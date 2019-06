Los primos de la 4T

El nepotismo está más vivo que nunca. En el sur del país mis camaradas informados (MCI), que no son chismosos me platican que hay un ejemplo de la desmedida preferencia que algunos políticos de la 4T le dan a sus familiares.

Esta información no es sacada del túnel del tiempo de los 80´ cuando el presidente José López Portillo nombró a sus hermanas Margarita como la directora de la RTC, y a Alicia, que no es la del país de las maravillas; en su particular. A uno de sus cuñados oficial mayor en la CFE y a Rosa Luz, una de sus amantes, secretaria de Turismo. Pero “el orgullo de mi nepotismo” (frase de JOLOPO) fue su hijo José Ramón, nombrado subsecretario de Programación y Presupuesto.

Nuevas carreteras. En Chiapas hay una diputada federal por el distrito de Palenque acusada de actos de corrupción. Y es que autoridades ejidales de 26 comunidades de ese municipio solicitarán la intervención de diversas instancias para que investiguen y, en su caso, se finquen responsabilidades a funcionarios señalados —presuntamente— de elegir al margen de la ley a los integrantes de un Comité de Obras para el proyecto de rehabilitación de una carretera alimentadora de 33 Km, que inició en el ejido La Unión y culminará en Bajadas Grandes con una inversión de 18 millones de pesos.

¿Desvío de recursos? Los denunciantes manifiestan que la obra presenta retrasos, por lo que sospechan que los recursos destinados no están siendo aplicados conforme al expediente técnico, mismo que señala que para la obra se destinarían 21 mil metros cúbicos de grava. Esto representa más de tres mil viajes de volteo de siete metros cúbicos. En unos días se enviará un oficio al presidente AMLO donde se darán a conocer el nombre de la /o los funcionarios, a quien/o quienes, se imputa la creación de un “nuevo comité”, amparando su objetivo en señalar que, “no es manejar recursos si no vigilar el buen desarrollo de la obra a como lo estipula el proyecto”. Al calce de este se advierte que se envió una copia a la diputada federal, Manuela del Carmen Obrador Narváez, a quien, al parecer, reconocen como la única funcionaria a quien el nuevo comité deberá rendir cuentas.

#TrenMaya Recientemente se llevó a cabo el foro “Legislativo-Académico de la Frontera Sur: El #TrenMaya", en Palenque. En su intervención la dip. Manuela Obrador enfatizó: “el tren, busca además el desarrollo social de las comunidades locales, fomentar la creación de empleos, proyectar la cultura, impulsar el turismo y facilitar el traslado de productos, permitiendo con ello la promoción de pequeños y medianos productores”. Además de defender la construcción del tren maya, otros de MCI me platican que recientemente la dip. Manuela Obrador entregó 83 créditos ganaderos en Catazaja, enfatizando que el presidente AMLO desea desarrollar el campo.

Recientemente el presidente López Obrador a través de una carta hizo un llamado a los miembros de su familia y a los funcionarios públicos a no permitir la corrupción, amiguismo y el nepotismo; “ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen”. Reiteró: “no acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o favor de sus ‘recomendados' (…) esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia cercana o distante”. Usted se preguntará qué tienen que ver los nombres de Manuela Obrador y Andrés Manuel López Obrador. La respuesta en el túnel del tiempo es muy sencilla; son los primos de la 4T.

Académico de la FCPyS—UNAM y consultor político

@gersonmecalco