Los orígenes del marketing

1.- Ha venido a confirmarse que el primer caso exitoso de mercadotecnia global fue la epifanía de los Reyes Magos, hacia el siglo III, para difundir y promover el cristianismo. Como relata Tello con su habitual puntualidad, Ireneo y Tertuliano son eximios precursores de las redes sociales, el primero obispo de Lyon, y el segundo teólogo en Cartago. Para publicitar el anuncio de los sabios, y de paso conquistar los corazones del mundo conocido, a uno lo hicieron europeo, asiático a otro y africano el tercero; de los regalos que trajeron el oro significaba la realeza, el incienso la divinidad y la mirra, que debía morir en la tierra. Habida cuenta que no tenían internet ni iPhone a la mano, buen trabajo hicieron los magos de oriente, pues hasta la fecha los exaltamos con el roscón.

2.- Varias épocas más acá, a un ignorante de occidente no le ha ido tan mal en términos de foco global. A costa de su propia criatura, el rasputin del Potomac no acabará de hincharse de dinero y fama con el libro que le escribió una pluma no menos innoble. El señor Bannon ha sido leal a su perfil de traidor y ha golpeado a su pequeño monstruito en la sola parte que le duele, su nunca abasto yo. Ratifica entre alteros de cosas que ya se sabían, que a Trump no le importaba ni tantito ganar la elección, y que su interés real era ser más famoso y su marca y propiedades más conocidas, lo que se había anotado justo en estas líneas desde el inicio de esa campaña. Y recordó otras.

3.- En sus memorias “Hablando Claro”, Harry Truman se refiere despectivamente a su sucesor Eisenhower, y dice que la democracia en Estados Unidos es tan perfecta que “cualquiera” puede ser presidente. Poco adivinaba entonces el camisero de Missouri, y el resto del mundo ahora, que cualquier gañán puede ser presidente de Estados Unidos; sus abogados, los funcionarios serios del gobierno, y hasta sus partidarios están todos preocupados menos él: cualquier propaganda, sobre todo si es incendiaria y viene de su criador, es la mejor para su relección.

4.- Entre esos escándalos globales que aterran a todos menos al aludido, aquí las perturbaciones son de otro cariz, menos genial y menos chispeante. Los humores del alma ya no retiemblan como antes ante las chuscadas de nuestro azote local; su elección para secretario de seguridad en un conocido saltimbanqui de épocas muy antiguas que, si bien le va acabará escribiendo un libro sobre las purezas del absolvedor. Y el reiterado autoboicó que organizan sus feligreses para, en otro poco de propaganda, victimizarse con cargo al otro partido de ex reventadores, como si al PRD le hiciera falta ayudarse lanzando sillas y cascos a la principesa de la película, que además ya vimos.

5.- Sin demérito de la espontánea simpatía y el probado carisma del Martí Batres de la derecha, hoy candidato del PAN, no deja de llamar la atención el robo y saqueo a tiendas de trasnacionales imperialistas como Coppel y Soriana en la capital y el estado de México, orquestados y operados en perfecta sincronía por artistas de la capucha que se santiguan todo el día en los confesorios del perdonador, en protesta por el gasolinazo del año pasado y los que vendrán, y contra cualquier acto que no provenga de la mano suprema. Podrían reparar que tenemos año nuevo, incluido el pueblo bueno al que nunca mandará sus nuevos ejércitos a reprimir.

6.- De libros furiosos, saqueadores de comercios, salteadores de caminos, de tanto compló y autoboicó, y gobernantes iluminados pobres Reyes Magos, habrán salido corriendo y tal vez se lo pensarán la próxima vez que tengan que venir por acá. Y no han visto nada.

camilo@kawage.com