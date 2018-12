Los escenarios georegionales y geopolíticos en 2019 (parte 2)

Mientras tanto, en varias partes del mundo, conflictos militares, que van de guerras internas a guerras no declaradas, indican que están lejos de resolverse. El caso más visible del primer tipo, lo tenemos en Siria. A pesar del notable repliegue y debilitamiento del Estado Islámico de Siria y Levante (ISIS en inglés), la situación, dista mucho de normalizarse y más lejos aún, de alcanzarse la paz. El Presidente de los Estados Unidos se ha felicitado, pues considera que es cuestión de unos 30 días, para que ISIS sea por completo destruido.



Sin embargo los observadores militares en la zona y los centros de estudios especializados en esos asuntos, no coinciden. Por un lado, por la enrome confluencia de intereses de potencias regionales en el conflicto. De Arabia Saudita a Irán, sin olvidar por supuesto a Turquía y a Israel, además de la histórica presencia de Rusia en apoyo al régimen de los Al-Assad. A ese complejo panorama, debe agregarse la disputa por el control de los campos petroleros y gasíferos, así como el trazo y construcción de la ruta de enormes oleoductos, cuya principal meta, es llegar a las costas del Mar Negro y llegar así al mercado europeo.



La situación entre Ucrania y Rusia no ha hecho más que empeorar en los últimos meses. Incluso el gobierno de Kiev, declaró la Ley Marcial en todo el país, para prepararse para un eventual guerra abierta con Rusia, luego de que la Armada de este país, detuviera tres de sus embarcaciones navales a fines del mes de noviembre. La diplomacia europea y las amenazas de la Casa Blanca no esperaron un minuto para activarse. El escalamiento no ha cesado en la región.



Otro asunto de relevancia internacional, es el activismo terrorista. Atendiendo a la época navideña, de nueva cuenta, en Estrasburgo, un mercadillo de artículos y comida de la temporada, fue atacado por un perpetrador, con el saldo de seis muertos, incluyendo al asesino. El gobierno francés elevó al máximo el semáforo para atender estas situaciones y también se instaló de nuevo en la Unión Europea, la intensa discusión sobre cómo procesar e integrar a la diversidad cultural en los países que la integran.



Mientras que para los Estados Unidos, el terrorismo ha dejado de ser el tema principal para su agenda de Seguridad Nacional, no sucede lo mismo con la Unión Europea. Esto es una evidente muestra que cada región o zona del mundo, establece con criterios específicos, cuáles y por qué son los antagonismos de su Seguridad Nacional. En México, con el nuevo gobierno, es de suponer que ya se cuenta con esa lista de variables que pueden alterar e incluso, interrumpir el desarrollo de nuestro país.



Aprovecho esta estrega, para felicitar a los lectores de la cadena Organización Editorial Mexicana, así como al gran equipo de trabajo que hace posible, llegar a miles y miles de lectores todos lo días, en cada rincón de nuestro país. Feliz 2019.







