Los mexicanos debemos ser positivos

Los actos de violencia de las últimas semanas en nuestro país hacen imposible mantenerse “positivos” como canta Rastrillos, banda mexicana de reggae, y que está celebrando sus primeros 30 años de trayectoria. Dice su canción de “Positivo”:

Hay que mantenerse positivo…

Se ve que pronto me va a ir muy bien porque ahorita me está llevando el tren… (y no el Maya)

Es muy complicado que la combinación de los sonidos del bajo, batería, guitarra e instrumentos étnicos no nos pongan de buenas, a pesar de los golpes que nos llevan a las cuerdas, pero no nos tiran. Sin embargo ¿será verdad que la realidad y el progreso social no es el mismo en los 32 estados del país para mantenernos positivos?, pero mejor vamos por partes:

De acuerdo a la organización México ¿Cómo Vamos? que dirige Valeria Moy, los tres estados con mejor desempeño en el Índice de Progreso Social son Nuevo León, Querétaro y Aguascalientes. Dos de estas entidades son gobernadas por el PAN con Martín Orozco y Francisco Domínguez; y una por el ex candidato independiente Jaime Rodríguez. Las tres últimas entidades en el índice son Chiapas, Guerrero y Oaxaca gobernadas por Rutilio Escandón de Morena; Héctor Astudillo y Alejandro Moreno del PRI. Los resultados del Índice muestran la clara disparidad regional que persiste en nuestro país y la inequidad de las necesidades humanas básicas.

Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador declaró el primero de noviembre de este año que “en nuestra época, en nuestro modelo, lo que nos importa es el desarrollo, que significa crecer con bienestar, no crecer por crecer.” Pero en realidad ¿Qué es el progreso? Para la RAE es una acción de ir hacia adelante. Las diferentes regiones de nuestro país muestran enormes desigualdades de oportunidades. En fin, si hiciéramos un ejercicio hipotético los últimos tres lugares en el Índice se encontrarían en condiciones similares de desarrollo social al de las Filipinas. Por otro lado, Nuevo León tendría un lugar similar a Hungría, Querétaro a Uruguay y Aguascalientes a Bulgaria.

En el indicador de Necesidades Humanas Básicas los tres estados con mayor desempeño son nuevamente Nuevo León, Querétaro y Aguascalientes. Por otro lado, las tres entidades con menor desempeño son Puebla, Oaxaca y Guerrero. En la dimensión Fundamentos del Bienestar las tres primeras posiciones las ocupan Querétaro, Nuevo León y Aguascalientes mientras que los últimos tres lugares están Oaxaca, Veracruz y Chiapas. En la tercera dimensión, Oportunidades, los mejores desempeños los muestran Sinaloa, Campeche y Querétaro por otra parte los estados con menor puntaje son Oaxaca, Veracruz y Chiapas.

El presidente López Obrador no es el primero que intenta que México progrese, recordemos en la etapa del Porfiriato, cuando uno de los mejores presidentes de nuestro país, obviamente nuestro general Díaz, envió a varios intelectuales a Francia a reunirse con Auguste Comte a aprender positivismo y tratar de gobernar con: amor, orden y progreso. Desafortunadamente hoy no han mucha evidencia de que se esté gobernando de esta manera, pero no se achicopalen.

Contrapesos al Presidente. ¿Quiénes son y dónde están? La respuesta es muy cruel y sencilla; el presidente Donald Trump, con mensajes de Twitter y sin ellos, y una peor: la realidad que en todo momento contradice el discurso presidencial.

*Comunicólogo político y académico de la FCPyS UNAM, @gersonmecalco