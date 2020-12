Los escenarios en el agravamiento de la epidemia

Con la Ciudad de México, en emergencia sanitaria –eufemismo para no calificar la situación en “semáforo rojo”, como ya sucedió en varios Estados de la República, nos preparamos para continuar por la ruta del incremento en el número de contagiados y de fallecimientos. La persistencia para no revisar y ajustar la política y forma en que hasta el momento ha sido tratada la epidemia por el gobierno federal, lo único que está produciendo es un acelerado desgaste de las relaciones sociales, agudizando la situación de incertidumbre en la economía y el general las condiciones de vida en las principales ciudades del país.

Desafortunadamente, nuestro país, se encuentra en los primeros lugares de los peores indicadores de la epidemia: índice de letalidad, infectados por cada 100 mil habitantes, igual medición para los fallecidos, capacidad hospitalaria instalada y disponible, pruebas aplicadas, lo que indica con datos objetivos, sin suposiciones ideológicas o diferencias políticas con el gobierno, que las cosas no se están haciendo bien. Para agravar el escenario, la sociedad no está haciendo lo suficiente. Por las distintas razones, los lugares comerciales, paseos familiares y en general actividades recreativas, no han cesado en su realización y el sustancial incremento que hemos padecido en las cifras de personas afectadas por el virus, es en muy buena medida, consecuencia de las reuniones y paseos del Día de Muertos.

Hagamos sencillos cálculos, cuáles serán los datos para fines de enero, cuando las Posadas, Nochebuena y Navidad, así como el 31 de diciembre y la tradicional Rosca de Reyes, hallan congregado irresponsable manera a miles y miles de personas de todas las edades. En varios países de Europa, se ha documentado que la principal fuente de contaminación son en efecto, las reuniones familiares, luego los espacios públicos confinados y el transporte público; nuestras autoridades debieran considerar o al menos, analizar, cómo le están haciendo frente a la expansión del virus. Por ejemplo, Alemania tuvo el pasado 10 de este mes, el día con más contagiados y muertos desde que empezó la epidemia.

Restricciones a la movilidad de las personas, serán analizadas en estos días por el gobierno de Ángela Merkel y por los gobiernos locales (Laender). Estados Unidos, el mismo día, también rompió record de contagios y fallecimientos. Como se lee, estamos muy lejos de que la situación esté bajo control. Se requieren medidas más estrictas para la población y un mayor responsabilidad de ésta. Para la disposición y acceso a la vacuna, los escenarios más optimistas remiten a finales de 2021 y para Latinoamérica –incluido México, a fines de 2022.

Debemos prepararnos y asumir la parte que corresponde en el programa del gobierno federal, para ajustarlo a la brevedad. La vida de miles de personas están en riesgo. El tiempo de agotó. Hay que aplicar medidas que si bien, no empatan con el ánimo del gobierno, esto es secundario ante la catástrofe sanitaria que se puede dar.





javierolivaposada@gmail.com

@JOPso