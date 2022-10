Lord cuchillo

El tema es inevitable: se trata del padre de un alcalde mexicano que, ante el cierre de su local de tacos árabes, entre un sinnúmero de insultos, tomó por el cuello y amenazó con un cuchillo a un funcionario del Gobierno de la Ciudad de México.

Es cierto que en esta CDMX cotidianamente suceden muchísimos incidentes violentos de los que éste pudo haber sido uno más; sin embargo, cuando quien salió con un cuchillo -más bien machete-, es Daniel Tabe Tabe, ni más ni menos que el padre del alcalde panista en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, el incidente cobra aun mayor popularidad y de inmediato trasciende a las redes sociales.

Las imágenes son evidentes, Daniel Tabe, propietario de la taquería 'Don Eraki' de la Colonia Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo -misma que dirige su hijo-, se ubica fuera del negocio con un cuchillo largo en la mano; retiene del cuello y hace un ademán de cortárselo a un trabajador del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), José Enrique Reyes -quien minutos antes había puesto la notificación de cierre del negocio-, y entre gritos, insultos y ofensas, amenaza con herirlo.

Brevemente después, via Twitter, el propietario de la taquería lamentó su conducta destacando que "nunca fue su intención hacerle daño a alguien: Sinceramente sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio, que me ha costado muchos años de trabajo… Nada justifica lo que hice, me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores que solo hacían su trabajo, de verdad me arrepiento, no va con mi personalidad", concluyó.

Por su parte, el alcalde Mauricio Tabe igualmente salió en defensa de su padre afirmando que desde el Gobierno le pusieron el dedo y que hay una campaña para intimidar y atacar a su familia:

"Nada justifica lo que pasó hoy. Estuvo mal cómo reaccionó mi papá y me sumo a sus disculpas públicas… Inventaron que tiene un negocio 'ilícito' de tacos y que formo parte de él. Usan las instituciones para oficializar sus mentiras. Su desesperación no tiene límites", señaló.

A través de los medios se ha difundido información sobre supuestas irregularidades en la construcción del local comercial, que habría sido erigido en una zona de uso residencial y de oficinas gubernamentales; se afirma también que supuestamente el 20 % de la propiedad corresponde al alcalde, por lo que habría un conflicto de intereses al estar ubicado en la misma alcaldía que dirige: Si se determinara que hay una violación del uso de suelo, el establecimiento sería suspendido y Mauricio Tabe inhabilitado.

Probablemente el alcalde tiene razón; no obstante, el establecimiento se encuentra en una de las colonias que pertenecen a la demarcación gobernada por él

Sabemos que el alcalde panista es uno de los llamados “Cinco Magníficos” que forman parte del equipo que controla el partido blanquiazul en la ciudad, y que han sido acusados de operar un Cártel Inmobiliario en Benito Juárez; ahora le revienta este tema…

Quizá sea verdad que el gobierno local presiona, y hasta hostiga a los azules; es por ello que con mayor razón habrían de cuidar “hasta el último detalle” de su actuar a fin de evitar mayores daños: el incidente sin duda abre otro escollo al grupo.

Por lo pronto, un juez de control vinculó a proceso y le impuso la medida cautelar de prisión domiciliaria a Daniel Tabe, quien enfrenta ya una acusación formal por la posible comisión del delito de tentativa de homicidio calificado.

Quizá si se tratara de cualquier desconocido, el incidente no habría causado tanto revuelo, se habría seguido el proceso en el anonimato; sin embargo, tratándose de quien se trata, el tema no acabará ahí…

