Los Estrategas | #NoEsNormal

No Es Normal: El movimiento que visibiliza aquello que como sociedad hemos normalizado pero que en realidad no debe serlo.

Normalizar la violencia de género es una problemática más grave de lo que se piensa, es un problema conjunto que va desde patrones reiterados de conducta, hasta leyes discriminatorias, sin la mínima consideración de igualdad de género.

Si de leyes hablamos, basta con ver la Ley del Trabajo, en donde una trabajadora del hogar ejerce con lo mínimo, sin prestaciones de ley, sin seguro social y muchas veces, en condiciones inhumanas, lo que no se visibiliza es que, según el INEGI, son más de dos millones de trabajadoras del hogar, que gran parte de ellas, viven en esas condiciones, ¿minoría?, no lo creo, ¿normal?, tampoco lo es. Se debe legislar de manera urgente al respecto, por su parte, Ricardo Anaya se ha comprometido en diversos actos públicos a trabajar en torno a esta problemática, adoptando el convenio 189 de la OIT, otorgando mejores y más dignas condiciones laborales, así es como debe ser.

Normalizar la violencia la hace aún más peligrosa en sí misma, en donde puede llegar incluso a ocasionar la muerte. Los feminicidios van más allá de algo que #NoEsNormal, es inhumano, retrogrado e inconcebible que nos significa la falta de Estado de Derecho, y es que, en tan solo los últimos dos años han aumentado en un 70%, según el Observatorio Nacional de Feminicidios, siete mexicanas son asesinadas diariamente por esta causa y solo una cuarta parte de los casos son investigados como feminicidios.

Para Ricardo Anaya, las mujeres son de vital importancia, así lo ha demostrado con hechos, además visibiliza lo que ningún otro candidato: el papel prioritario de la mujer mexicana y la violencia de la que son víctima todos los días. #NoEsNormal es un proyecto que muestra lo que viven a diario las mujeres, hace ver la violencia de género en todos los ámbitos, abrirnos los ojos sobre conductas habituales que son violentas, incluso dentro de los hogares, la violencia no es y nunca debe ser vista como normal, y eso va a cambiar con un gobierno inteligente, con acciones como esta, donde se visibilicen y reconozcan este tipo de conductas. Las mujeres merecemos una vida en igualdad para desarrollarnos plenamente para que así el mundo sea más justo para todos y todas.

Debemos decir fuerte y claro: No es normal que ganemos menos a trabajo igual. No es normal que nos maten por el hecho de ser mujeres. No es normal que los espacios de poder sean ocupados prioritariamente por hombres.

No es normal que las empresas sean dirigidas en su minoría por mujeres. No es normal que en muchos hogares las mujeres tengamos la carga económica, de cuidado de los hijos y educación solas sin el apoyo de una pareja.

No es normal que seamos violentadas por la forma de vestirnos; todo eso no es normal y para cambiarlo debemos visibilizarlo y tener mejores gobiernos que generen las políticas públicas y leyes que nos garanticen mejores condiciones. Hoy Ricardo Anaya lo ha puesto en su agenda de prioridades, y con él en la Presidencia, tenemos una clara apuesta a que esto cambie.

Consejera Nacional del PAN

Candidata de RP al Senado de la República.