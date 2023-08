Los nuevos libros de texto harán historia

El debate apenas inicia y podemos asegurar que la nueva familia de libros de texto que entregara la SEP a los alumnos de educación básica pronto serán parte de la historia educativa del país. Para este gobierno al que se le ha vuelto una obsesión la historia resultaría la joya de su gestión que los libros de texto que se van a repartir en los próximos días fueran vistos en el futuro como una hazaña educativa. Lamentablemente no será así. Mucho me temo que durarán poco en las escuelas y durante ese tiempo serán poco usados. Hay muchos aspectos que nos permiten augurar tan terrible destino de estos libros.

Un libro de texto es un auxiliar didáctico de los profesores, que se convierte en un apoyo para el logro de un programa de estudios. Para tal efecto sus contenidos deben de estar ordenados, secuenciados, dosificados, generalmente divididos en lecciones, ejercicios, ejemplos, prácticas e imágenes. En ocasiones puede ser un insumo para la evaluación. Para ser considerado libro de texto debe apegarse a un plan y programa de estudios oficial.

La Ley General de Educación establece que para formular un plan y programa de estudios deben de satisfacerse requisitos mínimos como los relacionados con consultas a todos los involucrados en el hecho educativo. El actual gobierno no realizó el proceso establecido por la ley porque no hubo consulta, si bien se realizaron asambleas, estas fueron informativas para que los maestros validaran decisiones previamente tomadas en oficinas centrales. Hoy en día no se tienen publicados los programas de estudios y en su lugar la SEP pretende sustituirlos por unas guías que han llamado programas sintéticos.

Esto quiere decir que se elaboraron libros que no responden a un programa de estudios oficial que haya cumplido con los requisitos de Ley. A eso se deben los amparos promovidos por la Unión Nacional de Padres de Familia.

Más allá de formalismos legales, existen muchas fallas e incongruencias de carácter pedagógico y técnico. Señalare solo algunas:

A) Una nueva familia de libros de texto debería aparecer por etapas, iniciando con los primeros grados acompañando a esa generación con nuevos libros en años subsecuentes. Esto evita confusión con los alumnos de grados que ya se han preparado con programas anteriores y ayuda a los maestros en la asimilación de los nuevos objetivos educativos.

B) Iniciar una reforma educativa en el último año de gestión de un gobierno es muy irresponsable, evidentemente no la podrá consolidar y dejará un desorden a la siguiente administración.

C) Se modifica la ordenación del currículo educativo, al pasar de asignaturas a campos de formación, presumiendo como una gran innovación esta medida, sin embargo, ya con Torres Bodet se había trabajado por áreas formativas. A diferencia de ese entonces, los nuevos campos formativos adolecen de organización, estructura, visión clara de temas y enfoques que puedan detallar el propósito de aprendizaje.

D) En contraste con lo que ordena la Constitución que propone una educación que luche contra la ignorancia, servidumbre, fanatismo, y este libre de prejuicios, los nuevos libros de texto hacen todo lo contrario. La ignorancia con la que se presentan diversos temas provoco disparates que aparecen día con día conforme se van conociendo los libros y seguirán apareciendo mas. El desprecio a las matemáticas o a la actividad empresarial generará una subordinación de los niños que salgan con estos programas a otras personas nacionales o extranjeras que se preparen mejor. Los ejemplos de fanatismo y prejuicios impregnan todos los libros de esta familia de textos. En la práctica generarán odio y división entre mexicanos.

E) Estos libros se pretenden usar como elementos de propaganda para este gobierno, exaltando la persona del presidente y difundiendo con parcialidad sus “logros”. Ningún gobierno se había atrevido a tal osadía. Escribir su gestión en los libros que leerán los niños es una vulgar propaganda oficialista que nada tiene que ver con la educación y formación critica de los estudiantes.

F) Reduccionismo de la educación sexual a un hecho mecánico y biológico y una visión de genero extraviada. La educación sexual se simplifica dejando de lado los aspectos de responsabilidad, respeto y afecto que hay en el acto sexual. La visión de género no se centra en la igualdad y respeto que debe de haber para las mujeres, sino que es tratado como un tema de construcción cultural en el cual los niños de primaria pueden elegir el género que les guste.

G) Carencia de visión de futuro, no existe una correspondencia entre las capacidades y habilidades que quieren desarrollar en los alumnos con el mundo que vivirán dentro de 20 años en donde la inteligencia artificial, las TI y el cambio climático provocarán un mundo lleno de incertidumbres en el que las personas deberán de estar dotadas de herramientas que les permitan integrarse a cambios constantes en la sociedad y economía.

Con lo visto hasta este momento es fácil concluir que los nuevos libros de texto serán poco usados por imprecisos, carentes de estructura, cargados de rencor, centrarse en el pasado, irrelevantes, imprácticos para maestros, poco amistosos para alumnos y sin visión de futuro. Estos libros pasaran como un capitulo vergonzoso de la historia de nuestra educación.

Presidente de la Academia Mexicana de Educación