Los conservadores y su disociación entre discurso y realidad 

Un argumento muy socorrido en el conservadurismo para descalificar la inmensa y positiva labor del gobierno del Presidente López Obrador consiste en sostener que existe una disociación entre el discurso obradorista y la realidad del país.

Pero eso que ven los conservadores no lo ve el pueblo llano. Al contrario: los ciudadanos no solo observan, sino que experimentan en carne propia las bondades y beneficios de las políticas del gobierno obradorista.

Para ejemplo ahí están los casi once millones de pensiones para personas de la tercera edad. Y también los muchos millones de estudiantes que reciben una beca que les permite seguir estudiando y no abandonar la escuela, es decir, no convertirse en desertores.

Los ideólogos del bloque conservador no atinan a entender que son ellos mismos, y no López Obrador, los que viven una disociación entre discurso y realidad.

La palabrería hueca de los conservadores es humo solamente. Los ciudadanos que apoyan a López Obrador tienen en la mano los pelos de la burra.

El bloque conservador no aporta pruebas de sus dichos. Es pura narrativa sin correspondencia con los hechos. Y la salida más fácil es afirmar que el Presidente y la Cuarta Transformación tienen una gran capacidad retórica capaz de convencer a los ciudadanos de que no existe lo que existe y de que no es real lo que están viendo, palpando y disfrutando.

O, dicho en otras palabras, que los obradoristas y el obradorismo son entidades ingenuas, una inmensa masa de tontitos que no alcanzan a distinguir lo que les conviene de aquello que no les conviene.

Estas ideas de los conservadores sin duda son capaces de restar sufragios a la 4T. Pero conviene preguntarse a dónde irán esos votos. ¿A los tres partidos del bloque conservador: PAN, PRI y PRD, hoy en alianza?

Puede ser. Pero esa alianza no es suficiente para vencer al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Aquí está otra muestra de que la verdadera disociación entre discurso y realidad se encuentra en el bloque conservador y no en el Presidente, en Morena y en la 4T.

Los conservadores y sus voceros en los medios de información no se cansan de repetir una narrativa contra el obradorismo no sólo increíble sino absurda. Un discurso que sólo convence a los ya convencidos, pero que es incapaz de penetrar en la mente del pueblo.





