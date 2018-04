Los cuatro errores de la reforma energética

Los planteamientos que se hicieron en el momento de discutir la reforma energética contenían elementos de corto plazo que, a la hora buena, lo único que provocaron fueron promesas incumplibles.

Precios bajos de combustibles: A la caída de los precios internacionales del petróleo la decisión de la SHCP fue convertir a las gasolineras en oficinas recaudadoras por medio del IEPS, lo que impidió al público gozar de los beneficios de los precios de centavos de dólar por litro. La reforma fue para captar ingresos e intentar defender con eso la expansión de los programas que se crearon con precio del petróleo arriba de los 80 dólares.

Siguiendo los precios de la gasolina en el mercado del sur de Texas se deberían de haber pagado precios de hasta 7 pesos por litro, hoy mismo se tendrían que estar pagado, ya con el incremento en el precio del dólar y la internalización de los productos, sobre los 14-15 pesos por litro, lo que no ocurrirá.

Autonomía de Pemex: el espíritu de la legislación creada para Pemex le debería de haber permitido tomar decisiones de negocio muy lejos de las manos de la SHCP¡, lo que no ocurrió. Incluso en la Comisión de Energía del Senado se hablaba de tener un decreto especial para expropiar a la petrolera del gobierno federal.

Las decisiones presupuestales y de negocios se tomaron con base en las decisiones del Gobierno y no de la empresa petrolera.

No sobrerregular: resulta que Pemex no puede decidir por sí misma con quien juntarse para explotar X o Z campo petrolero, requiere por fuerza que la Comisión Nacional de Hidrocarburos lo haga por medio de una licitación especial. Es tan anticuado como el equivalente a escoger el marido a la hija casadera.

Polos de desarrollo: la decisión de que Pemex se salga de unos negocios y no entre en otros depende de lo que quiera hacer la SHCP, así por ejemplo el gran negocio que significa Pemex Logística no se puede desarrollar y centros de trabajo nuevos que se puedan desarrollar como es el caso de los de Tamaulipas para atender la demanda del Golfo de México Profundo o los de Tabasco y Campeche para aguas someras no tienen el apoyo requerido.

En almacenamiento se han dejado de hacer negocios importantes porque no hay claridad suficiente en el combate al mercado negro de combustibles y entonces nadie invierte gran cosa pese a que se requiere al menos triplicar la actual capacidad.

Buzos

1.- En Pemex Exploración y Producción están acabando con las brigadas de exploración a la mala, pero poco a poco, los han ido liquidando. Tenemos noticias de que cerraron ya alrededor de 100 plazas solo en Región Sur. Su trabajo era levantar la sísmica in situ.

Con la anuencia del sindicato ya cerraron 205 plazas en total y solo 30 este año.

2.-No se pierda el segundo round entre el líder petrolero, Carlos Romero Deschamps, y el Movimiento Petroleros Activos en Evolución, de Arturo Contreras: la razón son los dineros que los trabajadores le dan de manera automática al sindicato, el caso es que hay una demanda para esclarecer los destinos de este recurso.