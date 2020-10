López Obrador y empresarios impulsarán plan de infraestructura

El presidente Andrés Manuel López Obrador y los empresarios retomaron sus esfuerzos conjuntos para impulsar el desarrollo del país en esta difícil situación económica por la pandemia, y finalmente acordaron un Plan de Inversión en Infraestructura para impulsar conjuntamente 39 proyectos en sectores como comunicaciones y transportes, energía, agua y medio ambiente por una inversión total de 297 mil 344 millones de pesos. Sin duda es una buena noticia, ya que se espera la creación de miles de empleos. “Va a significar también inversión, empleos, bienestar. Por eso celebro que estén aquí los representantes de los empresarios de México, pequeños, medianos, grandes que nos han ayudado mucho, desde no despedir a sus trabajadores, hasta todo el apoyo que nos han brindado en equipos médicos”, señaló el mandatario. El dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelí, admitió que cuando se presentó el primer acuerdo de infraestructura, se pensaba que 2020 iba a ser un gran año, pero el pronóstico fue equivocado, ya que la crisis sanitaria complicó el panorama y provocó un problema económico “de dimensiones inéditas”. Este acuerdo, dijo, significa “una reactivación y un paquete de proyectos que seguramente tendrán un impacto positivo”. Por supuesto que estamos de acuerdo con Salazar cuando afirma que se manda un mensaje de unidad, de que se busca certeza y certidumbre y también que la Presidencia de México reitera el interés que tiene en la inversión privada.

SENADOR RICARDO MONREAL: SE ANALIZA LEY PARA QUE TODOS TENGAN ACCESO A LA JUSTICIA

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, participó en la reunión de trabajo con presidentas y presidentes de tribunales de justicia de diversos estados del país, para intercambiar puntos de vista sobre el dictamen de la iniciativa de la Ley General de Medios Alternativos en la Solución de Controversias, con la que se busca brindar a la ciudadanía una opción de acercamiento a la justicia. Si bien es cierto, dijo, la Constitución prevé que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales jurisdiccionales, de manera gratuita y expedita, la realidad es que dichos tribunales se encuentran muchos, rebasados en sus capacidades y otros saturados, con la excesiva carga de trabajo, lo que implica que los procesos sean lentos. El presidente de la Jucopo señaló que entre los objetivos de esta iniciativa, se encuentra que todas y todos los ciudadanos tengan acceso al derecho humano de la justicia y por su naturaleza, los medios alternativos de solución de controversia, privilegian de manera regulada su participación en la solución de sus conflictos, sin que no necesariamente tengan que acudir ante los órganos jurisdiccionales. En el encuentro participaron Rafael Guerra, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Esteban Calderón, Juan Trinidad, de Chiapas; la magistrada Sofía Martínez; Ricardo Saru, Arturo Nahle, de Zacatecas; Jorge Ignacio Pérez, Horacio Ortiz, del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo. Concepción Márquez, el magistrado presidente José Antonio Ruiz, de Quintana Roo, Héctor Tinajero; Miguel López, de Campeche, Ricardo Sodi, Olga Regina, Miguel, de Coahuila y Ricardo Ávila, de Yucatán.

