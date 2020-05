Los empresarios unidos defendemos el empleo

Por: Rosa Martha Abascal

De acuerdo con los últimos datos emitidos por el IMSS, al mes de abril tenemos una pérdida de empleo formal de 685,840 plazas. Según varios análisis, la mitad del empleo en México es formal y la mitad es informal. Si sumamos en la misma proporción la pérdida de empleos en ambas variables, estamos hablando de una pérdida de 1 millón 370 mil plazas de trabajo.

La pandemia nos reta y nos toma en un momento muy complicado. Veníamos con datos de decrecimiento económico que se veían reflejados en la baja de inversiones y en la reducción en el comercio. Con el Coronavirus nos llovió sobre mojado, nos despertamos y nos dimos cuenta de que la actividad de las empresas en muchos casos, se había reducido a cero.

Como empresarios hemos hecho el mejor esfuerzo cuidando nuestra planta laboral por todos los medios, haciendo malabares, pidiendo préstamos, invirtiendo patrimonio… Aún así, muchos empresarios han tenido que tomar la dolorosa decisión de despedir colaboradores y hasta de bajar la cortina.

Me pongo en los pies de una mujer que llega a casa y le avisa a su familia que ya no tiene empleo, no hay un fuente de ingresos… las perspectivas futuras se ven muy complicadas. No será fácil que tenga empleo pronto, al menos en un horizonte de 3 ó 4 meses en un escenario optimista.

Esa familia, en el mejor de los casos, contará con una liquidación que le durará un breve periodo. Al terminarse, su vida entrará en crisis y más si era la única fuente de ingreso estable. Si es una familia de clase media baja el horizonte de tiempo en el que tendrán problemas de liquidez y de hambre será breve, si sus hijos estaban en escuela de paga los cambiarán a una escuela pública. La realidad estará cambiando dramáticamente en pocos meses: serán una familia pobre.

Como empresarios hemos estado en un intenso trabajo para encontrar las alternativas para salir de la crisis, pues las medidas implementadas hasta ahora para proteger el empleo son insuficientes. Un Acuerdo Nacional es fundamental para salir adelante y que los 3 sectores (gobierno, empresarios y trabajadores) nos pongamos de acuerdo en aspectos esenciales para superar la crisis.

En Coparmex hemos estado insistiendo en que el gobierno federal asuma una posición solidaria con trabajadores y empresarios para defender los empleos. Hemos propuesto el “Salario Solidario” que en pocas palabras implica que los 3 sectores contribuyamos en una medida al pago del Salario de los trabajadores, evitando con ello pérdida de empleos.

Sin embargo esta petición no solo no ha sido escuchada, sino que nos han dicho que “si va a haber una quiebra de una empresa, que sea el empresario el que asuma la responsabilidad o los socios o accionistas”. No contamos con el Gobierno Federal y lo que nos queda es un pacto entre empresarios, colaboradores y gobiernos locales que se quieran sumar para implementar esta alternativa que estamos convencidos es el mejor camino para proteger los empleos de los mexicanos.





Consejera Delegada de Incidencia Digital y

Consejera Nacional de Coparmex

@rmabascal