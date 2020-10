Los fideicomisos, aún estamos a tiempo

El jueves pasado se logró frenar, al menos momentáneamente, una de las propuestas más disparatadas y más potencialmente dañinas del presidente López Obrador: la desaparición de 109 fideicomisos.

El problema empezó en mayo pasado cuando un grupo de legisladores de Morena presentó una primera iniciativa en la Cámara de Diputados y se realizaron 10 ejercicios de parlamentos abiertos con distintas comisiones para analizar 39 fideicomisos. A dicha iniciativa se sumó una segunda propuesta también de Morena a principios de septiembre.

Los fideicomisos que pretenden eliminar abarcan prácticamente todos los temas y representan la reasignación de más de 36 mil millones de pesos. Dentro de los fideicomisos a eliminar que más llaman la atención y que más daño generarán se pueden resaltar: el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Fondo de Desastres Naturales, el Fondo para el Deporte de alto Rendimiento, el Fideicomiso Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, el Fondo para el Cambio Climático, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (para víctimas), el Fideicomiso para Promover el Acceso al Financiamiento de MIPyMES y Emprendedores, y más de 40 fondos y fideicomisos para diferentes ramas de investigación tecnológica y científica.

Solicitamos al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que reconsiderase la desaparición de los 109 fideicomisos en el marco de su comparecencia, pero no obtuvimos respuesta. Se debatió el tema en comisiones y se hicieron las reservas pertinentes en el debate para defender los fondos que brindan oportunidades en los rubros de ciencia, cultura, deporte, cine, investigación, salud y medio ambiente a millones de mexicanas y mexicanos, pero no encontramos eco a nuestra petición porque parece que el presidente López Obrador no entiende que no entiende.

Los fideicomisos no son para los investigadores, son para resolver los problemas del país. Problemas como agua, medio ambiente y cambio climático, biodiversidad, nuevas enfermedades, desigualdad, pobreza, Estado de Derecho y desastres naturales. Eliminarlos los recursos para atender cada uno de dichos temas nos hace más vulnerables como país y elimina las oportunidades de investigadores, científicos, artistas y deportistas.

Dentro de las aportaciones que se recogieron en el Parlamento Abierto en la mayoría de los casos se expresó la necesidad de que permaneciera cada fideicomiso y en algunos casos como el de FIDECINE, ante las personalidades mexicanas más importantes a nivel nacional e internacional del medio, los legisladores de todos los partidos nos comprometimos a no desaparecerlo. Morena olvidó pronto su compromiso.

Es sentido común, es cumplir la palabra empeñada y es reconocer que México no podrá salir adelante cambiando toda su inversión en Economía del Conocimiento por asistencialismo centralizado. El bloque opositor en la Cámara de Diputados logramos posponer el dictamen, ojalá que haya reflexión y cambio en el bloque mayoritario.

Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN

@JCRomeroHicks