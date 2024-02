Los recuerdos del porvenir (parte uno)

¿Creemos que de verdad existe algo de nuevo bajo el sol?... basta echar una mirada a lo que ocurría a nuestros alrededores, hace 30 o 40 años y después -si tiene todavía capacidad de asombro- admirarse o simplemente sonreir de lo que ahora se nos quiere dar por novedoso, por el último grito de la moda, el proyecto tecnológico más adelantado, el descubrimiento científico que hará crecer la estatura mental del género humano... ¡Qué se yo!... diría algún gaucho despistado.

Por ejemplo ¿sabía usted que en 1956, Elvis Presley era considerado por la prensa internacional como “el loco del rock and roll cuyos bailes epilépticos musicados le han dado fama y fortuna?” Elvis -según esta información- estaba filmando “Love me Tender” -uuuhh- en compañía de Debra Paget y Richard Egan y habría vendido más de un millón de discos de una nueva canción. Su fortuna crecía a manos llenas día con día. Era proverbial su pasión por los automóviles de lujo y regalaba “Cadillacs” al primero que pasaba frente a su casa.

Por cierto ese año -1956- el litro de leche fresca de la Hacienda Los Portales costaba 1.90 y en el cine México se exhibía la película “Angustia de un Querer” con Jennifer Jones y William Holden; en el mercado de automóviles hacía su aparición el FIAT italiano que, según la publicidad, convertía en rectas las curvas del camino. Por supuesto el hongo atómico repercutía en el estilo de los peinados femeninos mientras que las mujeres de México se limpiaban el rostro con la crema “Cocaína en Flor”. ¿Increíble, verdad?

Desde entonces, la ONU emplazaba a Israel para que se retirara de la franja de Gaza; y déjeme decirle que en 1957 Lilia Prado había asegurado sus fabulosas piernas en ¡cien mil pesos! y el Papa Pío XII daba su aprobación al uso de anestésicos “porque no entran en contradicción ni con el orden moral ni con el ideal específicamente cristiano”. El 15 de abril de ese año, moría trágicamente Pedro Infante, al desplomarse el avión que tripulaba, el XAKUN, procedente de Mérida, Yucatán.

Un mes después, la Gran Bretaña hacía estallar la primera bomba de hidrógeno inglesa allá por el Pacífico Central, y el fatídico 28 de julio un temblor del 7o. grado de la escala de Mercalli sembraba el pánico entre los habitantes de la ciudad de México. El Angel de la Independencia voló y varios edificios cayeron a tierra.

¿Se acuerda del SPUTNIK? fue lanzado al espacio el 4 de octubre. Fue el primer satélite artificial de la Tierra. Medía 58 centímetros de diámetro. En el marco de esta competencia, los norteamericanos lanzaron al espacio el proyectil balístico ATLAS, una arma capaz de desencadenar la furia atómica sobre cualquier objetivo en cualquier lugar del mundo. Preguntemos por Hiroshima y Nagasaki.

Ay, tiempos lejanos... Pepita Embil estrenaba en el nuevo teatro Iris la zarzuela “La Calesera” y se decía que el Tapado, creación del dibujante Abel Quesada fumaba Elegantes. Falta espacio, amable lector y son muchos los recuerdos pero, como le decía, pienso que no hay nada nuevo bajo el sol.

Pero como lo decía, no hay nada nuevo bajo el sol. La edad me ha llegado y hay varios, bastantes amigos míos que ya pasaron a otra dimensión: amigos de la infancia, de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria, de la unam y del posgrado, y de la actualidad.

Después vino la creación de Notimex, que ya le dieron tierno entierro, y estamos viviendo tiempos inéditos en materia política. Yo guardo recuerdos desde la época de Miguel Alemán, y han pasado ya 12 sexenios con sus ires y venires, pero ninguno como éste. Las encuestas manipuladoras lo alaban pero sé que no es cierto; su relación con la ciudadanía ha venido muy a menos.

Todos los días escuchamos que México vive un momento histórico. No creo que esa sea la verdad. Nada de las tristezas que relatan acompasada y acordemente los medios de comunicación son históricas; son simples penas y angustias que nos han dejado Secuestros, homicidios, delitos financieros y patrimoniales, ajustes de cuentas, marchas, plantones de encuerados, protestas de tianguistas, corrupción acompañada siempre de su fiel amiga, la impunidad, etc., etc. Es el México de estos días, de mi México que tanto se ha agotado y vive ya cansado y avejentado. La ciudadanía ya no entiende, no sabe; mas bien no quiere entender lo que ocurre y prefiere voltear la mirada hacia lo menos grotesco que son la televisión y los espectáculos. Distraerse, tratar de divertirse y de que su familia se distraiga aunque sea por momentos. Y eso siempre y cuando no se vaya usted a comer a un buen restaurante y de pronto le sorrajen tres tiros en la cabeza a alguien de su familia. No debemos extrañarnos. Hace casi 75 años, en junio de 1936 un sicario entró al famoso Café de Tacuba y le disparó un solo balazo mortal al famoso licenciado Manlio Fabio Altamirano, político, gobernador electo de Veracruz, quien cenaba acompañado de su familia. Se dijo entonces que los causantes fueron los ricos terratenientes de su Estado. Algún famoso político veracruzano fue favorecido, tanto que su carrera, a partir de ese balazo, fue en ascenso. Exactamente igual ocurre hoy en día. No hay nada nuevo bajo el sol.

Los últimos regímenes acompañados de su corte de delincuentes y hampones bajo el lustroso manto del político socarrón y vendepatrias, los otros mexicanos. No hay un suceso que no se fundamente en otro anterior; hay políticos que creen guiar la historia, pero hay otros que reaccionan de acuerdo a como los obliga la realidad. (continuaré)