López Obrador también le apuesta a la vacuna rusa si es fectiva

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado en claro el interés de su Gobierno en la vacuna contra el Covid-19, y no sólo está a la espera del proyecto anunciado la semana pasada en el que participan México y Argentina, con el financiamiento de la Fundación Slim, sino que estará pendiente de la efectividad de la dosis rusa “Sputnik V”, para de inmediato entrar en comunicación con el presidente Vladimir Putin para comprarla y hasta sería el primero en vacunarse. Incluso, si se requiere entregar un depósito por adelantado para asegurar la vacuna en otro país, se cuentan con los recursos necesarios. “Si llaman y dice, si ayudamos, pero se requieren tantos recursos, se necesitan 25 mil millones de pesos para asegurar la primera compra, si se necesitan en esta semana, en esta semana están los 25 mil millones. No tenemos problemas de recurso, de caja, afortunadamente y esto es por la confianza de la gente, de todos los que han seguido pagando sus impuestos a pesar de la situación tan difícil, no se nos ha caído la recaudación, tenemos finanzas sanas”, señaló, al considerar que para combatir el Covid-19 no se deben de tener ideologías, porque la salud es primero. Por lo pronto, este miércoles emprenderá otra gira de trabajo, ahora en Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.

RICARDO MONREAL PONE EN MARCHA EL PROCESO DE ANÁLISIS PARA LA REFORMA JUDICIAL

El coordinador de Morena presidente de la Jucopo en el Senado, Ricardo Monreal, pondrá en marcha este martes el proceso de revisión de todas las iniciativas sobre la gran reforma al sistema de justicia, con el propósito de que en septiembre se dictaminen y aprueben las reformas indispensables en la materia, tarea en la que estarán involucrados los tres poderes de la Unión y la Fiscalía General de la República, en un ejercicio que se considera sin precedente alguno para el sistema de justicia. En este encuentro se espera la participación del presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, y el fiscal, Alejandro Gertz Manero. La propuesta ha tenido que esperar, ya que la intención era darle el visto bueno en el pasado periodo ordinario de sesiones. Por cierto, el senador se reunió con la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, con quien revisó los mecanismos legislativos que fortalezcan las tareas de este organismo, ya que una de las principales preocupaciones de este gobierno es el respeto a las garantías individuales. Seguramente también tendrá que aportar su visión sobre la reforma al sistema judicial que está por analizarse

DIPUTADO FEDERAL MARIO DELGADO Y EL SUBSECRETARIO RICARDO PERALTA ANALIZAN AGENDA LEGISLATIVA CON LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE LEGISLADORES DE LA 4T

El subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, analiza agenda legislativa con la Asociación Nacional de Legisladores de la Cuarta Transformación, que preside el diputado Federal, Mario Delgado Carrillo, en cuya reunión abordaron temas y acciones del Gobierno de la República ante la pandemia por Covid-19. El funcionario señaló que desde la Secretaría de Gobernación se realizó desde antes de que iniciara la pandemia, la construcción de las mesas de gobernabilidad para conformar un diálogo con legisladores de todo el país de distintos partidos, con secretarios generales de gobierno, así como con los presidentes de los tribunales de justicia de las entidades. Reconoció el esfuerzo que se ha realizado para el combate a la pandemia por parte del personal médico, el personal de limpieza, el personal de farmacias, los policías federales, en este caso la Guardia Nacional. El subsecretario indicó que es momento de hacer una convocatoria amplia y abierta para que todos los legisladores de la Cuarta Transformación se conviertan también en voceros de lo que se ha hecho en favor de los mexicanos para salvaguardar la vida y la salud de todos. Ricardo Peralta expresó su opinión sobre el método para elegir al próximo dirigente nacional de Morena, sobre el cual dijo que es una decisión absolutamente del partido, donde el Gobierno por supuesto jamás tendría posibilidades de involucrarse; “en mi opinión muy personal, como Ricardo Peralta, considero que esta encuesta tiene que ser completamente abierta, que no se tenga absolutamente ningún temor a la democracia, donde participen todas las personas que quieren participar, que desean ser escuchadas”. Señaló que la democracia entre más libre sea, es más legítima, y consideró que la encuesta abierta tiene que darse para la elección del próximo dirigente de Morena. Por su parte, del coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado, comentó que en estos momentos se están explorando las opciones que tiene el Legislativo para iniciar el próximo periodo ordinario de sesiones, por lo que se están revisando los modelos que se han aplicado en congresos locales y en parlamentos de otros países. Expuso que entre los temas que se habrán de abordar al inicio del nuevo periodo en septiembre, están la eliminación del fuero, la iniciativa en materia de fideicomisos y la iniciativa sobre pensiones. Las y los integrantes de la Asociación Nacional de Legisladores de la Cuarta Transformación acordaron llamar a una consulta ciudadana para que la gente decida si se somete a juicio a los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, por actos de corrupción.

