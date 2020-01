Los secretos de Genaro

Saber una cosa no es nada, a menos que otro sepa que usted lo sabe.

1.La ruta negociada. Se ha sabido que el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, no quiere ir a juicio en los Estados Unidos y ya autorizó a su defensa negociar con el gobierno para declararse culpable de los cargos por conspirar para introducir cocaína en aquel país y, uno más, por mentir a las autoridades migratorias, lo que pudiera implicar una reducción de condena. Asimismo, en documentos liberados por la fiscalía de la Corte Federal de Distrito Este de Nueva York se evidencia parte del acuerdo de negociación que buscan alcanzar García Luna y el Departamento de Justicia, quienes consideraron “razonable” la posibilidad de alcanzar un convenio que evite un juicio prolongado. La información publicada indica que pese a que en su comparecencia del pasado tres de enero el ex policía anunció que se declaraba “no culpable” de los cuatro cargos que constan en su expediente, los papeles difundidos, hace unos días y firmados tanto por la defensa como por la fiscalía, se asienta que el gobierno y el demandado están “comprometidos en negociar una declaración de culpabilidad, y creen que probablemente resulte en una resolución de este caso sin juicio”.





2. ¿Qué tanto dirá Genaro? El ingeniero mecánico, egresado de la UAM, se encuentra en un serio dilema, y que además es evidente: se salva él de una larga condena y proporciona información útil para los gringos, o decide asumir toda la responsabilidad que le imputan y afronta un juicio desgastante donde seguramente pierda su libertad y sus bienes. ¿Qué tipo de información podría soltar García Luna? Lo primero, que no puede ser evadido, es que declare que Felipe Calderón, Fox o Peña Nieto estuvieron enterados de las negociaciones que él tuvo, específicamente, con el Cártel de Sinaloa y con otros grupos delictivos. Además, que diga los nombres y la circunstancia en que algunos gobernadores fueron copartícipes de pactos con narcotraficantes; que señale el papel de los Secretarios de Defensa y Marina en los acuerdos ilegales con el crimen organizado; que diga qué funcionarios de la DEA y/o de otras agencias estadounidenses estuvieron enteradas o involucradas de la corrupción y protección a delincuentes. Y otros secretos más.





Tengamos presente que las agencias del vecino del norte ya han obtenido mucha información de los narcos que tienen como testigos protegidos. Así, que Genaro tendrá que darles información nueva y relevante o pasará el resto de su vida en alguna cárcel y sus cómplices dormirán tranquilos.





