Los millennials sí son humanos II

Los millennials sí son humanos. Pero ¿Cómo son los millennials mexicanos?, ¿Cómo toman decisiones?, ¿Qué los moviliza?, ¿A qué los remite la palabra futuro?, ¿Existen en México?, estas preguntas son parte de la investigación de un grupo de profesionales de consultoría política y que recientemente compartieron los resultados de su investigación. Este calificativo quizá sea el término más socializado, pero la lista los asocia a: veganos, ecofriendly, gayfriendly, tecnológicos, ambientalistas, perezosos, individualistas, apáticos, comodinos; por no cortar el cordón umbilical y el manto protector de sus padres. ¿Serán todos iguales?, pero mejor vamos por partes:





Investigadores. En la revista Nexos se explica que en 2017 iniciaron la investigación la directora del proyecto, María Sol Corral; el Instituto de Artes y Oficios para la Comunicación Estratégica; la Casa de Investigación; De las Heras Demotecnia; Bitácora Social; Heurística y el campus Tonalá de la Universidad de Guadalajara. En febrero de este año el consultor José Adolfo Ibinarriaga explicó en la Cumbre Mundial de Comunicación Política que su metodología fue el resultado de 30 sesiones de grupo, una encuesta nacional de tres mil casos y acceso a 35 etnografías antropológicas. Se entrevistó a mujeres y hombres nacidos entre 1985 y 1996 (millennials), entre los años 1997 y 2001 (Generación Z) y mayores de 15 nacidos posterior a 2001 (Generación K). Hace siete meses la conclusión fue “contrario al pensamiento generalizado: sí quieren estudiar, sí quieren casarse o vivir con sus parejas sólidas, sí quieren obtener una carrera, sí quieren tener hijos, tener una pensión, un empleo, una casa propia, comprarse un carro; porque da la casualidad de que los millennials sí son humanos”.





Millennials. La investigación afirma que “los estadunidenses Neil Howe y William Strauss utilizaron por primera vez, en el año 2000 en el libro El ascenso de los Millennials, la nueva generación. Se describen la situación de los adolescentes en EU: sobreestimulados, saturados de actividades desde la niñez, en busca de satisfacción inmediata… el término se populariza en mayo de 2013, cuando la revista Time publica en portada: “Millennials: la generación del Yo, Yo, Yo”.





Resultados. Representan 30% en América Latina. El estudio afirma que “las juventudes mexicanas aprendieron y reproducen la cultura dominante enfocada en asumir al ser humano como naturalmente egoísta, competitivo, dado al racismo y al sexismo”. Para el 55% es deseable emprender un negocio propio, no obstante los ingresos sean inciertos, encontraron que únicamente 28% considera “muy probable” comenzarlo y más de 60% lo vislumbra difícil. Una posible explicación a esta lectura de la realidad consiste en que más de 75% de los nuevos emprendimientos a nivel nacional no superan los dos años de vida útil. 67% asume como difícil conseguir empleo”. Es triste leer que más de la mitad de la población no imagina siquiera ganar más de cuatro salarios mínimos por mes.





Conclusiones. ¿Qué México tenemos adelante? “creen en estricto orden descendente: familia, amigos, maestros, iglesia, partidos políticos, ejército, medios de comunicación; 74% cree que aún pueden influir en las decisiones de gobierno; sin mecanismos institucionales de ahorro; que asume la corporeidad y la raza como elementos discriminatorios así como objetos de expectativas; toma a la belleza como un factor eficaz de inclusión”. Lo sorprendente es que “siete de cada 10 jóvenes mexicanos no se consideran millennial”. Su narrativa es “quiero aportar, y tener un trabajo que tenga significado, no quiero un carro, bueno mejor dicho no puedo tener un carro y mejor uso una bicicleta que me permite decir que contribuyo a la ecología de mi país... no quiero tener hijos, no la verdad es que no puedes tener hijos, por eso digo que hay una sobre población en el mundo o que debemos reproducirnos racionalmente”. Lo que los millennials nos están enseñando es que tienen una narrativa para enfrentar la exclusión que les permite ser dignos desde la causa ecológica, etcétera, etcétera...





*Académico y comunicólogo político por la FCPyS-UNAM. @gersonmecalco