Los ciberataques: una variable inevitable en el conflicto entre Rusia y Ucrania

El 24 de febrero de 2022 la comunidad internacional fue testigo de un evento sin precedentes en el siglo XXI, el inicio de la denominada “operación militar especial” por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Dicha operación comenzó con el ejército ruso cruzando la frontera geográfica con Ucrania utilizando tanques, vehículos de combate de infantería, cañones autopropulsados, entre otros, es así como a partir de ese momento surgieron un sinfín de debates en torno a las consecuencias que este conflicto trajo consigo a nivel global.

El uso de armamento y al gasto militar son cruciales en el desarrollo de este conflicto, según el Banco Mundial, en 2021, Rusia destinaba un 4.1% de su PIB anual, frente a un 3.2% por parte: tanques, aeronaves, submarinos, vehículos blindados, misiles, embarcaciones navales, incluidos el personal militar en donde los números son importantes, existe una variable que se está convirtiendo en pieza fundamental para el debilitamiento, éxito o fracaso de los embates militares: los ciberataques.

El espacio cibernético, si bien requiere de personal capacitado, no necesita un ingente número de cuadrillas armadas y artillería, es decir, hablamos de una forma no convencional de conflicto que escapa a los conceptos tradicionales de seguridad y defensa, fuera de los márgenes clásicos del ejército. En el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, incluso ya desde 2014, se habla de ciberataques, mismos que han aumentado a partir de la intervención. Es así como, para contrarrestar los embates a redes informáticas ucranianas, en 2022 se creó IT Army Of Ukraine, conformado por voluntarios especialistas en tecnologías de la información que buscan atacar servicios de información rusos. Stefan Soesanto señala que su estructura se basa en: 1) Un llamado a la acción global en donde voluntarios internacionales se suman para participar en ataques DDoS (denegación de servicio) a infraestructura rusa determinada y 2) Un equipo especializado en labores de inteligencia y defensa ucraniana que realizan operaciones cibernéticas más complejas a objetivos específicos.

Pueden provenir incluso de terceros países. El acontecimiento más reciente ligado a uso de piratas informáticos rusos fue publicado el mes pasado en un informe de Microsoft, en el que señalan que el grupo conocido como Sandworm preparaba una oleada de ataques cibernéticos a infraestructura ucraniana con gran capacidad destructiva, incluido ataques de ransomware, en donde se verían comprometida infraestructura civil y militar.

Si bien, a la fecha no podemos hablar de una ciberguerra en donde un conflicto armado tenga origen en ciberataques, el panorama actual indica que los conflictos militares tienden cada vez más hacia la hibridez. El enfrentamiento entre Rusia y Ucrania no solo se ciñe a sus fronteras geográficas, hoy en día las capacidades cibernéticas son fundamentales para la protección de infraestructura que tiene impacto en la cotidianidad de la población, las empresas, organizaciones, del gobierno y sus instituciones e incluso los países vecinos. Nos enfrentamos a escenarios geopolíticos en donde la tecnología abre la puerta a amenazas que aumentan y se fortalecen día a día, por lo que la ciberseguridad y la ciberdefensa siguen siendo una tarea pendiente ya que el ciberespacio tiene cada vez mayor peso e incidencia en la comunidad internacional.