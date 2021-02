Los partidos en busca de candida@s que ganen

Los partidos políticos buscan llegar a la jornada electoral del próximo 6 de junio con los mejores candidat@s a un puesto de elección popular, que les garanticen los votos suficientes y fortalezcan su presencia política rumbo a la contienda del 2024, en la que estará en juego la Presidencia de la República.

Las estrategias para conseguir los mejores perfiles parecen no tener límites, ni frenar ambiciones, de quienes buscan cambiar de “cachucha” para lograr el anhelo de ir por una gubernatura, diputación federal, local o alcaldía, principalmente, o incluso la reelección, si es el caso.

Ejemplos van y vienen por ejemplo, la hasta hace un año priista Clara Luz Flores, presidenta municipal con licencia de Escobedo, ira con MORENA para pelear la gubernatura de Nuevo León y al Senador del PAN Víctor Fuentes un hombre muy serio será el abanderado a la presidencia municipal de Monterrey, luego de que no logró ser postulado por el PAN como candidato al gobierno de la entidad.

Ambos cuentan con capital político, con buena presencia en el estado norteño y los sondeos los ubican con amplias posibilidades. Por supuesto, le darían al partido que dirige Mario Delgado el triunfo en un territorio que históricamente ha sido dominado por Acción Nacional y el PRI.

Xavier Nava, actual alcalde de la capital potosina, tampoco logró ser el candidato del PAN al gobierno de la entidad, y tuvo el ofrecimiento del Movimiento de Regeneración Nacional para que busque la reelección bajo sus siglas, con lo que haría mancuerna con la priista Mónica Rangel, quien fue postulada a la gubernatura por MORENA .

Los partidos andan a la en busca de votos, y el propio Delgado Carrillo ha señalado que su partido “está abierto por estatutos a que lleguen liderazgos externos que se comprometan a los principios y valores de no mentir, no robar, no traicionar y que asuman el proyecto de la cuarta transformación”.

El senador con licencia de Morena, Cristóbal Arias, aceptó la postulación para la gubernatura de Michoacán por Fuerza Social por México, al no ganar la encuesta de su partido, mientras que el priista Jorge Hank Rhon va con Encuentro Solidario para la gubernatura de Baja California, al ser rechazado por el PAN y PRD para encabezar la alianza, en la que por cierto los panistas presionan a Lupita Jones para que acepte ser la abanderada.

Así las estrategias partidistas, que en muchos casos han hecho a un lado la ideología partidista y también a la militancia. Lo que me llama la atención hasta ahora es que nadie de MORENA se haya ido a la coalición PRI-PAN-PRD.