MARIO DELGADO: GRAVE QUE TEPJF INVALIDE PROCESO PARA RENOVAR LA DIRIGENCIA DE MORENA

El coordinador de los Diputados federales, Mario Delgado, ha expresado su preocupación por el rumbo que podría tomar la renovación de la dirigencia nacional de Morena, cuyo sondeo está en marcha, y calificó como grave que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se pretenda dejar sin efectos el proceso de encuesta, pues advirtió que está en juego la credibilidad del propio tribunal cuando se tiene en camino el proceso electoral del 2021. “Es grave que el TEPJF se retracte de sus resoluciones, lo que está en juego es su credibilidad y es delicado porque será el árbitro para el 2021”, sostuvo el aspirante a dirigente nacional de Morena, quien por cierto se mantenía como puntero en las diversas encuestas. Para el legislador el Tribunal Electoral tiene que actuar con responsabilidad y generar certidumbre, pero destacó que con esta decisión está sembrando dudas, pese “a la ratificaron de la convocatoria del INE que ellos mismos realizaron en sus términos”. El proyecto de sentencia que se propone en el TEPJF y que sería llevado a votación este martes, “es contradictorio porque hay cosas que ya habían sido juzgadas, independientemente del daño a nuestro movimiento, preocupa la credibilidad de la institución”. “La semana pasada ellos ratificaron la convocatoria del INE en sus términos, ellos mismos en su última sesión y una semana después parece que ya no gustó, no sé qué vieron en esta semana que no habían visto durante todo el proceso”, expresó, al considerar que el concluir el proceso de renovación de Morena mediante encuesta, dará una dirigencia con autoridad y legitimidad. “Es algo que solo Morena puede ser y eso da autoridad moral, da autoridad política, te da la posibilidad justamente de convocar a la unidad y de ponernos a organizar ya a la gente rumbo al 21, que es realmente lo importante, lo que nos toca hacer como militantes y simpatizantes”, mencionó. No cabe duda que le asiste la razón. Por lo pronto, Mario Delgado estará concentrado en la sesión en la que se retomará la discusión sobre la desaparición de 109 fideicomisos.

EL PRESIDENTE DEL SENADO, EDUARDO RAMÍREZ, REMITIRÁ A COMISIONES LA RESOLUCIÓN DE LA SCJN

Durante la sesión de este martes, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, dará entrada a la respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de la consulta popular y la turnará a la Comisión de Gobernación, que preside Mónica Fernández, y de Justicia, que encabeza Julio Menchaca, para que de inmediato se elabore el dictamen y regrese al pleno para su votación, que esperan sea esta misma semana. El legislador dijo que la pregunta contenida en la resolución no podrá ser modificada por ninguna instancia del Congreso de la Unión. Indicó que el dictamen deberá ser aprobado por la mayoría simple de ambas Cámaras del Congreso. Por cierto, ayer el senador por Morena se reunió con el embajador de Japón en México, Yasushi Takase, en la que aprovechó para reconocer la gratitud por la solidaridad que esa nación ha tenido con México en distintos momentos difíciles de nuestra historia. “Nos ha compartido su amplia experiencia en la gestión de desastres naturales y ha mostrado su solidaridad lo mismo en sismos que en inundaciones. Quiero aprovechar este espacio para agradecerle a nombre de mis paisanos chiapanecos que ustedes en el terremoto de 2017 apoyaron a la zona de la Fraylesca. Hoy que el mundo vive una difícil coyuntura con la pandemia del Covid, México agradece al gobierno de Japón por sus donaciones, especialmente en medicamentos, cubrebocas y equipos de protección personal”.

PRESIDENTA DE CAMARA DULCE MARÍA SAURI: FALTA MUCHO POR HACER EN EL LEGISLATIVO SOBRE LA AGENDA 20-30

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, participó en la presentación del informe “Localización de la Agenda 2030 en los Congresos Locales de México”, en el que reconoció que en el Legislativo falta mucho por avanzar en esta materia. Por ejemplo, dijo que hay 128 leyes en el económico como en lo social y en el ambiental que se pueden alinear para actuar y cumplir los objetivos para el desarrollo sustentable. Incluso, consideró que La agenda 20-30 se debe ver reflejada en el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación. Señaló que alcanzar los 17 objetivos de desarrollo sustentable y las 169 metas asociadas es el compromiso de la comunidad mundial y por ello la diputada del PRI mencionó que es necesario conocer los mecanismos legislativos que permiten trasladar la agenda a regiones y contextos específicos de acuerdos a capacidades y recursos será fundamental, conociendo los retos de cada entidad y municipio, colocando a las personas en el centro de las políticas públicas, favoreciendo la transformación de los objetivos en acciones concretas. El pasado 24 de agosto se presentó en la Cámara la agenda legislativa para la agenda 20-30, en los que se incluyeron dos importantes compromisos: el enfoque de sustentabilidad y elaborar, revisar y aprobar el presupuesto en este enfoque, tomando en consideración objetivos y metas.

