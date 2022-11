Los derechos como genialidad

En la pasada administración del Gobierno de la Ciudad de México se instrumentó un programa de apoyo a niñas y niños con 9 y 10 de promedio, por $3,300 por ciclo escolar. En la presente, ese apoyo especial fue reemplazado por un mecanismo general de subsidio mensual a todos los estudiantes de escuelas públicas. Como idea, como propuesta de política pública, no es nada mala: en vez de apoyar a unos cuantos, se apoya a más niños y de hecho con más recurso $5,500 por año.

No obstante, podríamos seguir con la discusión: ¿por qué apoyar a niños talento? más allá de una doble lotería (la suerte de contar con más capacidades escolares y la suerte de recibir una beca), suponemos que hay una razón adicional. Los niños con cualidades especiales podrían tener una productividad superior en el futuro, sea por sus capacidades intelectuales, deportivas o artísticas, o al menos es más probable que la tengan que niños con bajas notas.

Me parece que la ciudad no tuvo la reflexión específica sobre los apoyos a los niños. De la noche a la mañana descubrimos que una luz nos iluminó y había que volver derecho constitucional Mi beca para empezar, el programa que formuló esta administración como un mecanismo de igualdad, pero que también politizó como programa de la jefa de gobierno, no de la ciudad.

Puede que sí sea bueno, puede que no, o puede que sea insuficiente. Esa no es la discusión. Lo importante, hace unos días, era convertir el programa en un derecho de la Constitución Política de la Ciudad de México. De esta forma, la muy probable candidata presidencial de Morena tendrá un argumento más en su narrativa de continuidad de la 4T. Sheinbaum volvió “derecho”, un subsidio directo a todos los alumnos de escuelas públicas.

A los chicos se les apoya con $550 pesos mensuales durante 10 meses. ¿Por qué no con $549 o $551? Suponemos que se identificó el recurso que podía destinarse a ese programa y el número de beneficiarios, se hizo la división, se redondeó la cifra y se empezó a entregar el recurso. En los primeros eventos, los funcionarios acudían a presumir “la tarjeta de Claudia”. El recurso público como combustible de campaña. El acto noble y el acto corrupto, fusionados.

La semana pasada se votó la propuesta de volver constitucional Mi beca para empezar. El apoyo fue amplio. Todas las bancadas, salvo Acción Nacional, votaron a favor. El PAN no votó en contra, sólo se abstuvo. Desde las cuentas asociadas a Morena surgieron cuestionamientos a los integrantes de esa bancada. Para algunos, era simple rendición de cuentas; si votas de una manera, al menos debes justificarlo. Para mí, es una acción de acoso: hemos pasado de la reflexión de los derechos y las políticas públicas, a un voto automático a todo lo que suene a egreso a favor de algún sector de la población.

La historia se repite. Hace 20 años ocurrió lo mismo con la pensión para los adultos mayores. El voto debía ser automático o enfrentar más que un escrutinio político, un juicio sumario quasi religioso. En la misma lógica, hoy el Partido de la Revolución Democrática ha llenado la ciudad de espectaculares en los que propone que el kilo de tortilla se venda a 10 pesos. ¿Por qué no 9 o por qué no 11? ¿Vamos a subsidiar a los productores con la diferencia o cómo vamos a evitar la escasez fijando un precio demagógico?

Tal vez yo sea un bicho raro, pero esperaría que en el siglo XXI tuviéramos la capacidad de una discusión más profunda, que los derechos no tuvieran una generación espontánea sino una construcción más profunda y fueran acompañados por estrategias de combate a la pobreza y la desigualdad, en un marco de equilibrio presupuestal.