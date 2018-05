Los Estrategas | Necesitamos un Presidente que nos lleve al futuro

La democracia, a diferencia de como muchos piensan, va más allá de acudir a las urnas el día de la elección, implica mantener una participación activa, pedir a las autoridades transparencia y rendición de cuentas, así como involucrarnos en las decisiones políticas más trascendentes del país; en ese sentido, el debate del pasado domingo fue un ejercicio democrático que nos permitió escuchar a los candidatos presidenciales para contrastar propuestas, analizar mediante sus palabras y su lenguaje corporal su resiliencia para saber de qué están hechos y si tienen la capacidad en conocimientos y carácter para enfrentar a los importantes retos de nuestro país.

El debate tuvo una conclusión clara: sólo un proyecto de nación firme que escuche y tome en cuenta las posiciones de la sociedad civil, que impulse mecanismos modernos de democracia para la transformación política como los gobiernos de coalición, y que tenga una visión hacia delante, puede llevarnos como nación hacia un futuro prometedor.

Las dos horas del debate organizado por el INE, cuyo formato sin duda privilegia el intercambio de ideas, dejó de manifiesto qué Ricardo Anaya tiene la capacidad de no sólo responder acusaciones sin fundamento, sino de expresar propuestas con datos duros y de una maneracontundente; por otro lado, fue evidente que el gran perdedor de la noche fue López Obrador con un discurso que era tan predecible que parecía el viejo guión de una historia que, aquellos que recordamos la época del priismo autoritario, no queremos repetir.

Incluso parece que los debates, el intercambio de ideas y las voces de disidencia, no lo hacen sentir cómodo porque todo aquel que no lo apoya es “fifí” o parte de la “mafia del poder”; la descalificación fácil sólo revela su incapacidad por llegar a acuerdos y construir consensos.

Los últimos 18 años nuestro país ha vivido la alternancia democrática, ha visto la construcción de instituciones que hoy son baluartes de nuestra nación, sobrevivimos con una estabilidad inesperada a la profunda crisis internacional de 2008 y nuestra solidaridad fue puesta a prueba con los sismos de septiembre del año pasado; sí, es verdad que tenemos muchos retos que enfrentar, la desigualdad, la inseguridad y la corrupción son nuestros desafíos prioritarios pero sólo podremos enfrentarlos con una visión de futuro, no con las viejas recetas que no sólo en México, sino en el mundo han probado no tener éxito.

El discurso del odio que López Obrador quiere infundir en la sociedad mexicana no le hace bien a nadie, porque el próximo Presidente de la República debe asumirse como de todos los mexicanos y afrontar el enorme reto de gobernar para y en beneficio de todos, no sólo de sus allegados; por eso preocupa que se anime a los simpatizantes a “contraatacar” cuando simplemente se le señalan sus incongruencias.

Debemos ser claros, el modelo de nación que propone AMLO nos llevaría al pasado y ya mostró ser totalmente un fracaso: el congelamiento de precios, la sustitución de importaciones, el manejo de las instituciones del Estado por el Presidente; entre otras muchas ocurrencias del proyecto del tabasqueño.

Frente a eso, Ricardo Anaya propone una estrategia integral en seguridad que utilice menos balas y más inteligencia para que las organizaciones del crimen organizado no sólo sean descabezadas sino desmanteladas, que se dignifique a las policías y se les profesionalice, que se combata la desigualdad, pero no sólo dando dinero, sino invirtiendo en los ciudadanos, en negocios y proyectos.

Senadora de la República por el PAN