PRESIDENTA DE CAMARA DE DIPUTADOS LAURA ROJAS: MÉXICO REGISTRA IMPORTANTES AVANCES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, participará este martes en la XIII Cumbre Global de Presidentes de Parlamentos, en la expondrá los avances que se han registrado en México en el combate a la violencia de género, tema en el que consideró que nuestro país es de los más avanzados desde el ámbito legislativo. Puso como ejemplo, que en este año se aprobaron castigar dos tipos de violencia, como la obstétrica y la digital y, además, una reforma sin precedente: la violencia política en razón de género. También se incrementaron las penas de la violencia familiar. La diputada del PAN señaló que ello nos pone en una buena posición como país al hablar de este tema, de ponernos como ejemplo en el mundo. Dio a conocer que mañana miércoles participará de forma virtual en la V Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamento, en la que expondrá la importancia del multilateralismo y hará hincapié del compromiso histórico que ha tenido México. Agregó que desde enero se ha hablado de Covid, pero nos ha vuelto monotemáticos con la emergencia sanitaria, sin embargo consideró que no se puede olvidar que la pandemia se va acabar tarde o temprano porque va a haber cura, pero los otros desafíos que ya veníamos arrastrando siguen ahí y varios se han acrecentado a raíz de la pandemia.

PRESIDENTA DEL SENADO MÓNICA FERNÁNDEZ: LAS MUJERES PUEDEN DAR RESPUESTA EFICAZ ANTE CONTINGENCIAS

Mónica Fernández Balboa, quien está por concluir su encargo al frente de la Mesa Directiva del Senado, participó en la 13ª Cumbre de Presidentas de Parlamentos, organizada por la Unión Interparlamentaria, en la que hizo hincapié que si se busca un mundo más equitativo, inclusivo, sostenible y preparado para las emergencias, la mitad del mundo, las mujeres, deben ser capaces de unirse más allá de intereses político-partidistas para dar una respuesta eficaz a contingencias como la pandemia. En su opinión esta respuesta no debe acotarse a la reforma o fortalecimiento de los sistemas de salud, sino que tiene que ser una oportunidad para modificar las estructuras que ponen a las niñas y a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Desde el Poder Legislativo se puede incidir en las políticas de inclusión desde la infancia y en presupuestos para dar respuesta a la crisis con perspectivas de género y soluciones multisectoriales, indicó. En un video mensaje, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado mexicano puntualizó que a 25 años de la aprobación de la Plataforma de Acción de Beijing, las mujeres enfrentan aún la pobreza, la falta de acceso a la educación y a los servicios de salud, violencia, exclusión y violaciones de sus derechos.

EL GOBERNADOR JUAN MANUEL CARRERAS CON LA AGENDA LISTA PARA REUNIÓN DE CONAGO CON AMLO

El mandatario de San Luis Potosí y presidente en turno de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), Juan Manuel Carreras, tiene todo listo para el encuentro el encuentro de este miércoles con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que, sin duda, los gobernantes estatales tiene una amplia agenda por tratar. Sin embargo, dejarán de lado la exigencia de la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo López Gattel, como lo han pedido los ejecutivos estatales de la llamada alianza federalista: Martín Orozco, Aguascalientes; Ignacio Peralta, Colima; Miguel Riquelme, Coahuila; José Rosas Aispuru, Durango; Diego Sinhue, Guanajuato; Enrique Alfaro, Jalisco; Silvano Aureoles, Michoacán; Jaime RodrÍguez, Nuevo León y Francisco Cabeza de Vaca, Tamaulipas. La Conago ha señalado que se buscarán acuerdos en temas como la emergencia sanitaria por el Covid-19, la emergencia económica, “seguramente el tema fiscal formará parte también de esa agenda, porque necesitamos recursos públicos las instancias de gobierno para poder atender justo esta emergencia”, y también el tema educativo.

SENADORA VÁZQUEZ MOTA: LA CNDH ACEPTÓ LA QUEJA POR EL MANEJO DE LA PANDEMIA

Por cierto, la senadora Josefina Vázquez Mota mostró su beneplácito porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio entrada a la queja presentada por el Grupo Parlamentario del PAN, en contra del manejo de la pandemia por parte del subsecretario de Salud, Hugo López Gattel, en la que considera se deja un precedente, bajo el argumento de que la estrategia no ha sido la adecuada. Los panistas ven como un paso decisivo que el organismo que preside Rosario Piedra Ibarra, admitiera este recurso en contra de quien o quienes resulten responsables. La queja presentada por las y los senadores del PAN a la CNDH, fue el martes 21 de julio del año en curso, y fue admitida debido a que cuenta con todos los elementos técnicos y jurídicos procedentes, por lo que confían en que el órgano autónomo emita las recomendaciones y denuncias respectivas por las irregularidades en el manejo de la pandemia por parte del Gobierno federal. Vázquez Mota dijo que frente a la tragedia que están enfrentando miles y miles de familias, que superan por mucho las cifras oficiales dadas a conocer, dado que la propia autoridad reconoce que hay un sub registro muy importante, estarán exigiendo que estas recomendaciones se den de inmediato, al a brevedad, “porque no podemos seguir esperando más negligencia y un manejo tan fallido, equivocado y contrario a todo lo que ha recomendado la comunidad científica”.

