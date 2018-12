Los salarios de los ministros (I)

El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador al asistir al informe de labores del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, y resaltando éste en dicho informe que “se ha logrado en conjunción con Fundación UNAM y con la Facultad de Derecho (cuyo director es el Dr. Raúl Contreras Bustamante), otorgar a 200 jóvenes, tanto mujeres como hombres, en igualdad de número, una beca que les permita continuar libremente con sus estudios”.

Sostuvo que “asistió pese a las diferencias que existen con el Poder Judicial por el tema de salarios de ministros, magistrados y jueces “; agregando que “no existe ningún problema con el Poder Judicial”. Problema no, pero discrepancia sí porque el gobierno y en concreto el Presidente López Obrador consideran, reconociendo desde luego que se trata de Poderes Autónomos, que los ministros “están ganando mucho”.

Lo importante para mí como Profesor Emérito de la UNAM son las siguientes palabras del Presidente de la República: “Que el tema sea analizado por una institución académica que arroje luz sobre quién tiene la razón. A mí me gustaría que esto lo tratara y hasta emitiera una recomendación el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM”. Yo no sé qué hará en el caso el Instituto de Ciencias Jurídicas pero por mi parte, y “comprometido como lo está un Profesor Emérito con los valores de la Universidad”, pienso en la especie lo que a continuación expongo teniendo en mente las palabras memorables de Justo Sierra en su formidable discurso pronunciado en la mañana luminosa del 22 de septiembre de 1910 al inaugurar la moderna Universidad, renacida en su abolengo que se remonta a la Real y Pontificia. Palabras que transcribo: “sois un grupo de perpetua selección dentro de la substancia popular y tenéis encomendada la realización de un ideal político y social que se resume así: democracia y libertad”.

Y teniendo en mente también las palabras de Antonio Caso, abogado y filósofo notable, fundador del Ateneo de la Juventud, profesor emérito que fuera de nuestra Máxima Casa de Estudios y que en el “Primer Congreso de Universitarios Mexicanos, asamblea nacional de rectores, profesores y estudiantes”, que se reunió en la Ciudad de México del día 7 al l4 de septiembre de 1933, dijera: “la Universidad procurará de preferencia discutir y analizar, por medio de sus profesores y alumnos, los problemas que ocupen la atención pública”.

Así que los universitarios somos substancia popular que tenemos encomendada la realización de un ideal político y social, que es la democracia y la libertad. Y de preferencia procuraremos discutir y analizar, profesores y alumnos, “los problemas que ocupen la atención pública”. ¿Y no ocupan la atención pública en estos momentos las diferencias que existen entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, a causa de los salarios que reciben los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Controversia y disensión que ameritan la opinión, el análisis y por supuesto la discusión de los universitarios pues en ello van los valores esenciales de la democracia y la libertad, imprescindibles en la misión universitaria.

Insisto en lo concerniente al salario de los ministros, no comparables a los de los magistrados y jueces. Me parece que éstos últimos han confundido, lamentablemente, un asunto de austeridad y ajuste de sueldos de los servidores públicos con un atentado a la independencia del Poder Judicial. La lucha contra la corrupción implica sobriedad y morigeración en la vida pública, evitando los excesos; tema del que me ocuparé en mi próximo artículo.

