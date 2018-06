La actual elección presidencial ha planteado hechos novedosos, el más reciente el protagonizado por el llamado a no votar en favor de Andrés Manuel López Obrador, realizado por algunos varones del dinero.

El hecho no es menor y no debe pasar desapercibido, se muestra la evidencia de que sí hay y ha existido una estrategia coordinada por empresarios en conta de López Obrador; también hace visible una escena moderna de la tienda de raya, donde el propietario de la Hacienda o Empresa, es dueño de vidas y voluntades; es la confesión de parte de un corporativismo empresarial, tan dañino como el sindical, en el cual, sin recato, pudor o elegancia, se pide el voto al empleado basado en el temor y suponiendo un comportamiento de enjambre, donde ellos son la abeja reina, ignorando que el principio básico de la democracia es el voto individual y secreto, no un derivado de la identidad corporativa.

El hecho es tan ilegal e irresponsable, como inútil;es ilegal porque parte del temor y la autoridad para inducir el sentido del voto; es irresponsable porabonar a la confrontación, en un momento de gran fragilidad en la economía. Cuando Trump impone aranceles de gran daño para el país, colocar como eje de la agenda política su animadversión a un proyecto, lo único que hace es defenestrar la gobernabilidad presente y futura.

De todos los anteriores argumentos, el que más me duele como mexicano, es el hecho de que los empresarios hayan decidido alzar su voz en contra de Andrés Manuel López Obrador como nunca lo hicieron en contra de la corrupción. Pesa más en su agenda oponerse al proyecto de transformación de AMLO, que mostrarse en contra de la corrupción que corroe al país.

En Morena estamos y estaremos abiertos al diálogo, al reconocimiento de las otras visiones de país que existen. Entendemos que se vive un proceso de resistencia al cambio, entendemos que deben existir temores, pero siempre estaremos dispuestos a platicar.

Como garantía de nuestra postura, tengan la seguridad de que en Andrés Manuel López Obrador encontrarán a un presidente de diálogo. AMLO es sensible y comprende los proyectos de desarrollo y la necesidad de generar riqueza, pero no se apantalla ante las mansiones, obras de arte u otras suntuosidades. Nunca será un Presidente servil y manipulable.

La responsabilidad de la gobernabilidad y estabilidad presente y futura del país depende de las acciones de hoy, por lo que debe caber la serenidad, el diálogo y la respuesta proporcionada.



Senador por el PT-Morena

TWITTER: @LuisHFernandez