SENADOR GERARDO NOVELO RINDE SU II INFORME DE LABORES

El senador por Baja California, Gerardo Novelo Osuna, rindió su Segundo Informe de Actividades Legislativas en el que refrendó su compromiso de impulsar el proyecto alternativo de nación impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dio a conocer ha impulsado 22 iniciativas de reforma alineadas con los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, de las cuales, agregó, 17 fueron como promovente y cinco suscripciones. El senador de Morena realizó un resumen de las iniciativas y puntos de acuerdo y que atienden temas relacionados con el turismo, apoyo a pequeñas y medianas empresas, y combate a la corrupción, entre otros. Destacó que ha impulsado la realización de diversas gestiones sociales, particularmente en las zonas más pobres de su estado, como la construcción de una sede de la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez García en el Valle de San Quintín, la cual, asentó, ofrece a los jóvenes la carrera de Ingeniería en Acuicultura y Piscicultura, sin costo de matrícula y becados con el programa “Jóvenes construyendo el futuro”. Afirmó que la transformación de nuestro país es de raíz y que el interés de una minoría ya no se antepondrá al interés del pueblo. En el primer informe legislativo que se llevó a cabo a distancia, se conectaron la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, así como el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.

EL INE FIJA EL 7 DE SEPTIEMBRE PARA EL ARRANQUE DEL PROCESO ELECTORAL DEL 6 DE JUNIO DE 2021.

El Instituto Nacional Electoral (INE), que preside Lorenzo Córdova, fijó ya la fecha del 7 de septiembre como el arranque del proceso electoral del 2021, con el que darán inicio todas las actividades de esta contienda, que concluirá con el día de la elección del 6 de junio del próximo año, y que será la más grande de la historia del país, con un padrón de 95 millones de personas y de más de 21 mil cargos de elección popular en disputa. Informó que acordaron que su Consejo General celebrará la sesión presencial para dar formalmente el inicio, por lo pronto el instituto continúa trabajando “para garantizar condiciones de certeza, legalidad, transparencia y equidad". Los consejeros reiteraron su rechazo a los señalamientos en contra de las y los integrantes del Consejo General que busquen debilitar a la institución, así como aquellas acusaciones que intentan “vulnerar la honorabilidad de consejeros y consejeras que han demostrado con nitidez su integridad y compromiso democrático”. Reiteraron que se mantienen unidos para garantizar que los procesos electorales que comienzan en septiembre, tanto el federal como el de Coahuila e Hidalgo, cuenten con las mejores condiciones que garanticen certeza a los electores para que ejerzan un voto libre e informado. Ni duda cabe que estarán en la lupa no sólo de los partidos políticos, sino de toda la sociedad.

CHINA OTORGA LA PRIMERA PATENTE DE SU VACUNA; RUSIA TIENE SU PRIMER LOTE DE DOSIS

China levantó la mano en la cerrera por la vacuna contra el Covid-19, al anunciarse que biofarmacéutica china CanSino Biologics Inc. ha obtenido la aprobación de Pekín para una patente de su vacuna (Ad5-nCOV) contra el nuevo virus. Se trata de la primera patente concedida por China, informó el domingo el Diario del Pueblo. El periódico oficial citó documentos publicados por la Administración Nacional de la Propiedad Intelectual de China, en los que se decía que la patente fue emitida el 11 de agosto. Por lo pronto, en Rusia el primer lote de la Sputnik V superó las 15 mil dosis. El director del Centro de Microbiología y Epidemiología Gamaleya, Alexandr Ginzburg, que desarrolló la primera vacuna registrada en el país contra la enfermedad, indicó que en los próximos siete o diez días comenzarán los estudios posteriores al registro del preparado, en los que serán vacunadas decenas de miles de personas. Los estudios tendrán una duración de entre cuatro y seis meses, pero que ello no será óbice para iniciar la vacunación masiva de la población, que como han declarado las autoridades del país tendrá carácter voluntario.









RECUERDEN QUE LA MEJOR VACUNA CONTRA EL

#CORONAVIRUSESQUEDARNOSENCASA!





Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz

Instagram :jHectormunoz www.hectormunoz.com.mx