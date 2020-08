Los alimentos son vida, no muerte

Últimamente existe una campaña de “satanizar” a los productos procesados, a las bebidas azucaradas, y aunque parezca increíble ya existen acciones concretas como en Oaxaca, cuyo Congreso local ha establecido la prohibición para venta, distribución o regalo de este tipo de alimentos a niños y jóvenes, pensando que con ello la obesidad disminuirá.

El problema de salud de las personas no tiene que ver con los productos que se consumen, tiene que ver con el exceso y los abusos. Hasta el agua en cantidades excesivas puede ocasionarnos daños a la salud.

Se señala que los grandes males de nuestro país son derivados de la agricultura industrial, de mal uso de los recursos naturales, de la mala alimentación que tenemos, esto confunde seriamente cuando en México en los años 60 la esperanza de vida era sólo de 57 años y hoy la esperanza de vida a aumentado a 75 años.

Por ejemplo, se ha señalado que el consumo de azúcar afecta a la salud de las personas y que es el principal causante de la obesidad en México. Entonces que álguien explique por qué si el consumo per cápita ha disminuido los últimos 25 años en un 36%, por qué entonces la obesidad se ha incrementado en este mismo tiempo en un 50%.

Es una violación a las garantías individuales de las personas, a su libertad a decidir qué consume y qué no, al final no se está violando ningún derecho. Sin embargo, después de establecer la prohibición será un delito, habrá sanciones. ¿Tendremos que presentar la credencial del INE para hacer la compra de un chocolate? ¿Estará prohibido que la piñata tenga dulces? ¿En Halloween se sancionará a quien regale dulces o productos altos en calorías? ¿En las fiestas estará prohibido darles refrescos o bebidas azucaradas a los niños y jóvenes? ¿Los jóvenes no podrán regalar una caja de chocolates a sus novias? ¿Qué pasará con los miles de abarrotes, changarros, tienditas que dependen en un alto porcentaje de la venta de estos productos?

La radicalización de pensamiento no toma en cuenta los impactos negativos de las posibles medidas, no toma en cuenta las afectaciones que tendrá la economía, en las propias finanzas, en las personas, no acepta recomendaciones u opiniones, no toma en cuenta que opina la población y sus afectados, los alimentos no están ligados a la muerte, los alimentos están ligados a la vida, es una lastima que se pretenda coartar la decisión y la libertad de su consumo.





Director General Consejo Nacional Agropecuario.