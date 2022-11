Los obispos ante la realidad del país

MIRAR

Los obispos mexicanos, la semana pasada, realizamos nuestra CXIII Asamblea Plenaria, con participación de 120, más varios agentes de pastoral y otras personas que nos auxilian e iluminan en nuestro ministerio.





El Dr. José Medina Mora Icaza, Presidente de la COPARMEX, nos habló del panorama económico y empresarial. El Dr. Jaime Domingo López, Presidente de la Comisión de Seguridad del Consejo Coordinador Empresarial, nos presentó el escenario de seguridad. El Dr. Alejandro Landeros Gutiérrez, Director de Formación Integral y Vida de la Universidad Anáhuac, nos expuso el panorama social y político. El Dr. José Antonio Lozano Díez, Presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, nos presentó el panorama mundial de la agenda ideológica y cultural de fondo.





Para hablarnos sobre Democracia y Libertad, tuvimos una mesa plural con políticos en activo: Senador Clemente Castañeda Hoeflich, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano (MC); Diputado Santiago Creel Miranda, del Partido Acción Nacional (PAN) y Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; Senador Ricardo Monreal Avila, del Partido MORENA y Coordinador de ese Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados, y la Senadora Beatriz Paredes Rangel, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).





De parte del gobierno federal, estuvieron con nosotros el Lic. Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación, quien insistió en la conveniencia de que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como en las bondades de una posible reforma del Instituto Nacional Electoral. La Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, nos presentó estadísticas de cómo el gobierno está disminuyendo varios índices delictivos, aunque le dijimos que nosotros tenemos otros datos. El Maestro Zoé Alejandro Robledo Aburto, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), nos ofreció un proyecto de seguridad social para los sacerdotes, cosa que discutiremos en su momento.





También abordamos lo que estamos haciendo para colaborar en la construcción de la paz, en colaboración con la CIRM y con la Compañía de Jesús, particularmente en la promoción de Conversatorios y Diálogos por la Paz.





DISCERNIR

En nuestro Mensaje al Pueblo de Dios, decimos:

“Percibimos que la inmensa mayoría de los mexicanos sueña y está dispuesta a construir una sociedad en la que todos podamos sentarnos en armonía en la mesa común, donde nadie tenga que comer las «migajas que caen de la mesa», sino que como hermanos nos demos la mano para encontrar caminos nuevos en las relaciones sociales, políticas y económicas, que nos lleven a construir una patria mejor para todos. Signo de esperanza es la organización de conversatorios y foros, con miras a un diálogo nacional para acuerdos por la paz que involucre a diversos sectores de la sociedad civil, y a los que deseamos sumarnos”.

ACTUAR

Aunque no puedas intervenir en asuntos oficiales y nacionales, puedes ser agente de paz: construyendo armonía, comprensión, respeto y amor en tu familia; preocupándote por tu pueblo, tu ranchería, tu colonia, tu escuela, tu municipio, y organizándote con otros ciudadanos para mejorar las calles, la migración, la seguridad, el desarrollo, y tantos otros aspectos que no atiende la autoridad. No nos quedemos en quejas, sino que seamos constructores de bienestar social.