Los capitales | Pobres 2 terceras partes de los mexicanos

En este año de elecciones, hasta el momento, ningún precandidato a la silla presidencial ha analizado con seriedad la pobreza multidimensional en la que se encuentran las 2 terceras partes de la población mexicana. Es más, no obstante la importancia de contar con metodologías claras para medir el avance o retroceso en el nivel de vida de los mexicanos, las mediciones oficiales son con 2 años de antigüedad. La última medición del INEGI fue en 2016, y aunque los resultados difieren de análisis de organismos privados, se dice que más del 50% de la población se encuentra por debajo de la línea de bienestar o línea de pobreza monetaria.

De acuerdo con estudios del Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana, los salarios en México siguen perdiendo poder adquisitivo, situación que contribuye a que más de la mitad de la población asalariada, 51.7% de los trabajadores, permanezcan debajo de la línea de pobreza monetaria, conocida también como línea de bienestar del CONEVAL. Es más, tan solo en la presente administración, los salarios promedio y mínimo han perdido 14.4 y 3.9% de su poder adquisitivo, respectivamente. Entre las repercusiones, además de aumentar la brecha con los salarios de América del Norte, están la perpetuación de pobreza y minar las posibilidades de movilidad social.

***

Los videojuegos, tan adictivos entre los jóvenes, pueden ser una buena estrategia para incorporar la enseñanza educativa, sobre todo en aquella que se realiza a distancia como un medio para aprender y reforzar contenidos, sin importar el nivel educativo. Hoy en día, el e-Learning, hace su aliado al gaming para transformar temas complejos en una experiencia placentera y desafiante. Según datos del estudio Gamification, Games and Learning: What Managers and Practitioners NeedtoKnow, la eficacia en adultos al usar gaming es un 14% mayor en las evaluaciones basadas en habilidades en el conocimiento; un 11% mayor en términos de conocimientos de hechos y se observa un 9% de aumento en la tasa de retención.

***

Fuckup Night llevará a cabo una función especial con el objetivo de recaudar fondos para la reconstrucción de la comunidad Asunción Ixtaltepec, en Oaxaca, severamente dañada por el sismo de 8.2 ocurrido el 7 de septiembre de pasado. Los creadores de las pláticas en torno al fracaso profesional y la resiliencia alista su quinto aniversario, tiempo en el que ha reunido a diferentes profesionistas, emprendedores, empresarios interesados en contar y escuchar historias de fracaso para aprender de ellas y generar un cambio cultural para liberarnos del estigma del fracaso. Todo en un ambiente liberador y auténtico. ¿Quién lo diría? El fracaso ha unido a millones de personas durante cinco años, pero la resiliencia es lo que los ha hecho evolucionar. Lo que empezó como una reunión de cinco amigos Pepe Villatoro, Carlos Zimbrón, Julio Salazar, Leticia Gasca y Luis López de Nava en la que se generó una honesta y divertida conversación sin filtros sobre proyectos fallidos, ahora es replicado en más de 250 ciudades de 80 países y hablado en más de 20 idiomas.

***

La importancia de generar empresas exitosas y competitivas está asociada con el papel que las PyMEs representan en la economía mexicana, pues por cada 100 pesos que se generan en México, 75 provienen del 45% de las personas que laboran en la formalidad, en su mayoría, de quienes trabajan en estas empresas, responsables de crear 7 de cada 10 empleos en el país.

