Los Estrategas | Embarazo adolescente, compromisos y propuestas

México es el primer lugar en embarazo adolescente en América Latina. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) del INEGI, en 2014 había 11 millones de mexicanos entre 15 y 19 años. El embarazo en la adolescencia es un fenómeno dramático física, social y emocionalmente en la vida de las mujeres, ya que el cuerpo aún está en desarrollo y el útero no se encuentra físicamente maduro para la procreación.

El embarazo adolescente es un problema que refleja la precariedad y desigualdad socioeconómica del país. Afecta las áreas de salud y educación pública y, además, impacta negativamente en el desarrollo de las mujeres madres y de los propios infantes, así como su entorno y el tejido social. Esto origina otros fenómenos negativos que desencadenan un círculo vicioso, ya que está demostrado que las madres adolescentes son más proclives a abandonar sus estudios y tener oportunidades laborales más limitadas.

La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) ha fallado en cumplir sus objetivos principales: “1. Que en el 2030 se reduzca a la mitad la actual tasa de fecundidad entre adolescentes mexicanas de 15 a 19 años, y 2. Erradicar el embarazo en niñas menores de 15 años”.

Consciente de esta problemática el candidato a la Presidencia Ricardo Anaya Cortés, tiene claro que la educación y el empoderamiento de la mujer son, a largo plazo, las herramientas que pueden cambiar el futuro de las niñas en esta situación que las hace aun más vulnerables en nuestro país.

No obstante lo anterior, y dado la gravedad del asunto, la agenda Ricardo Anaya Cortés contempla las siguientes estrategias emergentes:

1. Apoyo con herramientas para la adecuada implementación de la política de prevención:

•Estudios demoscópicos para la identificación de los estados y municipios con mayor urgencia en la atención del problema.

•Crear un Sistema Nacional de Filiación y Obligaciones Alimentarias que registre información de padres obligados a proporcionar alimentos como consecuencia de una sentencia.

2. Brindar acceso efectivo a servicios de salud:

3. Promoción de actividades formativas complementarias (tomando como premisa que la ocupación de los adolescentes en otros ámbitos, disminuye la posibilidad de relaciones sexuales a temprana edad),

4. Educación integral

•Estrategia Itinerante de Educación Sexual y prevención del embarazo en adolescentes (Tripartita: Gobierno, padres de familia, Sociedad Civil).

•Programas de orientación vocacional (con énfasis en el desarrollo personal y proyecto de familia).

•Atracción y priorización de las y los adolescentes que no estudian ni trabajan para canalizarlos hacia la ocupación laboral, académica o extraacadémica.

5. Participación Ciudadana Financiamiento/Fortalecimiento de OSC que brinden servicios de:

•Educación sexual a personas de bajos ingresos;

•Anticoncepción a personas de bajos ingresos;

•Proyectos de empoderamiento de la mujer en entornos de pobreza;

•Proyectos de capacitación para la mujer;

•Proyectos de eliminación de la violencia contra la mujer;

Es urgente que el embarazo adolescente adopte un papel central dentro de las propuestas de los candidatos a la Presidencia de la República en el marco de las elecciones del 2018.

El embarazo adolescente refleja los grandes problemas a los que se enfrentan las mujeres en México: falta de acceso a oportunidades de educación y empleo, violencia, pobreza, pero sobre todo un futuro incierto, que las hace presas de la marginación y el olvido.

La agenda del próximo Presidente de México debe de incluir una estrategia que no sólo eduque a las mujeres adolescentes, sino que también las empodere para que sean dueñas y arquitectas de sus futuros y de las decisiones que estos impliquen. Montesquieu decía que “El amor a la democracia es el de la igualdad”, coincido profundamente en el sentimiento de que no hay demócrata que no busque primero una sociedad igualitaria entre todos sus conciudadanos sin importar su género, condición o preferencias.