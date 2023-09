Los baños trans

Por Diego Loyola

Hablemos de algo relevante ¿Que está sucediendo en méxico sobre los baños de mujeres e incluso de hombres con personas trans?¿No pueden entrar a ellos??

Recientemente en la Ciudad de México sucedió una mujer trans la sacaron de los baños de mujeres porque no le correspondía ese sanitario, fue un conflicto donde Lili Téllez hizo saber que los baños de mujeres no deben entrar mujeres trans por la vulnerabilidad que eso provoca a las mujeres. Y es que el acceso al baño para la comunidad trans, se ha convertido en un punto de debate e igual conversación.

La comunidad transgénero han usado baños públicos, vestidores durante décadas. Dentro de las políticas permiten que la comunidad transgénero use el baño correcto, esto quiere decir el baño que mejor se adapta a la identidad de las personas trans.

Y es importante hacer mención que en cientos de ciudades, e incluso países ya se protege políticamente el derecho a usar los baños y en ningún momento se ha visto incidentes que atacan, acosan, violan a alguien. Entonces en el caso de ¿los hombres se les tendría que meter al de mujeres?

Excluir a las personas transgénero de los baños públicos realmente no protege la privacidad de nadie. Solicitar como la senadora Lili Téllez que las mujeres trans entre al baño varonil es como solicitar a los hombres trans que utilicen el baño de mujeres, lo que se debe hacer saber es a la fecha no existe algún caso que un hombre trans sea excluido o discriminado de algún baño varonil y que incluso ellos pueden tener más riesgo que las mujeres trans en un 70% de ser asesinados, violentados y más por el riesgo de un hombre violento vea o sepa que es un hombre trans quiera abusar sexualmente de él o violentar y en algunos casos es ciertamente que la fuerza de un hombre trans no es la misma por igual a la de un hombre cisgenero.

Mucha gente se siente incómoda en los baños públicos y es cierto esto viene siendo un problema mucho antes del suceso de este mes en Ciudad de México en las personas trans. La comunidad trans quiere privacidad en los baños y por ello se usa el baño por la misma razón que cualquier persona. La oposición a la igualdad de derechos discute la privacidad como una forma de dañar a la comunidad transgénero.

Permitir que las personas transgénero utilicen el baño correcto realmente no significa que las mujeres tengas que compartir el baño con hombres o los hombres con mujeres.

Cómo bien sabemos, México sigue siendo un país machista, pero igualmente feminista, falta mucho por educar y conocer sobre la comunidad transgénero. En algunos países de primer mundo pusieron un tercer baño que es exclusivo para personas trans, pero ¿realmente eso sería lo correcto realizar en México? ¿Excluyen a las / los personas trans de esos baños?