DIPUTADO RENÉ JUÁREZ: GRAN DESCONTENTO EN DIVERSOS SECTORES POR LA DESAPARICIÓN DE FIDEICOMISOS

El coordinador de los diputados del PRI, René Juárez, junto con el líder de la bancada del PAN, Juan Carlos Romero Hicks; de MC, Tonatiuh Bravo, y del PRD, Verónica Juárez, se aprestan de nueva cuenta a dar la batalla en la sesión de este martes en la que se retomará la discusión para eliminar 109 fideicomisos. Ayer lunes sostuvieron un encuentro virtual con la comunidad científica, para analizar el tema ya que por supuesto que existe un gran descontento. El priista ha dejado en claro que están en contra de cortar de tajo estos instrumentos, porque se descuidarán tareas de sectores importantes, por ejemplo, para la atención de la ciudadanía en casos de desastres y para el desarrollo de la investigación y ciencia, entre otros aspectos. Es una contradicción dejar sin recursos a la investigación, a la ciencia y a la tecnología”, expuso. Mientras, Romero Hicks dijo que han recibido un cúmulo de peticiones de diferentes sectores para dar marcha atrás a la injusticia nacional, con la que se pretende reformar 19 leyes y abrogar dos más.

EL DIPUTADO ALFREDO VILLEGAS ABANDERA DEMANDAS DE PRODUCTORES DE SINALOA

El Diputado federal del PRI, Alfredo Villegas Arreola, ha estado activo para promover más recursos al campo de su natal Sinaloa y ha sostenido diversos encuentros con productores, como los que se agrupan en el Congreso Agrario Permanente que convocó a una segunda reunión de “Diálogo de Legisladores Federales con Organizaciones Campesinas para el Análisis del PEF 2021”, debido a la gran trascendencia que representa el sector agropecuario para la entidad. Por supuesto que los líderes del sector agropecuario andan preocupados porque saben que las cosas no les pintan bien en el gasto del próximo año, ya que 2021 contempla la desaparición de 17 programas, recortes a otros programas de fomento, además de que actualmente están sufriendo el retraso en el pago de la compensación por tonelada de maíz por parte de la SADER, organismo que incluso tiene a la fecha un subejercicio de 3,500 millones de presupuesto que no ha ejercido a favor del sector agrícola y que se le debe de exigir que lo aplique. El Diputado Local Faustino Hernández, líder de la CNC en Sinaloa, advirtió que el Presupuesto de Egresos 2021 para el campo no refleja ni da respuesta a las necesidades del campo mexicano, mientras que el diputado Villegas dijo que habrán de dar la batalla e la discusión porque el sector agrícola debe ser considerado como prioritario, por lo que propuso que se instale una Mesa de Trabajo en la que se incluya al Gobernador del Estado Quirino Ordaz.

TRUMP ABANDONA EL HOSPITAL LA TARDE DE AYER

Era un hecho que el presidente y candidato a la reelección de Estados Unidos, Donald Trump, saldría ayer lunes por la tarde del Centro Médico Walter Reed, hospital donde ha sido tratado tras dar positivo a coronavirus la semana pasada, ya que su evolución ha sido favorable. El mandatario aseguró en sus redes sociales sentirse mejor que hace 20 años y llamó a la ciudadanía estadunidense a no temerle al covid-19, pues dijo que el país ha desarrollado medicamentos y estudios realmente excelentes sobre el nuevo virus. En el parte informativo, los médicos que se encargan de su atención señalaron que Trump no había tenido quejas de dificultades respiratorias. Seguramente despachará en la Casa con extremos cuidados.

¡USE CUBREBOCAS SÁLVESE!

RECUERDEN QUE LA MEJOR VACUNA CONTRA EL #CORONAVIRUSESQUEDARNOSENCASA!





Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz

Instagram :jHectormunoz www.hectormunoz.com.mx