Los riesgos de Morena

Recientemente la diputada federal plurinominal por Chihuahua Susana Prieto Terrazas, quien fue designada por la vía del partido Morena en el 2021, acaba de renunciar a la bancada de Morena.

Se ha convertido en una legisladora independiente; pero no sólo eso, en entrevista reciente con Julio Astillero y otros medios de comunicación, se ha declarado en contra de decisiones y propuestas del propio partido y sus coordinadores en la Cámara de Diputados.

La abogada laboral Prieto Terrazas de Chihuahua, quien ha declarado que “nunca ha militado en Morena ni en ningún partido y que nunca lo haría”, también se expresó abiertamente en contra de que el partido del presidente de México, haya incluido al exgobernador panista Javier Corral en el doceavo lugar de su lista de senadores plurinominales por Morena. La propia diputada acusa a Corral de ser el peor gobernador que han tenido en su estado y lo acusa de ser corrupto. Con los antecedentes de María del Carmen Téllez, German Martínez y ahora la diputada Prieto, es inminente que quienes toman las decisiones en el partido mayoritario estén con las alertas muy activadas.

Parece muy violento e inexplicable para los militantes de Morena que las decisiones para las candidaturas de Morena estén siendo entregadas a muchas personas con conocidos antecedentes no deseables. Efectivamente el purismo partidista no es una buena razón para no aceptar a militantes de otros partidos en Morena.

El propio López Obrador y varios de los líderes más destacados de hoy, fueron en algún momento militantes del PRI o del PAN, pero su afiliación nunca ensució sus expedientes políticos, al contrario, fueron honestos y destacados militantes que dejaron sus respectivos partidos justamente por no estar de acuerdo con la corrupción y las inaceptables mafias gobernantes del prianato.

El problema es que ese no es el caso de muchos de los que actualmente serán diputados, presidentes municipales o senadores por Morena. Empecemos por el emblemático caso de Manuel Espino, expresidente nacional del PAN, miembro activo de la organización de extrema derecha ‘El Yunque’ y actual director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) en el gobierno de Morena, aunque usted no lo crea ni yo tampoco. Hoy Espino, abrazado de su amistad con el actual presidente de México, será muy probablemente senador de la república por Morena

El exsubsecretario de gobernación con Vicente Fox y dos veces alcalde del PAN en el Municipio de Naucalpan, de nombre José Luis Durán Reveles es candidato a diputado federal por el distrito 24 del mismo municipio por el cual, --por cierto.-- fui diputada federal en el 2018. O sea, la razón de elegirlos no es porque no haya gente militante y comprometida con el proyecto de la 4ª transformación que pudiera tener dicha función, según le consta a una gran cantidad de militantes preparados, aprobados y con suficiente experiencia para ocupar los espacios de representación popular.

La elección de candidatos provenientes de las filas del PRI y del PAN implica un riesgo enorme para Morena. Hay muchos que no lo quieren ver, pero ahí está el elefante en medio del cuarto. ¿Cuántos ciudadanos no van a salir a votar por sus anteriores y corruptos enemigos hoy próximos representantes populares de Morena?

Dijo el Fisgón que hay que aguantar y todos unidos salir a votar por el plan C; pero me temo que los buenos deseos del Fisgón están equivocados, porque la manera de NO haber puesto en riesgo esta elección era ejercer la autocrítica antes del niño ahogado, no después.

Si Morena pierde la mayoría en los congresos legislativos no será por culpa de la oposición. Hay responsables con nombres y apellidos. Si no obtenemos esa mayoría en los congresos, el lawfare en México se estaría concretando, pero no por culpa de una oposición decadente, sino a causa de la activa participación de los propios morenistas que diagnosticaron equivocadamente el actuar de la militancias. Y no sabemos si con la anuencia de la autoridad presidencial. Yo creo que no.