Los mitos del presupuesto (I)

Se nos ha dicho reiteradamente que el actual grupo gobernante es distinto a los anteriores, que su vocación es proteger a los pobres y que los burócratas de ahora están (casi) hechos de un material humano distinto al de la mafia del poder neoliberal. Veamos.

Mito 1. AMLO señaló como candidato, y repite como presidente, que su visión de la seguridad pública es la de “atacar las causas de la criminalidad”. Sin embargo, además de no cumplir con su promesa de regresar los militares a las cuarteles, ha convertido a las fuerzas castrenses en fuerza monopólica de las acciones gubernamentales. En el Proyecto del Presupuesto de Egresos para 2022, se ratifica la visión militarista: la Secretaría de la Defensa Nacional se le asignan 104 mil millones, a la Marina se le aumenta a 37 mil millones, 750 mil pesos y, sorprendentemente, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se le incrementan ¡33 mil millones! llegando a 93 mil millones. Lo que llama la atención es que, según AMLO, la Guardia Nacional ya no estará adscrita a dicha Secretaría, aunque no ha enviado su iniciativa.

Mito 2. Ha insistido el inquilino de Palacio Nacional que el corazón de sus políticas públicas es la lucha contra la corrupción. Pero, cuando se trata de asignar presupuesto a las instituciones encargadas de ello, las palabras no son acompañadas de recursos monetarios. Para la Secretaría de la Función Pública, se propone asignarle, mil 446 millones; a la UIF, se le reduce a 157 millones, es decir, 10.5% menos que en 2021; y, a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de la FGR, se le otorgan 58 millones, una reducción de 9% (El Economista,16/09/21).

Mito 4. Se propagandiza que se apoya la educación y a la ciencia. ¿De veras? Pues la propuesta para las universidades públicas es una burla. Analicemos: para la UNAM habrá un aumento nominal del 3%, ya que sólo se le canalizarán 44 mil millones; al IPN, se le da un aumento pírrico, ahora contará con 18 mil millones 967 mil pesos; a la UAM no le va mejor, únicamente se le otorgan 17 mil millones.

Para cerrar con broche de oro, el desprecio a la educación superior y a la ciencia es evidente: al CONACYT se le canalizarán 29 mil millones,. Por cierto, como dato curioso, en 2015 los neoliberales le otorgaron 33 mil millones. ¡Caramba! En la próxima entrega seguiremos exhibiendo la demagogia y las poses sofistas de la autollamada 4T.





