López Obrador pide que recursos para Pymes no sean para salvar empresas

Por: Héctor Muñoz

Luego del anuncio del Banco de México de inyectar 750 mil millones de pesos a las Pymes, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a este organismo que los recursos que destinará a este programa sean realmente empleados para éstas y no sirvan para salvar a grandes empresas o bancos. Es interesante debatir sobre a quién se debe rescatar, "no vaya a ser, que se pretenda rescatar empresas que antes del coronavirus ya tenían problemas financieros", subrayó, al recordar que antes, cuando venía una crisis, lo primero que se hacía "era pedir prestado para rescatar a los de arriba y se les daba la espalda a los de abajo. Ahora es distinto y no se deja en el abandono a los de arriba. Se atiende a todos, pero se le da preferencia a la gente humilde". También dijo que la Secretaría de Hacienda no avalará ningún proyecto de rescate o créditos que impliquen acrecentar la deuda pública, tras el anuncio del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) sobre un programa de créditos por 290 mil millones de pesos para las micro, pequeñas y medianas empresas con recursos facilitados por el Banco Interamericano de Desarrollo. No le gustó “el modito” de que el sector privado busque imponer sus planes y que el gobierno sólo acate, “¿Qué estamos de floreros?”, preguntó, por lo que afirmó que no darán consentimiento a estas medidas de apoyo al sector privado.

DIPUTADO MARIO DELGADO: ACERTADA LA INICIATIVA DEL EJECUTIVO PARA REASIGNACIONES FISCALES

Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, aseguró que la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se trabajará para que quede con mayor precisión cuándo estamos ante una emergencia económica o sanitaria y los límites en las reasignaciones presupuestales que puede en todo caso hacer el Ejecutivo de manera automática, así como el momento en que tendría que intervenir la Cámara de Diputados. Explicó que, con la idea de que esto sea un mecanismo expedito, se fijarían plazos para que la Cámara de Diputados tuviera que responder ante una propuesta de mayor reasignación del Presupuesto. Expuso que actualmente en esta Ley no está contemplado ningún mecanismo sobre qué se puede hacer cuando hay una emergencia como la que estamos viviendo. “es muy acertada la iniciativa para que se legisle en esta materia y se establezcan mecanismos para que el Gobierno Federal tenga márgenes de acción y de respuesta ante emergencias sanitarias o económicas que permitan proteger el bienestar de la población, la salud y el empleo”.





SENADOR MONREAL: EL JUEVES SE INSTALARÍA LA COMISIÓN PERMANENTE Y EN CUANTO A DIPUTADOS DEPENDE DE LA PRESIDENTA LAURA ROJAS Y JUCOPO MARIO DELGADO.

















El próximo 30 de abril concluye formalmente el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados y de Senadores, por lo que deberá instalarse la Comisión Permanente para el llamado periodo de receso, aunque se contempla realizar dos o tres periodos extraordinarios para sacar los temas que quedaron pendientes, como el de la regulación del outsourcing y la cannabis, incluso se habla de la posibilidad de que la próxima semana convoque a un extraordinario para aprobar la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Presupuesto y de Responsabilidad Hacendaria, que envió el presidente de la República. Por lo pronto, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, adelantó que este jueves quedaría instalada la Comisión Permanente. Dio a conocer que el próximo miércoles se llevará a cabo una reunión entre todos los coordinadores parlamentarios, quienes tendrán que llegar a un acuerdo, sobre todo ante la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país. Por cierto, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Mónica Fernández Balboa, será quien presida los trabajos de la Comisión Permanente, que concluirá la última semana de agosto.

Explicó que depende de la Cámara de diputados, Que Preside la Diputada Laura Rojas y en JUCOPO Diputado Mario Delgado pues es la cámara de origen de la iniciativa presidencial, y a ellos les toca modificar los presupuestos primero y al senado, como cámara revisora, le compete hacerlo después y de esta manera hacer frente a la crisis sanitaria y económica.

El legislador comentó una supuesta declaración del Presidente de la República, en el sentido de que pidió al Congreso que no presenten iniciativas contrarias a la 4T; dijo que no cree que sea cierta esa declaración, porque siempre ha sido muy respetuoso de la división de poderes, que cuando lo ve conversan pero que no impone su criterio y que el Presidente no puede pedir algo así.

Recordó que, hace un año, el Ejecutivo presentó su agenda legislativa y le pidió que se aprobara, y que se le ha dado salida a varios de esos puntos, pero no a todos.

Sobre el préstamo que los empresarios consiguieron con el Fondo Monetario Internacional Monreal Ávila dijo que le da gusto, pues les va a permitir enfrentar la crisis, aclaró que ese préstamo es a ellos y que el gobierno no tiene ni que avalarlo, pues es entre particulares. Aclaró que desconoce los términos en los que se acordó dicho préstamos, pero que hay que apoyar los créditos baratos.

