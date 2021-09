Los presidenciables 2024

Aunque aún faltan tres años para que se elija al sucesor de Andrés Manuel López Obrador y sortear las elecciones del próximo año que son 6 gubernaturas; la carrera ya empezó y los nombres de quienes podrían ser los candidatos a la presidencia en el 2024 siguen saliendo.

Todo inició en la mañanera a raíz de las declaraciones del titular del Ejecutivo, quien reveló su posible baraja, o como él lo ha dicho “sus fichas” para sucederlo.

Los “destapes” en MORENA no fueron los únicos y personajes de otros partidos también ya levantaron la mano, y algunos ya aparecen en las encuestas que se han realizado como la de T Research y recientemente, la realizada por el periódico Reforma.

¿Quiénes son?

En Morena, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de México, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores,

También están Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas; Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos y exsecretario de Educación Pública; así como Rocío Nahle, Secretaría de Energía; y Tatiana Clouthier, actualmente Secretaría de Economía y Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, que aunque no se le mencionó en ninguna de las ocasiones que se refirieron al tema en Palacio Nacional, se ha colocado en la lista por su trayectoria.

PAN

En el blanquiazul la disputa por la candidatura podría darse entre Ricardo Anaya, Mauricio Vila, actual gobernador de Yucatán, Francisco Domínguez, gobernador saliente de Querétaro, Juan Carlos Romero Hicks, Senadora Lily Téllez Y se ha mencionado que quien podría hacer un nuevo intento por buscar este cargo es Margarita Zavala, diputada federal electa por el PAN quien, pese a que aceptó que aún es muy pronto, considera factible que un perfil de sociedad civil sea el abanderado de la oposición para buscar la presidencia.

PRI

Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito” es una de las posibles cartas para el PRI en 2024, así como dos actuales gobernadores: Alfredo del Mazo, de Estado de México, que al estilo de Enrique Peña Nieto así como Alejandro Murat, de Oaxaca.

Movimiento Ciudadano

Destaca Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, quien se convirtió en una de las principales figuras de oposición para el presidente Andrés Manuel López Obrador, también el recién ganador de la gubernatura en Nuevo León, Samuel García o Luis Donaldo Colosio, alcalde electo de Monterrey.

Pero quien reúne la experiencia, sin duda, es Dante Delgado, coordinador de MC en el Senado y una de las figuras más fuertes entre los militantes del partido.

Ya entrado en el juego de la sucesión, Gerardo Fernández Noroña, también hizo públicas sus intenciones para contender en las elecciones presidenciales del 2024.

Y como todavía falta mucho, no dudamos que a esta lista se sumen más nombres, por lo pronto las encuestas muestran a los que tienen, hasta ahora, más posibilidades para ocupar la silla presidencial.

La última fue la elaborada por el periódico Reforma, que en primer lugar destaca que el partido con más preferencias en el electorado es Morena con el 43%. El PAN, con 20 por ciento y en tercer lugar, aparece el PRI, con 19 por ciento.

Este ejercicio posiciona a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y al canciller Marcelo Ebrard como los personajes con más posibilidades para la elección del 2024.

A la pregunta “¿estaría dispuesto a votar para presidente en 2024 por?”, el 26% optó por el sí a la jefa de gobierno, quien también obtuvo un 54% con el no.

Mientras que el canciller Marcelo Ebrard, obtuvo un 23% por el sí y 57% por el no y Ricardo Monreal obtuvo con 9% de sí y 68%, de no.

En tanto, que los de otros partidos destacan los panistas Margarita Zavala, con 17% por el sí y 67% con no, y Ricardo Anaya, quien tiene 15% de sí y 72%, por el no.

En los cuatro últimos lugares están los gobernadores del Estado de México, Alfredo del Mazo (8% por sí y 73% por no), del PRI; de Yucatán, Mauricio Vila (6% sí y 65% no) del PAN, y de Jalisco, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, con 6% por el sí y 70%, por el no.

Así los últimos datos hoy. Cifras y nombres van y que no dejan de ser tema de conversación para algunos y para otros motivos de “distracción” o de división, pero como en política todo cambia en el ánimo y en el marco de las circunstancias estaremos atentos.





