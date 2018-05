Los Estrategas | Desde la campaña de Margarita Zavala

Qué hacer para que no haya más jóvenes desaparecidos

Hace un par de semanas nos enteramos que tres estudiantes de cine fueron brutalmente asesinados y disueltos en ácido en Jalisco. Parece que todos los días nos enteramos de nuevas historias de jóvenes e incluso de niños desaparecidos. Sus familiares viven angustiados por no saber su paradero y lo peor de todo es que en la mayoría de los casos nunca obtienen respuestas concretas.

¿Qué puede hacer el estado mexicano para prevenir y atender las desapariciones de jóvenes? La primera consideración, tristemente, es que no hay soluciones fáciles.

La simple barbarie del acto en Jalisco nos demuestra que algo está muy mal en nuestra sociedad. Si pensamos en cómo un ser humano le pudo hacer eso a los tres estudiantes, podemos empezar a entender la dimensión del problema. Para llegar a tal grado de descomposición social tuvimos que cometer muchos errores en el camino y no será sencillo corregirlos. No será tarea de un día o de un gobierno. Y en lo que construimos una solución duradera, sería irresponsable prometer que no volveremos a ver hechos como éstos.

Dicho eso, sí hay mucho que puede hacer el gobierno, desde hoy mismo, para evitar que esto vuelva a ocurrir. Como con cualquier problema complejo, se requiere una solución integral que actúe en varios frentes al mismo tiempo. En la campaña de Margarita Zavala hemos puesto sobre la mesa las siguientes propuestas concretas: Empecemos por hacer de la desaparición de jóvenes una prioridad nacional. Cada vez que ocurra un suceso como el de Jalisco, el gobierno tiene que dedicar todos los recursos a su disposición para investigar, atender y resolver el caso. Las personas que cometan estos actos tienen que saber que las autoridades serán contundentes y llegarán al fondo del asunto.

Para lograr esto, tenemos que fortalecer y profesionalizar a las policías y a los ministerios públicos. Tenemos que pagarles bien pero exigirles también honestidad y profesionalismo. Debemos darles la mejor tecnología y la mejor preparación para fortalecer sus capacidades de análisis, investigación e inteligencia. Los mexicanos deben sentir confianza en las autoridades y saber que son honestas, pero sobre todo saber que darán resultados.

En un tema relacionado, tenemos que reformar el sistema de justicia para que el que la haga, la pague. Esto pasa por profesionalizar a los jueces, abogados, peritos y personal administrativo de todo el sistema judicial. Pasa por reformar los códigos penales para cerrar los espacios que los criminales usan para actuar con impunidad. Tenemos que asegurar que haya consecuencias para los que hagan el mal, para disuadir actos similares en el futuro y para dar alivio a las víctimas y sus familiares.

Y finalmente, tenemos que eliminar la violencia desde su raíz. Trabajemos todos juntos—las familias, las escuelas, las organizaciones sociales y el gobierno—para erradicar la violencia a través de la educación, la cultura y el deporte. Revertir la descomposición social es tarea de todos y es una tarea inaplazable si queremos recuperar la tranquilidad y el orden en nuestro país.

Nada de esto podrá reparar la pérdida de la vida de los jóvenes de Jalisco. Todas estas acciones son complejas, tomarán tiempo y requerirán de presupuesto y mucho trabajo. Pero podemos lograrlo. Podemos tener un país seguro, un país justo, un país donde no tengamos miedo.

Coordinador de Propuesta de la Candidata Independiente