Finalmente, el senador dijo que sobre la Ley de Amnistía que aprobaron recientemente todo está bien, que no hay fracturas en el Senado, y que la postura de los coordinadores de la oposición es normal, que ellos están buscando regresar al poder, que están en su papel.





PRESIDENTA DE CAMARA LAURA ROJAS: EN AGOSTO LA CONFERENCIA MUNDIAL DE PRESIDENTE DE PARLAMENTOS





La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, informó que la Unión Interparlamentaria (UIP) prepara una Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos que contempla el desarrollo de varios paneles a desahogarse en agosto y en los cuales, se analizarán temas prioritarios en el contexto de la pandemia del COVID-19. Resaltó que a través del trabajo parlamentario internacional es como se logrará dar soluciones a las grandes crisis globales. La UIP es la única organización de parlamentos a nivel mundial que reúne a más de 180 países miembros, y México es parte de este grupo desde hace décadas. Actualmente, la UIP es presidida por la diputada mexicana Gabriela Cuevas Barrón. La Presidenta de la Cámara de Diputados de nuestro país, y el Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador son los representantes de América Latina y el Caribe ante la UIP en el comité preparatorio de la Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos





CARLOS SALAZAR LOMELIN SEÑALA QUE NO HAN PEDIDO EL RESCATE A GRANDES EMPRESAS

El dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, sostuvo que “jamás” han pedido el rescate o apoyo a grandes empresas, sólo liquidez para reactivar al sector productivo mexicano. Ante los señalamientos del Jefe del Ejecutivo en el sentido de que su gobierno no otorgará el aval para el crédito entre el BID y el Consejo Mexicano de Negocios, aclaró que no pretenden confrontarse y pidió dejar atrás las divisiones y posiciones partidistas o ideológicas para sostener un “diálogo de altura” a fin de enfrentar la crisis de salud y económica derivada de la emergencia sanitaria por el Covid-19. “No queremos la confrontación; no es momento de diferencias”, señaló el presidente del CCE, en medio de los señalamientos del presidente en el sentido de que no les gustaron “los moditos” del sector empresarial para alcanzar un acuerdo de créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo.





DIPUTADO ROMERO HICKS PRESENTA 10 PROPUESTAS PARA IMPULSAR LA ECONOMÍA





El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, participó en una conferencia virtual con el Consejo Coordinador Empresarial, en la dijo que son tiempos de unidad y de solidaridad, y en la que presentó diez propuestas para impulsar la economía del país ante la pandemia. Plantea constituir un Consejo Económico para la Emergencia, como lo plantearon Edna Jaime y Miguel Ángel Mancera; rechazar el eliminar las facultades de la Cámara de Diputados en sus atribuciones esenciales para la aprobación del Presupuesto de Egresos y facultarla para exigir la resignación de partidas presupuestales no prioritarias para destinarlas a la emergencia sanitaria. También requerir a la Administración Pública Federal la aplicación eficaz de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, además de demandar al presidente el ajuste presupuestal necesario para redirigir el gasto de inversión en sectores estratégicos como, por ejemplo en turismo, la industria manufacturera de exportación, la automotriz, la de la construcción para reactivar cadenas productivas, y reformas al presupuesto del 2020 y en el paquete del 2021 que puedan preservar el empleo, estimular las MiPymes y, sobre todo, darles liquidez y acceso a créditos blandos a las pequeñas empresas, entre otros planteamientos.





PROYECTA CONGRESO DE EU DÉFICIT FISCAL DE 3.7 BILLONES POR LA CRISIS DEL COVID-19

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) de Estados Unidos proyectó que el déficit fiscal se triplicará hasta los 3.7 billones de dólares, mientras que el desempleo alcanzará 16% debido a la crisis del Covid-19. Según la CBO, órgano no partidista del Congreso, el déficit al término del año fiscal 2020 será de 3.7 billones, mientras que en el 2021 bajará a 2.1 billones. Antes de la pandemia, la CBO proyectaba un déficit de 1 billón de dólares para ambos años, cifra que se alcanzó en el 2019 por primera vez desde el 2012. El desequilibrio fiscal como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) será de 17.9% en el 2020 y de 9.8 % en el 2021. El año pasado ese indicador fue de 4.6 por ciento. La deuda, por su lado, alcanzará 101% del PIB al finalizar el presente año fiscal. La CBO proyecta, asimismo, una contracción de la economía con la caída este año del PIB de 5.6%, arrastrado por un descenso de 39.6% en el segundo trimestre del año. Asimismo, espera una recuperación de 23.5% en el tercer trimestre y de 10.5% en el cuarto.

