridad muy seria. Por supuesto que los morenistas retomarán la propuesta para reducir el 50 por ciento de los recursos a los partidos políticos, que fue rechazada en una ocasión, pero considera que no es justo que solamente las familias mexicanas se aprieten el cinturón y que el Gobierno que haga un esfuerzo extraordinario de austeridad; los partidos también tienen que entrarle. Delgado dice que es el momento de hacerlo, “es el momento de solidarizarnos con nuestro país, y no puede ser que pues todo mundo le entre al sacrificio el año que entra y los partidos vayan a tener más recursos”. También hizo notar que más que impulsar un ingreso mínimo vital, lo que hay que hacer es reforzar los programas sociales, asegurarse que los programas sociales tengan los recursos necesarios para que se mantengan y no disminuyan.

PRESIDENTA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DULCE MARÍA SAURI: GARANTIZADA LA GOBERNABILIDAD DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri, dijo que el encono de algunos legisladores no ayuda, pero a pesar de las voces inconformes la gobernabilidad de la Cámara Baja está garantizada. Tiene experiencia en estas lides y no le será difícil llevar a buen puerto su encomienda. Se ha pronunciado en contra de los señalamientos del petista Gerardo Fernández Noroña, quien ha insistido que hubo una operación desde el gobierno para imponerla en el cargo. "Son poco responsables y hasta cierto punto irrespetuosas", respondió la experimentada política yucateca, quien dijo que está claro que el PT no era la tercera fuerza política, sino incluso era la quinta por ceder a varios de sus diputados. "Qué bueno que la mayoría votó, que hubo las dos terceras partes y que se resolvió el tema de la Mesa Directiva”, resaltó al señalar que lo más importante es que se resolvió con apego a la legalidad y se respetaron los acuerdos del inicio de la LXIV Legislatura, pero además el Grupo Parlamentario del PRI registró cuatro diputados del PRD el mismo 31 del mes pasado, con lo que no hubo duda de que se mantenía como la tercera fuerza en San Lázaro.

RICARDO MONREAL: HAY MUCHOS TEMAS EN LA AGENDA LEGISLATIVA EL PRIMERO SERA APROBAR EL 108 CONSTITUCIONAL.

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, también tiene sus prioridades, sobre todo pone como punto central legislar en favor de la sociedad, y sabe que en el periodo ordinario de sesiones que recién inició hay muchas leyes que hay que sacar. Por lo pronto, recibieron de la Cámara de Diputados el dictamen que reforma el 108 constitucional, para eliminar el fuero del presidente de la República “y aunque yo tengo resistencias en determinados partidos, me voy aplicar a ver si logramos la mayoría calificada”. Otro tema que está en la agenda, es la regulación de la cannabis, que pronto se lo vamos a enviar a los diputados, así como lo relativo al sistema de justicia que estamos en ese proceso. Dijo que no hay duda que senadores y diputados de su partido trabajan en armonía y de manera coordinada para impulsar las leyes que requiere el nuevo proyecto de nación.

EL EXPRESIDENTE ZEDILLO PARTICIPARÁ EN PANEL PARA EVALUAR COVID-19

El expresidente de México, Ernesto Zedillo, participará en el Panel Independiente para la Preparación y Respuesta ante una Pandemia (IPPR, por sus siglas en inglés), encargado de evaluar la respuesta global coordinada de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la crisis del covid-19, y no dejará de ser interesante su participación, sobre todo si aborda el caso de México y la esttegia que ha seguido el gobierno federal para enfrentar la pandemia. No es lo mismo verla desde adentro que desde afuera. En el encuentro también participará el exministro de Relaciones Exteriores británico David Miliband, entre los 13 panelistas independientes encargados de analizar la respuesta mundial al coronavirus. El grupo, copresidido por la exprimera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, y la expresidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, tiene la intención de producir conclusiones provisionales en noviembre y un informe completo en mayo de 2021. "El covid-19 se ha extendido por todo el mundo, impactando de una forma u otra en la vida de todas las personas de nuestro planeta", señaló Clark.

















VICTOR HUGO ERICK FLORES Y FELIPE CALDERÓN A PUNTO DE TENER NUEVOS PARTIDOS; EL CONSEJO GENERAL DEL INE DECIDIRÁ HOY SI OTORGA TAMBIEN EL REGISTRO A REDES SOCIALES PROGRESISTAS DE FERNANDO GONZALES SANCHEZ.

El Instituto Nacional Electoral (INE) va perfilando a los nuevos partidos políticos, y por lo pronto tanto las agrupaciones México Libre, de Margarita Zavala y el ex presidente Felipe Calderón, así como la del Partido Encuentro Social (PES) ahora Encuentro Solidario, de Erick Flores, fueron aprobadas por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, pero rechazó otorgar registro a la organización Redes Sociales Progresistas, de Fernando González y vinculada con la maestra Elba Esther Gordillo. El resolutivo será propuesto en la sesión de este viernes al Consejo General, para que se someta a votación de los consejeros Tampoco recibieron el aval Fundación Alternativa, del ex priista César Augusto Santiago y Súmate a Nosotros, de Manuel Espino, por no haber alcanzado la totalidad de asambleas y afiliaciones mínimas. Al momento de redactar esta columna, seguía el debate en torno al resto de las organizaciones, toda vez que los consejeros no han decidido si aplicar como un criterio que la sola presencia de miembros de sindicatos no es suficiente para invalidar los trabajos, sino que se tiene que demostrar que hubo una coacción o un elemento que vulnere la libre voluntad. En esa situación se encontraba además de Redes Sociales Progresistas, el Grupo Social Promotor de México (Nueva Alianza) por la afiliación de cientos de agremiados del SNTE, así como de Fuerza Social por México, de Pedro Haces, dirigente de CATEM.hay que precisar que una vez que el consejo general del INE sesione y si estos determinan no otorgar registro a alguna de estas solicitudes, todavía estas pueden el TEPJF y este les puede enmendar la plana así como paso en MORENA que le ordeno al INE que hiciera la encuesta para renovar su dirigencia o cuando el INE le prohibió al presidente las mañaneras en hidalgo y Coahuila y el TEPJF revirtió la resolución a favor de AMLO. Habrá que estar atentos.





