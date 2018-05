Los Estrategas | Desde la campaña de Jaime Rodríguez

La visión cuadrada del círculo rojo

No hallaba cómo titular esta colaboración, pues desde las últimas semanas, una y otra y otra vez, todos los días al despertarme, me enfrento a los razonamientos lógicos, obvios y cuadrados del llamado “círculo rojo”.

El sagrado el círculo rojo. Me refiero a ese gueto de seres “pensantes”, de “intelectuales, analistas, comunicadores, periodistas y opinadores”, que viven esclavos de su propia visión de las cosas, creyendo que la lógica de sus zapatos es la única idea correcta de entender y de ejercer la política.

Sólo lo que quepa por su ojal, es lo que debería ser, porque lo que no quepa por la ranura de su forma de ver las cosas, luego entonces, no tiene validez.

A este gremio del círculo rojo, si no cabe en su lógica, ningún otro chile les acomoda.

Para mí es desesperante ver cómo en todas las mesas de “análisis político”, de esas que se organizan en televisión, radio o prensa, en todas, se plantean las mismas cosas, se hacen los mismos cuestionamientos y se concluyen las mismas respuestas de librito.

Para el cuadrado círculo rojo no parece existir la posibilidad de un mundo afuera de la caja. De vez en cuando, los oigo, los veo o los leo y siempre oigo, veo o leo lo mismo. Muchas veces he imaginado si estos seres no serán algún día capaces de tener un pensamiento lateral, que les permita hacer otro tipo de análisis de las cosas que hablan.

Muchas veces he pensado: “¿y si estos cabrones de cuadrado círculo rojo, algún día dedicaran su talento, su tiempo y su espacio en hacer lo posible por abrir ojos y generar conciencia en toda aquella raza que no entiende sobre la importancia de su participación en política, qué país tendríamos? Cómo sería México si nuestros seres pensantes tuvieran un ápice de sensibilidad y contribuyeran al despertar y al crecimiento de los ciudadanos de a pie?

El cuadrado círculo rojo vive prisionero en su mundito, un espacio muy pequeño en el que cohabitan confundiendo o creyendo que su corralito es la llanura de toda la gente. El cuadrado círculo rojo no entiende, no imagina o no le importa estar a años luz de la comprensión de los ciudadanos que lamentablemente vivien en la inconsciencia o en su zona de confort, en la que esperan con el brazo extendido, que un milagro de Dios o de un superhéroe o un mágico gobernante venga a arreglarle sus problemas sin moverse del sofá de su casa. No es que todos sean así, pero si somos muchos quienes vivimos deseando que con sólo emitir nuestro voto, las cosas cambien.

Hoy leí un “meme”, que me pareció, irónica y divertidamente triste…

En él, un monito “líder”, preguntaba a la sociedad: “quién quiere un cambio?” y todos levantaron sus manitas… en el siguiente cuadro, el monito pregunta: “quién quiere cambiar? .. y nadie levantó la mano.

Así somos, bueno, no todos, pero sí muchos así somos.. no es maldad, es “cultura” , es inconsciencia, es tradición, es programación, es una “maldición cívica”, que el bendito cuadrado círculo rojo bien podría hacer algo para comenzar a remediar. La patria podría estarles muy agradecidos, si antes del 1 de julio, el cuadrado círculo rojo contribuye abriendo tantos ojos cerrados como pueda, para que la gente pueda ver y entender que el verdadero origien de los grandes males de este país, es el sistema de partidos políticos que nos tiene jodidos.

El publicista políticamente incorrecto de El Bronco