Los desafíos del turismo

Por: Selene Martínez

Hace unos meses, por primera vez en mi vida me enfrenté a esta cuestión, no sólo como mujer que vive en México, sino también como mujer abiertamente lesbiana que se encontraba organizando un primer viaje con su novia. Tal vez suena muy superfluo hablar de este tema, sin embargo, la problemática resulta más profunda que la planeación de unas vacaciones, pues al momento de organizar un viaje se suma un factor adicional: la seguridad del destino a visitar cuando eres públicamente parte de la comunidad LGBTQ+.

Elegir un destino resulta un desafío, pasa a segundo término la oferta turística y gastronómica del lugar, pues además de privilegiar la seguridad de la zona derivado de la situación de violencia generalizada que las mujeres vivimos en México, adicionalmente se torna un factor indispensable para la decisión la valoración de la siguiente cuestión: la búsqueda e identificación de un lugar en el que te sientas segur@ para ser y vivir abiertamente tu preferencia sexual, de realizar demostraciones públicas de afecto con tu pareja, sin que esto, sea motivo de acoso o que te ponga en una situación de riesgo de sufrir actos de violencia o discriminación, un lugar que tenga un espíritu de inclusión.

Insisto, la problemática que encuadra elegir un destino turístico que cumpla con estas características y que sea económicamente accesible no es menor, pues evidencia el siguiente problema social de fondo: a pesar de los esfuerzos que la Comunidad ha llevado a cabo para ser más visibles, alzando constantemente la voz, todavía no logramos ser iguales.

Si bien, haciendo un repaso histórico acerca de la lucha contra la discriminación y la búsqueda de espacios seguros en México, se puede concluir que existe un avance esperanzador hacia una vida libre de discriminación, sin embargo el camino faltante para llegar a este fin aún es largo derivado de la diversidad de obstáculos en nuestras libertades y el desarrollo de éstas.

Pienso en las miles de personas que durante las últimas décadas han alzado la voz y con valentía han formado poco a poco este camino largo a fin de lograr una igualdad real y material y no sólo una igualdad legislativa aparente, la valentía de estas personas inspira un movimiento urgente, necesario e indispensable hacia la visibilización para reconocer nuestras relaciones de pareja como dignas y válidas, para proteger a nuestras familias ante el rechazo social y el abandono del Estado.

Abrazo y celebro la lucha que se ha llevado a cabo y la valentía de este cúmulo de personas cuya voz, sin saberlo, han impactado en mi vida, pero sobre todo en las libertades que hoy puedo disfrutar, a pesar de que el camino aún sigue siendo largo, creo que es indispensable hacer una especie de corte de caja a fin de celebrar las batallas ganadas, honrar a los millones de valientes que han puesto un granito de arena para lograr dichos triunfos, pero sobre todo entender hacia dónde vamos y cuáles son nuestras áreas de oportunidad como miembros de la Comunidad pero sobre todo como mexicanos.

En este punto, vale la pena hacer mención un hecho no menor que aconteció el año pasado, después de 12 años de la celebración de los primeros matrimonios igualitarios en la Ciudad de México, el 26 de octubre de 2022 el Congreso de Tamaulipas finalmente aprobó las reformas necesarias para que las parejas del mismo sexo pudieran casarse en ese Estado, a partir de ese momento, se logró conseguir el último escaño faltante en el país para poder celebrar el reconocimiento de este derecho en todo México.

Este triunfo no fue menor, demostró que lo que antes nos parecía imposible o lejano hoy podemos celebrarlo, pues es motivo de sumo orgullo poder gritar que en todo el territorio mexicano el matrimonio es igualitario.

Esta situación me lleva a reflexionar ¿Qué es lo que sigue para poder lograr que nuestra vida no esté en riesgo por ser quienes somos?, la respuesta a esta interrogante es sumamente compleja, para ser honesta a la fecha no tengo una única respuesta, pues son múltiples los ámbitos que deben ser atendidos, como nuestras familias, salud, trabajo, seguridad, privacidad o destinos a visitar.

Con esto regreso al inicio del artículo, evidenciando que la elección de un destino seguro para visitar siendo parte de la Comunidad no se trata de decidir donde vacacionar, sino por el contrario se trata de otro escaño pendiente para lograr la igualdad en el ejercicio de las libertades, y no conformarnos únicamente con la búsqueda de lugares que tenga la calificación “Gay Friendly”.

Por tal motivo, invito a la comunidad que estos y otros pendientes en esta búsqueda no nos tomen otros 12 años o más de lucha, recordemos que justo nos tenemos los unos a los otros y eso …. Nos hace imparables.