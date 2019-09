López Obrador no les está fallando

"Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo", afirmó en su primer mensaje como presidente AMLO. Nueve meses después, seis de cada 10 mexicanos lo siguen apoyando; lo que significa un ajuste ligero a la baja respecto a hace tres meses. ¿Aciertos? De acuerdo a GEA-ISA su aprobación se encuentra igual a la de los presidentes Felipe Calderón y Vicente Fox en su primer año de gobierno. Para los mexicanos el mejor acierto ha sido la mejora educativa (13%), seguido por ayudar a estudiantes a través de becas (12%). Además otro logro ha sido la creación de empleos (9%). Ese dato contrasta porque de acuerdo al INEGI disminuyeron más de 14 mil empleos durante el mes de junio.





Errores. Reducir los programas sociales (14%), la desaparición del apoyo a estancias infantiles, y la eliminación del seguro popular para crear al Instituto de Salud para el Bienestar. Otro granito en el gorgojo es que 14% opina que el presidente no está preparado para gobernar, y 11% que no está combatiendo la inseguridad. La encuesta no mide libertad de expresión, pero en el mundo el año pasado fueron asesinados 36 periodistas, 11 de estos en México. Para Tawakkol Karman, activista yemení, “en su país se tiene la tumba o la cárcel, cuando se opina contra los dictadores y se pide la libertad de expresión”. Esta declaración durante la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz e Mérida, Yucatán. En nuestro país no tenemos ninguna de las dos, bueno eso espero ¡Mare!





Vuelos presidenciales. Es imposible recordar los protocolos de seguridad exagerados, o no, de la clase política en 2018. No voy a citar nombres; pero sus siglas en inglés son Enrique Peña. ¿Recuerdan las caravanas de suburban que viajaban a todos lados con el ex mandatario? Este fin de semana la #GersonCam captó en un vuelo de Interjet: https://bit.ly/2l4UpwZ Hay tanta confianza en @interjet que hasta la señora Beatriz Gutiérrez y su hijo viajaron a Yucatán, para alcanzar a su esposo @lopezobrador_ El rumbo era la Cumbre Mundial de los Premios Nobel. En un vuelo comercial se miraba a la escritora Beatriz Gutiérrez tomándose una fotografía con una pasajera junto a su hija.





Un antes y un después de la pareja presidencial. ¿Cómo viajaba Angelica Rivera y su familia? y ¿cómo viaja la familia presidencial de López Obrador? Si es actuación lo hacen muy bien, si es natural, fantástico. Comunican cercanía y empatía entre los políticos y los ciudadanos. Horas después en un hotel en Paseo Montejo, como cualquier otro ciudadano, desayunaba y se sacaba selfie con los amigos yucatecos. En fin, unos minutos después mi mensaje de Twitter fue retuiteado y comentado en positivo por un ejército de cuentas raras. No quiero ser mal pensado, pero al igual y eran bots de la aerolínea. Trataron de limpiar su reputación, después de que su piloto Ximena García, ofreció una disculpa por el comentario publicado el 15 de septiembre, en el que sugería lanzar una bomba en el Zócalo capitalino, durante los festejos del Grito de Independencia. ¡Bomba!, pero yucateca.





Comunicación política. El próximo viernes 27 de septiembre a las 11:00 horas en nuestra FCPyS-UNAM mis alumnos y el SICI organizamos el debate “La Comunicación Política del Gobierno Federal”. El objetivo es explicar cuál es el estilo personal de comunicar de esta administración. Participarán: Carola García, Sophía Henríquez, Raymundo Riva Palacio, mi Maestro el Dr. Raúl Trejo Delarbre, Juan Alarcón, y su servidor. La riqueza de nuestra Universidad es no ser un campo minado a la libertad de expresar y sí un territorio de pluralidad de las ideas. Tome nota.





*Comunicólogo político y académico de la FCPyS UNAM, @gersonmecalco